Hacer las compras del supermercado en Estados Unidos es cada vez más caro, pero el impacto no se siente igual en todos los estados. Aunque California y Nueva York suelen asociarse con precios elevados, un nuevo estudio muestra que no encabezan la lista nacional del gasto semanal en alimentos. Las diferencias regionales, el transporte y el costo de vida juegan un papel importante en cuánto paga cada familia para llenar el carrito.

En el caso del estado de Nueva York, el gasto promedio semanal en supermercados alcanza los 121 dólares, lo que lo ubica en el puesto 11 del ranking. Este nivel de precios no sorprende si se considera que los alimentos aumentaron alrededor de 6,1% por año en promedio.

Además, nuevas regulaciones aprobadas por el Concejo Municipal de Nueva York, que obligan a pagar más a los repartidores, podrían presionar aún más los precios en el corto plazo.

El primer lugar del ranking lo ocupa Hawái, donde las familias gastan en promedio 157 dólares por semana en alimentos, un 33% por encima del promedio nacional.

Hawái se posicionó como el estado más caro de Estados Unidos para comprar alimentos, con un gasto semanal promedio de 157 dólares, muy por encima del promedio nacional. (Foto: AFP)

Según el informe de la plataforma Visual Capitalist, esta cifra representa un aumento interanual del 9,6%, lo que convierte al supermercado en una carga especialmente pesada para los residentes del archipiélago. El aislamiento geográfico y los costos de transporte explican gran parte de esta diferencia.

Muy cerca aparece Alaska, con un gasto semanal de 152 dólares y un incremento anual del 8,8%. En ese estado, las disparidades internas son notables: en zonas rurales sin acceso por carretera, los precios pueden ser mucho más altos que en las ciudades. Por ejemplo, una bolsa de papas fritas que cuesta 6,79 dólares en Anchorage puede llegar a valer más de 10 dólares en comunidades remotas.

Nueva York, pese a su fama de caro, quedó fuera del top 10, aunque el aumento sostenido de precios preocupa a los consumidores. (Foto: TravelScape / Freepik)

California ocupa el tercer puesto, con un gasto promedio de 127 dólares por semana, un 3,4% más que en 2024. El estudio atribuye estos valores al aumento del salario mínimo, junto con mayores costos de alquiler, servicios públicos y distribución. Washington y Vermont completan los cinco estados más caros para hacer las compras.

El informe también destaca que no todo el país enfrenta el mismo nivel de presión. En general, los estados del sur resultan más accesibles para los consumidores. Arkansas, por ejemplo, se posiciona como el más barato del país, con un gasto semanal aproximadamente 6% inferior al promedio nacional, ofreciendo un respiro en medio del alza generalizada de los precios.

Los 10 estados más caros para comprar comestibles según el informe de Visual Capitalist

Hawaii ($157) Alaska ($152) California ($127) Washington ($126) Vermont ($124) Florida ($122) Oregon ($122) Maryland ($122) Montana ($122) Idaho ($122)

¿Por qué es tan caro vivir en Hawái?

Según el portal Hawaii Star, vivir en Hawái es caro principalmente porque la mayoría de los bienes y alimentos tienen que ser importados desde el continente, ya que las islas están aisladas en medio del océano Pacífico. Ese transporte por barco o avión encarece el envío de cualquier producto y los costos se trasladan directamente a los consumidores en forma de precios más altos en supermercados y tiendas.

Otro factor importante es la escasez de suelo y los altos costos de vivienda. Hawái tiene un espacio limitado para construir nuevas casas y enfrenta alta demanda tanto de residentes como de personas que quieren mudarse allí o tener una segunda vivienda, lo que hace que los precios de alquiler y compra de inmuebles se disparen.

Además, el estado depende en gran medida del turismo y de la importación de energía, lo que también eleva los precios de servicios, transporte y consumo diario.

Los mercados locales muchas veces ajustan sus tarifas pensando en visitantes con mayor poder adquisitivo, lo que puede hacer que incluso productos básicos cuesten más para los habitantes que en otras partes de EE. UU.

