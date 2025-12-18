LOS ÁNGELES.- Nick Reiner hizo su primera aparición en la corte en Los Ángeles por dos cargos de asesinato en primer grado por el homicidio de sus padres, el actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, mientras que los otros dos hijos de la pareja hicieron su primera declaración pública sobre su aplastante pérdida.

Nick Reiner, de 32 años, no presentó una declaración de culpabilidad el miércoles mientras aparecía detrás de un cristal en un área de custodia en la gran sala del tribunal de Los Ángeles donde se procesan a los acusados recién imputados. Estaba encadenado y vestía un chaleco azul acolchado de prevención de suicidios utilizado en la cárcel.

Su lectura de cargos fue pospuesta hasta el 7 de enero a petición de su abogado. Solo habló para decir “sí, su señoría” al aceptar la fecha. Está detenido sin derecho a fianza.

Jake y Romy Reiner hablan sobre su ‘dolor inimaginable’

Su hermano mayor Jake Reiner y su hermana menor Romy Reiner emitieron su declaración a través de un portavoz de la familia.

“Las palabras ni siquiera pueden comenzar a describir el dolor inimaginable que estamos experimentando cada momento del día”, dijeron. “La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar. No solo eran nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”.

El hermano y la hermana dijeron que están “agradecidos por la ola de condolencias, cariño y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida. Ahora pedimos respeto y privacidad, que la especulación se modere con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que dieron”.

Médico forense dice que ‘heridas por objeto cortante’ mataron a la pareja

También el miércoles, el médico forense del condado de Los Ángeles enumeró la causa principal de muerte de Rob y Michele Reiner como “múltiples heridas por objeto cortante” al publicar los hallazgos iniciales de sus investigadores.

La oficina dijo que se necesita más investigación antes de que se revelen más detalles, pero los cuerpos ahora pueden ser entregados a la familia.

La causa de muerte fue consistente con la descripción de la policía de que la pareja tenía heridas de arma blanca.

El abogado de Nick Reiner insta a la cautela

Después de la audiencia en la corte, el abogado de Nick Reiner, Alan Jackson, calificó el caso como “una tragedia devastadora que ha caído sobre la familia Reiner”. Dijo que los procedimientos serán muy complejos y pidió que las circunstancias se aborden “no con un juicio apresurado, no con saltos a conclusiones”.

Jackson se negó a responder a las preguntas gritadas por decenas de reporteros que lo rodeaban y no ha abordado la culpabilidad o inocencia de su cliente.

Nick Reiner fue acusado el martes de matar a Rob Reiner, de 78 años, y a Michele Singer Reiner, de 70 años.

Fueron asesinados en algún momento de las primeras horas de la mañana del domingo, dijo la Oficina del Fiscal del Distrito. Fueron encontrados muertos a última hora de la tarde en su casa en el exclusivo vecindario de Brentwood en el lado oeste de Los Ángeles, dijeron las autoridades.

Nick Reiner no opuso resistencia cuando fue arrestado horas después en el área de Exposition Park cerca de la Universidad del Sur de California, a unas 14 millas (22,5 kilómetros) de la escena del crimen, dijo la policía.

Los dos cargos de asesinato en primer grado vienen con circunstancias especiales de múltiples asesinatos y una acusación de que el acusado usó un arma peligrosa, un cuchillo. Las adiciones podrían significar una sentencia mayor.

El Fiscal del Distrito Nathan Hochman dijo en una conferencia de prensa el martes que su oficina aún no ha decidido si buscará la pena de muerte.

Meg Ryan y otros recuerdan a los Reiner

Rob Reiner era el astro galardonado con el Emmy de la comedia “All in the Family” que luego dirigió películas como “When Harry Met Sally...” (“Cuando Harry encontró a Sally...”), cuya estrella Meg Ryan rindió homenaje a los Reiner el miércoles.

“Gracias, Rob y Michelle, por la forma en que creen en el amor verdadero, en los cuentos de hadas y en la risa. Gracias por su fe en lo mejor de las personas y por su profundo amor por nuestro país”, dijo Ryan en una publicación de Instagram. “Tengo que creer que su historia no terminará con esta tragedia imposible”.

Rob Reiner conoció a Michele Singer Reiner durante el rodaje de la clásica comedia romántica, y dijo que el encuentro lo inspiró a cambiar la película para tener un final feliz.

El coprotagonista de Ryan, Billy Crystal, un amigo cercano de Rob Reiner durante décadas, se sumó a Albert Brooks, Martin Short y Larry David para emitir una declaración en la que lamentaron la muerte de la pareja y celebraron su legado el martes por la noche.

“Eran una fuerza especial juntos: dinámicos, desinteresados e inspiradores”, decía la declaración. “Éramos sus amigos, y los extrañaremos para siempre”.

Rob Reiner tiene otra hija, Tracy Reiner, de su primer matrimonio con la actriz y directora Penny Marshall.

Los abogados en el caso Reiner

El abogado de Nick Reiner, Jackson, es un abogado defensor de alto perfil y exfiscal del condado de Los Ángeles que representó a Harvey Weinstein en su juicio en Los Ángeles y a Karen Read en sus juicios intensamente seguidos en Massachusetts. Fue una figura central en el documental de HBO sobre el caso Read.

El Fiscal Adjunto del Distrito a cargo de la defensa de las víctimas será Habib Balian, cuyos casos recientes incluyeron el intento para cambiar la sentencia de los hermanos Menéndez y el juicio del millonario Robert Durst, acusado de matar a su mejor amiga.

Las autoridades no han dicho nada sobre un motivo para los asesinatos y dieron pocos detalles cuando se les preguntó en la conferencia de prensa.