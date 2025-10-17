Forma parte del proceso de naturalización y desafía los conocimientos que tiene el solicitante sobre la historia, principios del gobierno, constitución, así como derechos y deberes cívicos. El examen de ciudadanía, realizado por Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), suele ser complicado de resolver para ciertos ciudadanos que anhelan la nacionalidad estadounidense tras varios años viviendo en el país; sin embargo, no todos logran aprobarlo con éxito. Un reciente estudio ha demostrado que no solo los inmigrantes fallan, sino que solo uno de cada tres nacidos en Estados Unidos lograría aprobarlo. Aquí las preguntas más “difíciles” y que llevan al error a varios.

El análisis simuló un examen oficial con preguntas de opción múltiple y estuvo a cargo del Institute for Citizens & Scholars, antes conocido como Woodrow Wilson National Fellowship Foundation.

La mayoría de estadounidenses no podría aprobar el examen de ciudadanía por estas preguntas

El estudio arrojó que solo el 36% de estadounidenses tendría éxito al realizar el examen ya que no conocen aspectos básicos de su historia, gobierno y Constitución. Los resultados fueron catalogados de preocupantes.

Sólo el 13% sabía cuándo se ratificó la Constitución (1787). La mayoría pensó erróneamente que fue en 1776.

El 60% no pudo identificar correctamente los países contra los que luchó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

El 57% no sabía cuántos jueces integran la Corte Suprema (la respuesta correcta es 9).

El 72% no pudo identificar correctamente los 13 estados originales que componen a Estados Unidos.

Sólo el 24% reconoció por qué Benjamin Franklin fue famoso; el 37% pensó que inventó la bombilla.

El 12% creyó que Dwight Eisenhower fue general en la Guerra Civil.

El 2% pensó que el cambio climático fue la causa de la Guerra Fría.

El 37% de los encuestados respondió que Benjamin Franklin era famoso por haber inventado la bombilla de luz.

El examen de ciudadanía EE.UU. 2025 incluye 128 preguntas y necesitas contestar correctamente al menos 12 para aprobar. (Foto: O2O Creative / iStock) / O2O Creative

¿Cómo es el examen de ciudadanía?

Desde el 20 de octubre de 2025 entrará en vigor una nueva versión del examen. En total hay 128 preguntas y al postulante se le realizará 20 interrogantes orales. Solo se deben responder correctamente al menos 12 preguntas para aprobar.

Aquí se evalúa el conocimiento de los interesados en temáticas como historia de Estados Unidos, principios del gobierno, constitución, así como derechos y deberes cívicos: American Government, American History, Integrated Civics.

Anteriormente el examen de ciudadanía incluía 100 preguntas y ahora se detiene si el solicitante responde bien 12 o falla 9 interrogantes.

Para rendir el examen de ciudadanía en Estados Unidos hay ciertos criterios que se toman en cuenta mediante el formulario N-400:

Edad mínima: tener 18 años o más al presentar la Solicitud de Naturalización (formulario N-400). Residencia permanente legal: poseer la green card y haber sido residente permanente de Estados Unidos durante al menos cinco años previos a la solicitud. Presencia física: haber permanecido en territorio estadounidense al menos 30 meses dentro de los cinco años anteriores. Residencia estatal: vivir en el estado o distrito donde se presenta la solicitud por un mínimo de tres meses. Buena conducta moral: demostrar un comportamiento ético adecuado durante el período requerido de residencia. Conocimiento del inglés y educación cívica: tener nociones básicas del idioma, así como de la historia y el sistema de gobierno del país, salvo en los casos en que se otorguen exenciones.

Uno de los detalles más importantes antes de aplicar es que algunas respuestas varían según elecciones o nombramientos recientes. Por eso, USCIS recomienda siempre verificar las actualizaciones en su sitio oficial: uscis.gov/citizenship/testupdates.

Además, existe una excepción especial conocida como la regla 65/20: si tienes 65 años o más y llevas al menos 20 años como residente permanente, solo necesitas estudiar las 20 preguntas señaladas con asterisco, y puedes hacer el examen en el idioma de tu preferencia.

Si estás preparándote para convertirte en ciudadano estadounidense, seguramente ya sabes que el examen de educación cívica cambió para el 2025. (Foto: photovs / iStock) / photovs

La pregunta considerada más difícil

Entre todas, una de las que más problemas genera a los solicitantes es la Pregunta 23, ubicada en la categoría American Government – System of Government: 23. Who is one of your state’s U.S. senators now? (¿Quién es uno de los senadores de Estados Unidos por su estado actualmente?)

La dificultad de esta pregunta radica en que no hay una única respuesta válida. Depende totalmente del estado donde viva el solicitante y de los senadores en funciones en ese momento. Además, como los cargos cambian con cada elección o renuncia, la respuesta puede variar año tras año.

Por ejemplo, si alguien vive en California, podría responder con el nombre de uno de sus senadores en funciones, mientras que un residente de Texas deberá dar otro nombre distinto.

En el caso de los residentes de Washington D.C. o de territorios de EE.UU. (como Puerto Rico, Guam o Islas Vírgenes), la respuesta correcta es: "D.C. (o el territorio donde vive el solicitante) no tiene senadores en el Senado de Estados Unidos."

