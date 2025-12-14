Estados Unidos se prepara para severas condiciones climáticas este lunes 15 de diciembre: se prevé una serie de tormentas invernales que afectará el tránsito y la vida cotidiana en distintos estados del país. Los reportes climáticos advierten acumulaciones de nieve de hasta 15 pulgadas, obligando a los ciudadanos a tomar sus precauciones.

La presencia de nevadas es capaz de inmovilizar a muchas ciudades, ya que se cierran escuelas, oficinas y tiendas, con el propósito de salvaguardar la integridad física de las personas. Es más, esta condición climática genera riesgos para las personas que conducen por las carreteras.

Las temperaturas bajas también afectarían tu salud, ya que podrías sufrir de hipotermia, congelación y problemas cardíacos. Por estas razones, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), recomienda usar varias capas de ropa para reducir el riesgo de estos males.

Es necesario usar ropa abrigadora ante la presencia de nieve. (Crédito: STAN HONDA / AFP)

Qué estados serían afectados por altas acumulaciones de nieve

Según el NWS, se espera que cinco estados experimenten acumulaciones de nieve de hasta 38 centímetros entre este domingo 14 hasta el lunes 15 de diciembre. Es importante que prestes atención al pronóstico, ya que probablemente tú residas en una de estas regiones.

Pensilvania y Virginia Occidental

En zonas del oeste de Pensilvania (Ambridge, Beaver Falls, Lower Burrel y las elevaciones más altas de Westmoreland) y del norte de Virginia Occidental (Weirton, Moundsville, Fairmont y Donegal), sus residentes presenciarán hasta 12 pulgadas de nieve y vientos de 56 a 72 kilómetros por hora hasta la madrugada del lunes 15 de diciembre.

Nueva Jersey

La agencia meteorológico indicó que las áreas del norte, centro y sur del estado recibirían una nevada, con acumulaciones previstas entre 4 y 6 pulgadas hasta el lunes, imposibilitando realizar viajes por carreteras.

Maryland

En el oeste del condado de Garret, sus ciudadanos experimentarían acumulaciones de nieve de entre 3 y 7 pulgadas de acumulaciones de nieve y sentirían ráfagas de viento frío de 56 kilómetros por hora. Esta condición ocasionaría dificultades en el transporte, afectando la Interestatal 68 y la Ruta 40.

Alaska

Las personas que residen en la ciudad de Hyder podrían presenciar acumulaciones de nieve que oscilarán entre 11 y 14 pulgadas hasta la mañana del lunes, pero no sería la única zona afectada. Se prevé que la isla del Almirantazgo, el este de la isla Chichagof y la ciudad de Juneau también reciban 12 pulgadas de nieve.

Alaska espera hasta 14 pulgadas de acumulaciones de nieve. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuál es el estado más nivoso de EE.UU. a causa de tormentas invernales.

La región acumula la mayor cantidad de nieve a lo largo de año y que recibe con frecuencia nevadas intensas debido a las tormentas invernales es Vermont. Con aproximadamente 89 pulgadas de nieve por año, supera con creces cualquier otro estado. Este volumen alto de precipitación está relacionado a este sistema climático que cruza el noreste, dejando acumulaciones significativas, especialmente en las zonas montañosas.

