Los hijos de Nicolás Maduro forman un pequeño círculo familiar con fuerte presencia política y pública: un hijo biológico, Nicolás Maduro Guerra, y tres hijastros de Cilia Flores, conocidos como “Los Chamos”, todos vinculados de una u otra forma al poder chavista y a la estructura del Estado venezolano. Hoy su rol vuelve a estar en el foco mediático por las investigaciones y procesos que rodean al presidente y a su entorno más cercano.​

¿Cuántos hijos tiene Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro tiene un único hijo biológico reconocido públicamente: Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”. Además, actúa como padrastro de los tres hijos de su esposa, la también dirigente chavista Cilia Flores: Walter Jacob, Yoswal y Yosser Gavidia Flores.​

El núcleo familiar “de poder” se compone, por tanto, de cuatro figuras masculinas jóvenes asociadas al chavismo: un hijo biológico y tres hijastros.​

En la política venezolana y en la prensa internacional, estos hijastros son conocidos como “Los Chamos”, un grupo señalado con frecuencia por su cercanía al aparato estatal y los privilegios derivados de ello.​

El mandatario de Venezuela capturado, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal de Nueva York. (EFE/EPA/Stringer). / Stringer

Nicolás Maduro Guerra: el heredero visible

Nicolás Maduro Guerra (Caracas, 1990) es economista y uno de los rostros más visibles de la nueva generación del chavismo. Es el único hijo biológico del mandatario, fruto de su relación con Adriana Guerra, anterior a su matrimonio con Cilia Flores.​

Se ha desempeñado como diputado de la Asamblea Nacional por el estado La Guaira y como vicepresidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional , alineado con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).​

, alineado con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).​ Antes ocupó cargos clave en el Ejecutivo, como jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que lo ubicó en el corazón de la gestión de recursos y de la arquitectura institucional del madurismo.​

Su trayectoria también está marcada por la controversia: ha sido objeto de sanciones y señalamientos de gobiernos extranjeros, especialmente de Estados Unidos, por presunta corrupción y vínculos con tramas de narcotráfico, acusaciones que el chavismo ha negado y calificado como parte de la ofensiva política internacional. En el plano simbólico, muchos analistas lo ven como un posible heredero político, aunque advierten que, en el chavismo, el peso real recae más en las estructuras del PSUV y los equilibrios internos que en el apellido.​

Los hijastros Gavidia Flores: “Los Chamos”

Además de “Nicolasito”, la influencia de Maduro se proyecta a través de los tres hijos de Cilia Flores, quienes crecieron cerca del poder chavista y han tenido distintos grados de exposición pública.​

Walter Jacob Gavidia Flores (1978) se ha desempeñado como juez en Caracas, vinculado a áreas penales y de justicia, y ha ocupado cargos relacionados con sectores estratégicos como la minería.​

Yosser Gavidia Flores (1988) estudió Derecho en la Universidad Santa María y ha mantenido un perfil comparativamente más discreto, con menos exposición mediática y política directa.​

Yoswal Gavidia Flores (1990) cursó Comunicación Social y se ha visto envuelto en polémicas por su vida de lujo, viajes y uso de jets privados, lo que ha alimentado denuncias sobre el uso de recursos vinculados al Estado.​

Diversos reportes periodísticos y sanciones internacionales han asociado especialmente a Walter y Yoswal con presuntos hechos de corrupción, gastos ostentosos y nexos con redes ilícitas, aunque sus defensores sostienen que se trata de campañas de desprestigio contra la familia presidencial. En contraste, la narrativa oficial procura minimizar estas acusaciones y presenta a la familia como objetivo de una estrategia de presión internacional contra el chavismo.​

El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro en el helipuerto de Wall Street durante su traslado a la corte federal de Nueva York, el 5 de enero de 2026. (EFE/EPA/Stringer). / Stringer

Rol político y mediático del entorno familiar

El peso de los hijos e hijastros de Maduro no se limita a sus ocupaciones formales; se inscribe en un ecosistema de poder donde familia y política se entrelazan. En el imaginario chavista, estas figuras representan continuidad generacional, mientras que para la oposición y parte de la comunidad internacional son símbolos de nepotismo y captura del Estado.​

“Nicolasito” es el que más claramente encarna un rol político orgánico: dirigente del PSUV, diputado y figura recurrente en actos oficiales y de movilización partidaria.​

Los “Chamos” han sido mencionados en investigaciones y sanciones internacionales; en los últimos meses varios medios han reportado que su futuro judicial podría cambiar tras los procesos abiertos contra el propio Maduro y Cilia Flores, lo que los coloca en el radar de posibles negociaciones y acuerdos.​

En medios latinoamericanos se ha informado que, ante la grave crisis política y la presión de Estados Unidos, algunos de estos hijos integrarían o apoyarían comisiones para negociar la situación judicial del mandatario y de la primera dama, un indicio de que su función puede pasar de la discreción al rol de operadores políticos. Esta visibilidad refuerza la percepción de que el círculo íntimo de Maduro es, también, un actor de primera línea en la disputa por el futuro del régimen.​

Nicolas Maduro, su crisis y el impacto en sus hijos

La figura de Nicolás Maduro atraviesa una fase de máxima tensión: tras años de sanciones, cuestionamientos a la legitimidad electoral y una profunda crisis económica y migratoria, el peso internacional sobre su gobierno se ha intensificado. En 2026, medios regionales reportan escenarios inéditos, que incluyen investigaciones judiciales, versiones de captura y procesos que afectan directamente a Maduro y a Cilia Flores, abriendo interrogantes sobre la sucesión y la recomposición del poder dentro del chavismo.​

En este contexto, los hijos del presidente se han convertido en una pieza clave de las narrativas mediáticas: desde posibles beneficiarios del sistema hasta eventuales monedas de cambio en negociaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos.​

A nivel de opinión pública, crece la curiosidad —y el escrutinio— sobre quiénes son, qué cargos han ocupado y qué responsabilidad podrían tener en eventuales redes de corrupción o protección de recursos del régimen.​

Para el análisis político y mediático, entender quiénes son y a qué se dedican los hijos de Nicolás Maduro no es un ejercicio de farándula, sino una ventana a cómo se ha construido el poder en Venezuela: familia, partido y Estado profundamente imbricados. En un escenario de transición o de reacomodo del chavismo, su papel —ya sea como posibles continuadores, negociadores o figuras investigadas— seguirá siendo un termómetro de hacia dónde se mueve el proyecto político que ha dominado Venezuela durante más de una década.