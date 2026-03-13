Un nuevo parque temático en Florida recibió elogios desde su apertura al público en mayo de 2025. El complejo se convirtió rápidamente en uno de los destinos más comentados por los fanáticos de las atracciones y el entretenimiento, especialmente por su propuesta inmersiva y sus innovadoras áreas temáticas. El 12 de marzo, la revista TIME incluyó al parque en su lista World’s Greatest Places of 2026, dentro de la categoría “Places to Visit” de Norteamérica. El reconocimiento llegó después de meses de gran atención mediática, ya que se trata del primer gran parque temático inaugurado en Estados Unidos en más de dos décadas.

El lugar en cuestión es Universal Epic Universe, el nuevo parque del complejo Universal Orlando Resort. Este espacio amplía la oferta del destino turístico y está dividido en cinco mundos temáticos: The Wizarding World of Harry Potter — Ministry of Magic, How to Train Your Dragon — Isle of Berk, Super Nintendo World, Dark Universe y Celestial Park, cada uno con atracciones y escenarios diseñados para transportar a los visitantes a universos diferentes.

Según TIME, una de las zonas más impresionantes del parque es la dedicada a Harry Potter. En The Wizarding World of Harry Potter — Ministry of Magic, los visitantes pueden recorrer una versión mágica del París de la década de 1920 o subir a la atracción Harry Potter and the Battle at the Ministry, considerada una de las experiencias más espectaculares del lugar.

El parque, ubicado en Orlando, Florida, es el primer gran parque temático inaugurado en Estados Unidos en más de dos décadas. (Foto: @universalorlando / Instagram)

Cuenta con cinco áreas temáticas, entre ellas Super Nintendo World y The Wizarding World of Harry Potter — Ministry of Magic. (Foto: @universalorlando / Instagram)

Otra de las atracciones destacadas es la montaña rusa Stardust Racers, ubicada en Celestial Park. Este recorrido de alta velocidad alcanza hasta 62 millas por hora mientras los pasajeros atraviesan estructuras inspiradas en estrellas y ascienden a una altura de aproximadamente 133 pies.

TIME también resaltó nuevas opciones de hospedaje abiertas en 2025, entre ellas el Universal Helios Grand Hotel, que cuenta con una entrada directa al parque.

Su diseño con portales inmersivos y nuevas atracciones lo convirtió rápidamente en uno de los destinos turísticos más comentados del año. (Foto: @universalorlando / Instagram)

En la misma lista también apareció el crucero Disney Destiny de Disney Cruise Line.

Según la revista, su ranking anual se basa en recomendaciones de corresponsales internacionales y postulaciones de distintos destinos, en un contexto en el que el turismo global sigue creciendo y alcanzó cerca de 1.500 millones de viajeros internacionales en 2025.

Todo lo que debes saber sobre Universal Epic Universe

Ubicación

Zona: Se encuentra a unos 10-15 minutos al sur del complejo principal de Universal Orlando (donde están Islands of Adventure y Universal Studios Florida).

Referencia: Está ubicado cerca del Centro de Convenciones del Condado de Orange, en el área de Universal Blvd.

Entradas y Precios (Referenciales 2026)

Boleto de 1 día: Los precios comienzan desde los $139 USD (más impuestos), dependiendo de la fecha y la demanda.

Paquetes: Universal ha priorizado la venta de entradas de varios días que incluyen acceso a los otros parques. Por ejemplo, existen pases de 3 o 4 días donde solo uno de esos días está dedicado exclusivamente a Epic Universe.

Pases Anuales: Los portadores de pases actuales tienen acceso a preventas y precios especiales para boletos de un solo día.

Los 5 Mundos Temáticos

El parque se divide en cinco áreas conectadas por “portales” mágicos:

Celestial Park: El centro del parque con jardines, fuentes y la montaña rusa de doble carril Stardust Racers. Super Nintendo World: Incluye el Reino Champiñón con Mario Kart: Bowser’s Challenge y el área de Donkey Kong Country con su innovadora montaña rusa de barriles. The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic: Ambientado en el París de los años 20 y el Ministerio de Magia británico. Su atracción estrella es Harry Potter and the Battle at the Ministry. How to Train Your Dragon – Isle of Berk: Un mundo vikingo con la montaña rusa Hiccup’s Wing Gliders y shows en vivo con dragones. Dark Universe: Inspirado en los monstruos clásicos de Universal. La atracción principal es Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment.

Hospedaje Destacado

Universal Helios Grand Hotel: Un hotel de lujo ubicado dentro del propio parque, con una entrada exclusiva para los huéspedes.

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