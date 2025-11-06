Los Dallas Cowboys anunciaron con profunda tristeza el fallecimiento trágico de su ala defensiva, Marshawn Kneeland, a la edad de 24 años, conmocionando a la organización y a toda la NFL. Kneeland, quien fue seleccionado por los Cowboys en la segunda ronda del Draft de 2024 (pick 56) procedente de Western Michigan, era un “compañero querido y miembro de nuestra organización”, según el comunicado oficial del equipo, que extendió sus condolencias a su novia, Catalina, y a toda su familia.

El agente del jugador, Jonathan Perzley, expresó estar “destrozado”, describiendo el dolor como algo difícil de expresar y destacando el corazón que Kneeland ponía en cada jugada, práctica y momento en el campo. A pesar de que no se revelaron detalles sobre la causa de su muerte, la NFL emitió un comunicado lamentando la noticia y ofreciendo recursos de apoyo y asesoramiento a los Cowboys.

Curiosamente, Kneeland venía de anotar el primer touchdown de su equipo el pasado lunes al recuperar un punt bloqueado en la derrota ante los Arizona Cardinals, un logro destacado en su carrera profesional. El joven defensivo había superado la pérdida de su madre justo antes de ser drafteado, y siempre mantuvo vivo su sueño de llegar a la NFL, un sueño que cumplió, dejando un legado de talento y espíritu.

