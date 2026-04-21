Una heladería de Connecticut fue reconocida como la mejor de todo Estados Unidos, destacando entre cientos de opciones en el país norteamericano. El ranking fue elaborado por una reconocida aplicación especializada en reseñas gastronómicas, la cual analizó millones de calificaciones para determinar cuáles ofrecen la mejor experiencia, calidad y sabor.

Se trata de Ferris Acres Creamery, ubicada en la ciudad de Newtown, que alcanzó el primer lugar en una lista reciente publicada por Beli. Esta plataforma permite a los usuarios registrar los restaurantes que visitan, calificar sus experiencias y recibir recomendaciones personalizadas.

La lista, difundida el 17 de abril, incluye las 12 mejores heladerías y gelaterías del país y se basa en más de 100 millones de calificaciones realizadas por usuarios. En el top 5 también aparecen An’s Gelato, Caffè Panna, Garden Creamery y Bellvale Farms Creamery.

El local destaca por sus sabores artesanales y su historia familiar que se remonta a 1864. (Foto: @ferrisacrescreamery / Instagram)

Ferris Acres Creamery abrió sus puertas en 2003, aunque la granja familiar donde opera existe desde 1864. Actualmente, tres generaciones de la misma familia están a cargo del negocio, según indican en su sitio web oficial.

Entre sus sabores más populares se encuentran “Bada Bing”, con almendras, chocolate y cerezas; “Campfire”, que mezcla vainilla con fudge, galletas y malvaviscos; y “Grasshopper”, una opción de menta con trozos de galleta. También ofrecen sorbetes de fruta como arándano con limón y piña, además de alternativas veganas elaboradas con leche de coco.

“Ferris Acres Farm ofrece al público una oportunidad única de ver cómo una familia se esfuerza por mantener una granja viable”, señala el sitio web del negocio.

La lista fue elaborada por la app Beli, que también incluyó heladerías de ciudades como Nueva York, San Diego y San Francisco. (Foto referencial: Pixabay)

Aunque ya no cuentan con su antiguo ganado lechero, aún se cría ganado de carne en la propiedad.

Por ahora, la heladería se encuentra cerrada por temporada, pero tiene previsto reabrir el 5 de mayo.

Cabe agregar que no es la primera vez que recibe reconocimiento: en 2023 fue incluida en una lista destacada de Yelp y en 2022 apareció entre las mejores heladerías del país según Thrillist.

Ferris Acres Creamery reabrirá en mayo tras su cierre de temporada. (Foto: @ferrisacrescreamery / Instagram)

Cómo llegar a Ferris Acres Creamery

Ferris Acres Creamery tiene previsto reabrir sus puertas el 5 de mayo. Actualmente se encuentra cerrada por ser un negocio de temporada.

Para llegar a este destino gastronómico en Newtown, Connecticut, la dirección exacta es: 144 Sugar St, Newtown, CT 06470, EE. UU.

Cómo llegar:

Desde Nueva York (Manhattan): El trayecto en auto toma aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Debes tomar la I-684 N hacia Danbury y luego conectar con la I-84 E hacia Newtown.

Desde New Haven, CT: Está a unos 35 minutos. La ruta más directa suele ser a través de la CT-34 W.

Desde Hartford, CT: El viaje dura cerca de 50 minutos siguiendo la I-84 W.

El local está ubicado en una granja familiar, por lo que además de probar sabores como el “Bada Bing” o el “Campfire”, podrás disfrutar de un entorno rural auténtico.

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