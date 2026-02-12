Aunque las grandes ciudades suelen llevarse toda la atención, los destinos pequeños siguen siendo los más acogedores para los viajeros en Estados Unidos. Así lo revelan los nuevos Traveler Review Awards de Booking.com, que destacan a lugares donde el encanto local y la hospitalidad marcan la diferencia. Fox News señala que, de acuerdo con el ranking, el quinto lugar lo ocupa Waikoloa, Hawái. Los viajeros valoraron su ambiente tranquilo, sus paisajes volcánicos y la cercanía entre hoteles, playas, tiendas y restaurantes.

Los visitantes también destacaron la comodidad para recorrer la zona a pie y la buena disponibilidad de estacionamientos.

En el cuarto puesto aparece Broken Bow, Oklahoma, un destino ideal para quienes buscan naturaleza y actividades al aire libre. Las reseñas resaltan el lago Broken Bow, la pesca, las caminatas y el entorno boscoso del Parque Estatal Beavers Bend, además de las cabañas de lujo rodeadas de paisajes montañosos.

El listado demuestra que las ciudades pequeñas ofrecen experiencias más cálidas que las grandes metrópolis. (Foto referencial: Freepik)

El tercer lugar es para Cape May, Nueva Jersey, conocida por su aire histórico y su arquitectura victoriana. Los visitantes elogiaron sus playas caminables, el Washington Street Mall, el faro de Cape May y las vistas al atardecer, describiendo al pueblo como pintoresco y bien conservado.

En el segundo puesto se ubica Palm Desert, California, destacada como un destino perfecto para escapadas cortas. Los viajeros apreciaron sus resorts, campos de golf, tiendas y actividades al aire libre, además de su cercanía a senderos y al Parque Nacional Joshua Tree.

Estos lugares destacan por su hospitalidad y calidad de estadía. (Foto referencial: Freepik)

Finalmente, el primer lugar fue para Fredericksburg, Texas, que recibió la mayor cantidad de reseñas positivas. Situada en la región montañosa de Texas, la ciudad combina herencia alemana, una animada calle principal, viñedos y el Museo Nacional de la Guerra del Pacífico. Según Booking.com, “la ciudad mezcla historia, aventura y hospitalidad sureña”.

Ben Harrell, vocero de Booking.com, señaló que el reconocimiento a destinos como Fredericksburg, Palm Desert y Cape May refleja el compromiso de sus comunidades por ofrecer experiencias memorables y lugares de estadía de alta calidad en todo el país.

Los destinos más hospitalarios del mundo

Cada año, Booking.com reconoce a los lugares que ofrecen una gran hospitalidad a través de sus Traveller Review Awards. Para este 2026, la selección destaca destinos que no solo ofrecen paisajes espectaculares, sino que se han ganado el corazón de los viajeros gracias a la calidez de sus comunidades.

Este es el ranking de las ciudades más hospitalarias del mundo:

Montepulciano, Italia

Magong, Taiwán

San Martín de los Andes, Argentina

Harrogate, Reino Unido

Fredericksburg, Texas (EE. UU.)

Pirenópolis, Brasil

Swakopmund, Namibia

Takayama, Japón

Noosa Heads, Australia

Klaipėda, Lituania

