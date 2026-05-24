Una icónica edificación de Nueva York fue elegida nuevamente como la mejor atracción turística de Estados Unidos, según la lista “Best of the Best Things to Do 2026” (Las mejores cosas que hacer en 2026) publicada por TripAdvisor. El ranking anual se basa en millones de reseñas y opiniones compartidas por viajeros de todo el mundo.

La plataforma destacó especialmente aquellos lugares que ofrecen experiencias memorables y reciben calificaciones sobresalientes de forma constante.

Además, TripAdvisor explicó que los resultados reflejan comentarios recopilados entre febrero de 2025 y enero de 2026, por lo que los destinos más populares y mejor valorados suelen dominar la clasificación.

El primer lugar fue para el icónico Empire State Building, uno de los edificios más reconocidos del planeta y símbolo del horizonte de Manhattan.

Construido en 1931, este rascacielos de estilo Art Decó mide 1,454 pies de altura y tardó 410 días en completarse.

El icónico rascacielos de Nueva York superó a destinos famosos como Central Park y Brooklyn Bridge. (Foto: @empirestatebldg / Instagram)

A lo largo de las décadas, el Empire State Building se convirtió en parte de la cultura popular gracias a películas como King Kong y Sleepless in Seattle. En años recientes también ganó notoriedad en redes sociales, compartiendo videos virales e incluso colaboraciones con celebridades como Taylor Swift durante la era de su álbum 1989.

Según Travel + Leisure, el edificio cuenta con observatorios en los pisos 86 y 102, desde donde los visitantes pueden disfrutar vistas panorámicas de Nueva York.

Para celebrar haber sido elegido como la atracción número uno por quinto año consecutivo, el rascacielos iluminó su torre de color verde en honor al logotipo de TripAdvisor.

“NÚMERO UNO 👏 El Empire State Building ha sido nombrado la atracción #1 de EE.UU. por quinto año — iluminándose en verde TripAdvisor para celebrarlo”, escribió en Instagram la cuenta oficial del rascacielos.

Los usuarios reaccionaron rápidamente apoyando la elección. “NYC siempre en la cima y me encanta eso... la forma en que ilumina la ciudad lo es todo 💕”, comentó una persona.

Los viajeros destacaron especialmente las vistas desde sus observatorios en los pisos 86 y 102. (Foto referencial: Magnific)

Otro visitante escribió: “La vista desde el piso 102 (la plataforma superior) es increíble. ¡Lugar asombroso!”.

El reconocimiento también llega en un momento especial, ya que este año el Empire State Building celebra su aniversario número 95. El pasado 1 de mayo se realizó una celebración especial en honor a la histórica torre.

“Esta noche, las luces de nuestra torre brillarán con destellos multicolores para celebrar el 95.º aniversario”, publicó el edificio en redes sociales.

“En las décadas siguientes, el edificio rápidamente se convirtió en mucho más que un logro arquitectónico: se transformó en un referente cultural reconocido en todo el mundo. Su silueta definió el horizonte de Nueva York, mientras que sus observatorios recibieron a millones de visitantes que buscaban esa vista inolvidable desde el corazón de Manhattan”, agregaron.

Las 10 mejores atracciones turísticas de Estados Unidos en 2026 según TripAdvisor

Sun Studio (Memphis, Tennessee)

(Memphis, Tennessee) Parque Estatal del Arrecife de Coral John Pennekamp (Key Largo, Florida)

(Key Largo, Florida) Central Park (Nueva York)

(Nueva York) Museo Nacional de Aviación de la Segunda Guerra Mundial (Colorado Springs, Colorado)

(Colorado Springs, Colorado) Puente de Brooklyn (Nueva York)

(Nueva York) Museo Metropolitano de Arte (MET) (Nueva York)

(Nueva York) Chihuly Garden and Glass (Seattle, Washington)

(Seattle, Washington) Isla de Alcatraz (San Francisco, California)

(San Francisco, California) Garden of the Gods (Colorado Springs, Colorado)

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