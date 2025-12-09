La temporada navideña ya se siente en todo Estados Unidos y un nuevo análisis puso la mira en aquellas ciudades donde el espíritu festivo se vive con más intensidad. El estudio, realizado por el casino en línea JB y citado por Travel and Leisure, comparó distintos destinos conocidos por sus decoraciones, nieve y actividades de invierno.

De acuerdo con los investigadores, su objetivo era identificar los lugares donde las familias pueden disfrutar de un ambiente realmente navideño sin necesidad de viajar a los destinos más obvios. Para ello, revisaron la cantidad de eventos especiales, las probabilidades de nevadas y hasta los precios promedio de hospedaje durante la temporada.

“No solo miramos cuántas actividades ofrece cada lugar, sino también qué tan accesible puede ser para los viajeros”, explicó la empresa en declaraciones al medio.

Añadieron que “alrededor de la mitad de las familias estadounidenses viajarán a otra ciudad esta Navidad, y muchas aún están decidiendo a dónde ir”.

El análisis consideró factores como eventos festivos, probabilidad de nieve y tarifas de hoteles. (Foto referencial: Freepik)

Fue en este análisis donde se reveló que Buffalo, en el estado de Nueva York, superó a conocidos destinos de Colorado y Vermont para posicionarse como la ciudad más navideña de Estados Unidos.

Según el informe, este lugar reúne cientos de eventos festivos y suele recibir más de 25 pulgadas de nieve solo en diciembre. Además, tiene un 53% de probabilidad de nieve el día de Navidad.

JB también destacó que las tarifas hoteleras en Buffalo suelen mantenerse por debajo de los 170 dólares por noche durante la fecha especial, lo que la convierte en una opción más económica frente a otros destinos populares.

En palabras de la compañía: “Nuestro estudio mostró que algunos lugares inesperados pueden darte una gran experiencia de Navidad nevada y realmente vale la pena visitarlos”.

Buffalo, en Nueva York, fue elegida como la ciudad más navideña, superando a destinos como Aspen y Park City. (Foto referencial: Freepik)

Asimismo, señalaron que “las clasificaciones muestran que destinos populares como Nueva York se llenan por una razón, y realmente se sienten geniales durante las fiestas”.

Tras Buffalo, la lista reconoció un total de 32 ciudades festivas. Entre las que ocupan los primeros puestos se encuentran Aspen (Colorado), Park City (Utah), Nueva York y Minneapolis.

Quienes visiten Buffalo durante la temporada pueden disfrutar de mercados navideños, recorridos históricos, pistas de hielo y celebraciones tradicionales, según la oficina de turismo Visit Buffalo.

La ciudad ofrece mercados, pistas de hielo y actividades tradicionales que atraen a miles de visitantes cada año. (Foto referencial: Freepik)

Entre sus actividades más conocidas está el Buffalo Holiday Market, un mercado europeo de cuatro semanas con artesanos, productos vintage y comida típica, además del “Tom and Jerry’s trail”, una ruta culinaria con 18 paradas dedicada a un cóctel especiado que se sirve allí desde la década de 1940.

Para los amantes del hielo, la ciudad, con más de 270.000 habitantes, ofrece grandes espacios para patinar como The Ice at Canalside y el Rotary Rink del centro.

El año pasado, otro ranking de BetMGM Casino nombró a North Pole (Alaska), Park City (Utah), Denver (Colorado), Kennebunkport (Maine) y Asheville (Carolina del Norte) como los cinco destinos más acogedores para pasar las fiestas en Estados Unidos.

Mejores lugares para celebrar la Navidad en EE. UU.

Aquí tienes 5 o 6 ideas breves de ciudades y eventos destacados para celebrar la Navidad en Estados Unidos:

Nueva York, NY: Ver el famoso Árbol de Navidad del Rockefeller Center y el espectáculo de las Rockettes en el Radio City Music Hall.

Chicago, IL: Visitar el mercado navideño alemán Christkindlmarket y disfrutar de las luces a lo largo de Magnificent Mile.

Orlando, FL: Experimentar los eventos temáticos de temporada en los parques de Disney (como Mickey’s Very Merry Christmas Party) y Universal.

Leavenworth, WA: Un pueblo que se transforma completamente en una villa alpina bávara con millones de luces para su Festival de Luces Navideñas.

San Antonio, TX: Recorrer el River Walk iluminado con miles de luces y disfrutar de los desfiles de barcazas navideñas.

New Orleans, LA: Disfrutar de conciertos de villancicos (Caroling) en Jackson Square y las cenas especiales de estilo criollo llamadas Réveillon.

