La celebración del Thanksgiving está a la vuelta de la esquina, y con ella, una de las temporadas más esperadas por las familias en Estados Unidos. Este 2025, el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 27 de noviembre, y muchos ya planifican sus viajes y cenas familiares. Pero hay una interrogante que podría alterar los planes de millones de personas: ¿va a nevar durante el festivo federal?

A medida que las familias en todo el país organizan sus reuniones, el Old Farmer’s Almanac publicó su esperado pronóstico de largo alcance para orientar a los viajeros durante la semana festiva. Y aunque la mayor parte del país verá condiciones relativamente tranquilas, sí hay zonas donde se anticipa nieve, lo que podría complicar vuelos, carreteras y celebraciones al aire libre.

Thanksgiving es uno de los períodos de viaje más cargados del año. Muchos estadounidenses extienden el descanso hasta convertirlo en una semana completa de traslados, reuniones familiares y actividades. En ese contexto, la nieve puede provocar retrasos, reducir la visibilidad y alterar completamente los planes, por lo que conocer de antemano qué zonas podrían verse afectadas ayuda a prever cambios y evitar contratiempos.

Para el Día de Acción de Gracias, los expertos recomiendan revisar el clima local antes de viajar. | Crédito: AFP

¿Dónde podría nevar durante Thanksgiving 2025?

Según el pronóstico del Old Farmer’s Almanac para la semana de Thanksgiving, la mayoría de las regiones del país experimentará condiciones suaves y estables, pero la nieve sí hará acto de presencia en algunos lugares del norte y en zonas elevadas. El mapa del Almanac abarca 18 regiones desde el Pacífico Noroeste hasta el Atlántico, y estas son las áreas clave donde se espera actividad invernal:

1. Norte de Nueva Inglaterra (Región Noreste)

Los viajeros que se dirijan a Maine, New Hampshire o Vermont deben prepararse para temperaturas más frías de lo normal y la posibilidad de ver copos de nieve.En contraste, los estados más al sur del Noreste, como Massachusetts y Rhode Island, tendrán días fríos pero soleados, ideales para desfiles y actividades comunitarias.

2. Upper Midwest

Desde Minnesota hasta la Península Superior de Michigan, el pronóstico señala temperaturas relativamente suaves, pero con ocasionales ráfagas de nieve.El Almanac advierte que estos estallidos invernales pueden provocar carreteras resbalosas y baja visibilidad, sobre todo para quienes viajen por carretera.

3. Intermountain Region (Rocosas y zonas de mayor altitud)

En los estados montañosos del Oeste, la semana traerá una mezcla de lluvia y nieve, especialmente en las zonas de mayor elevación.Quienes planeen cruzar pasos montañosos o realizar actividades al aire libre deberían considerar posibles interrupciones por mal tiempo.

4. Alaska

En Alaska, el aire frío dominará durante toda la semana. Se esperan nevadas intermitentes, superficies resbalosas y visibilidad reducida, típicas de esta época del año.

El Día de Acción de Gracias podría complicar los viajes de millones debido a posibles cambios en el clima durante la semana festiva. | Crédito: Freepik

¿Y el resto del país?

La buena noticia para muchos viajeros es que la mayor parte del Este, así como el Medio Oeste inferior, el Sur, el Heartland y el Desert Southwest, tendrá un panorama bastante favorable con cielos despejados y temperaturas de suaves a cálidas.

En el Oeste, especialmente el Pacífico Noroeste, se anticipan lluvias intensas, aunque esto afectará más a desplazamientos húmedos que a episodios de nieve.

Lo que dicen los expertos

El Old Farmer’s Almanac resume así el panorama general: “La nieve se limitará a algunos puntos del norte, el norte de Nueva Inglaterra, el Upper Midwest, las elevaciones altas del Intermountain West y Alaska, donde los copos podrían afectar los viajes”.

Por su parte, el meteorólogo senior de AccuWeather, Chad Merrill, explicó a Newsweek: “Estamos viendo un frente frío bastante fuerte desplazándose por el oeste y centro del país durante la semana de Thanksgiving, y ese frente va a producir algo de nieve.”

Merrill añadió que este sistema estará acompañado de vientos fuertes, que podrían reducir la visibilidad en el Upper Midwest mientras avanza hacia el este durante la segunda mitad de la semana. Esto podría generar nieve en las Dakotas, el Upper Midwest, y provocar eventos de lake-effect snow en los Grandes Lagos y en Nueva Inglaterra.

