Cada año, la reconocida revista National Geographic publica una lista con los destinos más recomendados del mundo. En su edición “Best of the World 2026”, el medio destaca lugares que combinan historia, cultura y experiencias únicas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

La selección incluye destinos sorprendentes que, según los expertos, merecen un lugar en los planes de viaje del próximo año. Desde ciudades con espíritu artístico hasta rincones naturales, la lista de 2026 promete inspirar a viajeros de todo tipo.

Entre los lugares elegidos aparece una ciudad estadounidense que quizás no suele encabezar las listas turísticas, pero que tiene mucho por ofrecer: Pittsburgh, en Pensilvania.

Pittsburgh, una ciudad que combina arte, historia y modernidad, sorprendió al aparecer en el listado. (Foto referencial: Freepik)

Su presencia en el ranking llamó la atención, con el propio editor en jefe de National Geographic, Nathan Lump, explicando las razones en una entrevista con CNN.

“Pittsburgh es una de mis ciudades favoritas en Estados Unidos. Es ideal para una escapada de fin de semana”, comentó Lump, destacando los “fantásticos museos” y los “barrios llenos de vida” que forman parte de su encanto.

Por su parte, el medio citado resalta que se trata de una urbe joven y creativa, impulsada por sus prestigiosas universidades como Carnegie Mellon y la Universidad de Pittsburgh.

El editor en jefe de la revista elogió sus museos, su población joven y su espíritu creativo. (Foto referencial: Freepik)

Además de sus vistas panorámicas al río y su horizonte urbano, National Geographic destaca que la ciudad pudo convertirse en un creciente centro cultural. Uno de los principales atractivos será la edición número 59 de la exposición Carnegie International, que se realiza cada cuatro años y que en mayo de 2026 volverá a reunir a los amantes del arte contemporáneo.

Otro punto a resaltar es la ampliación de 60 millones de dólares del Andy Warhol Museum, que incorporará un nuevo espacio para presentaciones en el Pop District, el mismo vecindario donde nació el famoso artista. Asimismo, se inaugurará Arts Landing, un parque de cuatro acres en el centro de la ciudad que incluirá áreas verdes, arte público y un espacio para espectáculos al aire libre.

En total, Pittsburgh cuenta con 90 barrios diferentes que los visitantes pueden explorar con calma. Uno de los favoritos es Mount Washington, desde donde se obtienen las mejores vistas de los ríos y de las colinas que rodean la ciudad.

En 2026, Pittsburgh estrenará nuevos espacios culturales como Arts Landing y la expansión del Andy Warhol Museum. (Foto referencial: Freepik)

Principales atractivos turísticos de Pittsburgh

Monte Washington y Funiculares (Inclines): Vistas panorámicas imprescindibles del skyline y la confluencia de los ríos.

y la confluencia de los ríos. Point State Park: Parque histórico en la punta del “Triángulo de Oro”, famoso por su gran fuente y el sitio del antiguo Fort Pitt.

The Andy Warhol Museum: Vasta colección dedicada al artista pop, nativo de Pittsburgh.

Catedral del Aprendizaje (Cathedral of Learning): Impresionante torre gótica en la Universidad de Pittsburgh, conocida por sus Nationality Rooms.

Strip District: Vibrante mercado al aire libre, zona de tiendas especializadas, restaurantes y ambiente local.

Estadios Deportivos (PNC Park y Acrisure Stadium): Hogar de los Pirates y los Steelers, con excelentes vistas.

Carnegie Museums: Incluye el Museo de Historia Natural y el Museo de Arte.

