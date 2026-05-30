Florida se ha consolidado como uno de los estados más sofocantes de todo Estados Unidos. Un reciente estudio de la empresa de bebidas Waterboy que analizó las condiciones climáticas del país concluyó que varias de sus ciudades encabezan el ranking nacional de lugares donde el calor y la humedad hacen más difícil mantenerse hidratado durante gran parte del año.

Para elaborar la clasificación, los investigadores analizaron datos climáticos de 80 ciudades y crearon un “Índice de Demanda de Hidratación”. La puntuación considera factores como:

Temperatura promedio.

Índice de calor.

Humedad.

Punto de rocío.

La media nacional fue de 17,5 puntos, pero varias ciudades de Florida superaron ampliamente esa cifra.

Florida domina ampliamente la clasificación, con siete ciudades dentro del top 10 nacional. (Foto referencial: Freepik)

La ciudad más sofocante de Estados Unidos se encuentra en Florida

Según el estudio, West Palm Beach ocupa el primer lugar entre las ciudades más calurosas y húmedas del país, con una puntuación de 58,9. Además, pasa el 54,1% del año por encima del umbral de precaución de 80 grados establecido por el Servicio Meteorológico Nacional. Detrás aparecen Miami, con 51 puntos, y Fort Myers con 46,4.

La sensación de calor extremo es una experiencia que muchos visitantes conocen de primera mano.

“Estuve en Miami hace poco y hacía tanto calor que ni siquiera podía usar maquillaje porque sudaba demasiado”, contó Daniella Cordova, una joven neoyorquina de 19 años, en declaraciones al New York Post.

West Palm Beach se ubicó en el primer lugar gracias a sus altas temperaturas y elevados niveles de humedad durante gran parte del año. (Foto referencial: Freepik)

Florida domina el ranking

De las diez ciudades con mayores niveles de calor y humedad, siete se encuentran en Florida.

La lista también incluye a Honolulu, en Hawái; Nueva Orleans, en Luisiana; y Houston, en Texas. Melbourne, Tampa, Orlando y Jacksonville completan la presencia floridana entre las ciudades con mayores desafíos para mantenerse hidratado.

Los expertos explican que la combinación de altas temperaturas y humedad tropical intensifica la sensación térmica.

“Lugares como Florida, el sureste o cualquier zona tropical tendrán una humedad más alta y, por lo tanto, una sensación de calor más intensa”, explicó el meteorólogo de AccuWeather Carl Erickson al citado medio.

Expertos señalan que la combinación de clima tropical y humedad intensa hace que la sensación térmica sea mucho más extrema para residentes y visitantes. (Foto: freepik)

El peligro oculto del calor: cómo identificar y prevenir un golpe de calor

Ante la preocupante realidad de estas ciudades de Florida donde el calor golpea con más fuerza, es importante recordar que la exposición prolongada a temperaturas extremas puede desencadenar un golpe de calor.

Según Mayo Clinic, esta afección de emergencia ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta y alcanza o supera los 104 °F (40 °C), ya sea por encontrarse en un ambiente caluroso y húmedo o por realizar una actividad física extenuante. Si no se trata de inmediato, puede dañar rápidamente órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones, lo que incrementa el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte.

El riesgo aumenta en niños, adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas o quienes consumen alcohol y ciertos medicamentos. Los síntomas clave incluyen confusión, delirio, convulsiones, piel roja y caliente, náuseas, dolor de cabeza, y respiración o pulso acelerados. Ante una sospecha, se debe llamar de inmediato al 911 y enfriar a la persona en la sombra con agua fresca o hielo mientras llega la ayuda.

Esta afección se puede predecir y evitar siguiendo estas medidas:

Beber mucho líquido: Mantenerse hidratado es clave para ayudar al cuerpo a sudar y regular su temperatura.

Usar ropa liviana y holgada: Vestir prendas cómodas hechas de materiales frescos como el algodón o el lino.

Evitar las horas de mayor calor: Programar el ejercicio o el trabajo físico para la mañana temprano o la noche, descansando frecuentemente en lugares frescos.

Nunca dejar a nadie en un auto estacionado: La temperatura dentro de un vehículo puede subir 20 °F (más de 11 °C) en solo 10 minutos, siendo una causa común de muerte en niños.

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