Un estudio reciente identificó al área metropolitana de Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, en Virginia, como el mejor lugar de Estados Unidos para que vivan los veteranos militares. La clasificación fue elaborada por Veterans United, una compañía especializada en préstamos hipotecarios, que evaluó factores como calidad de vida, oportunidades económicas y beneficios para exmilitares.

Según Travel + Leisure, la investigación también incluyó encuestas realizadas a cerca de 200 veteranos de distintas generaciones. Tras analizar todos los datos, la región costera de Virginia obtuvo el primer lugar gracias a su fuerte comunidad militar, estabilidad laboral y ventajas fiscales para quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas.

La zona cuenta con una importante presencia militar, incluyendo la sede del Comando de Fuerzas de la Flota de la Marina de Estados Unidos y la Base Naval de Norfolk. Además, Virginia Beach es conocida por sus playas, su paseo marítimo frente al océano y sus espacios familiares, convirtiéndose en uno de los destinos turísticos más populares de la costa este.

Chris Birk, vicepresidente de análisis hipotecario de Veterans United, aseguró que el área tiene “raíces militares, una fuerte presencia de veteranos y una cultura que entiende el servicio de una manera que pocos lugares pueden igualar”. También destacó que la región ofrece buenas escuelas y vecindarios seguros, algo importante para las familias militares.

El estudio tomó en cuenta factores como estabilidad laboral, acceso a vivienda, calidad de vida y apoyo a exmilitares. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Birk agregó que la combinación de calidad de vida y estabilidad económica hace que muchos veteranos vean la zona como un lugar ideal para establecerse.

“Cuando se combina esa calidad de vida con un mercado laboral relativamente estable, un fuerte crecimiento en atención médica y un mercado inmobiliario donde muchos compradores veteranos todavía pueden aprovechar estratégicamente el beneficio de su préstamo VA, Virginia Beach se convierte en más que un gran lugar para vivir. Es un lugar donde los veteranos y las familias militares pueden construir estabilidad a largo plazo después del servicio”, explicó.

Según datos de Zillow, el valor promedio de una vivienda supera los 427 mil dólares en Virginia Beach y ronda los 422 mil en Chesapeake, mientras que en Norfolk es de aproximadamente 310 mil dólares. Además, el estado de Virginia ofrece beneficios tributarios a veteranos con discapacidades relacionadas con el servicio militar y exenciones parciales sobre ingresos de jubilación militar.

Residentes destacaron el ambiente familiar, las actividades al aire libre y los precios relativamente accesibles de las viviendas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Varios residentes también destacaron las ventajas de vivir en la región.

Christy Powell comentó que la ciudad ofrece “un fuerte sentido de conexión y apoyo” gracias a su gran comunidad militar.

Por su parte, Nick Conigliaro describió el lugar como un “crisol de culturas” donde “nunca te quedas sin cosas para hacer”.

“Ya sea pasar tiempo en la playa, asistir al ballet o disfrutar del aire libre, siempre hay algo ocurriendo. Además de eso, el mercado inmobiliario ofrece casas increíbles a precios relativamente razonables para una ciudad costera”, agregó.

Los 10 mejores lugares para vivir si eres veterano, según Veterans United

Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, Va.

San Antonio-New Braunfels, Texas

Jacksonville, Fla.

Nashville

Tampa-St. Petersburg-Clearwater, Fla.

Oklahoma City

Austin-Round Rock-San Marcos, Texas

St. Louis

Salt Lake City

Dallas-Fort Worth-Arlington, Texas

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