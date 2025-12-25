El regreso a casa después de la Navidad podría convertirse en un verdadero desafío para millones de personas en Estados Unidos. Pronosticadores advierten que nieve, lluvia helada y aguanieve amenazan con afectar seriamente los desplazamientos, justo en uno de los momentos de mayor movilidad del año.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la nieve comenzará a desarrollarse el mismo día de Navidad en el Noreste, mientras que más tarde se extenderá hacia el Medio Oeste superior. Sin embargo, el escenario más complicado llegará el 26 de diciembre, cuando un segundo sistema avance desde Michigan, cruce Pensilvania y alcance sectores del Atlántico Medio, generando una peligrosa mezcla invernal.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que este sistema “probablemente generará condiciones de viaje traicioneras y retrasos tras el día de Navidad”, un mensaje que preocupa especialmente considerando la magnitud de los desplazamientos previstos.

La tormenta invernal llevará nieve y hielo a carreteras y aeropuertos de EE.UU. | Crédito: Kerem Yucel / AFP

Millones en carretera en medio del temporal

Según AAA, alrededor de 122.4 millones de estadounidenses viajarán al menos 50 millas durante el período festivo de fin de año, y casi 110 millones lo harán por carretera. Con este volumen de tráfico, cualquier acumulación de nieve o hielo puede provocar embotellamientos, accidentes y cierres viales.

Además de los problemas en caminos y aeropuertos, AccuWeather alertó que la tormenta, aunque de rápido desplazamiento, podría afectar a millones de personas con interrupciones en los viajes y cortes de energía eléctrica. La acumulación de hielo y nieve incrementa el riesgo de caída de ramas y líneas eléctricas, especialmente en zonas donde se espera lluvia helada.

Autoridades alertan por una tormenta invernal que afectará millones de desplazamientos en EE.UU. | Crédito: Allison Dinner / AFP

Zonas con mayor impacto y acumulaciones previstas

Los pronósticos señalan que Pensilvania podría registrar hasta un cuarto de pulgada de lluvia helada, suficiente para volver extremadamente resbaladizas las carreteras. En tanto, la península superior de Michigan verá formación de nieve, mientras que Nueva Inglaterra recibirá nieve moderada a intensa entre el 26 y el 27 de diciembre.

En partes del estado de Nueva York, el noreste de Pensilvania y el norte de Nueva Jersey, las acumulaciones podrían superar las 6 pulgadas de nieve. Las áreas metropolitanas de Washington, Baltimore y Filadelfia tampoco quedan fuera del riesgo, ya que podrían enfrentar hielo peligroso en calles y autopistas.

Incluso Nueva York podría experimentar su evento invernal más significativo hasta ahora. “Esta podría ser la mayor tormenta de nieve de la temporada para la ciudad de Nueva York”, señaló el meteorólogo senior de AccuWeather, Tyler Roys.

¿Cuánta nieve caerá en las principales ciudades?

AccuWeather anticipa que las mayores acumulaciones se darán en zonas interiores, desde los montes Catskill hasta el noreste de Pensilvania, donde podrían caer entre 6 y 12 pulgadas. En ciudades clave, el panorama sería el siguiente:

Hartford, Connecticut: 3 a 6 pulgadas

3 a 6 pulgadas Nueva York: 3 a 6 pulgadas

3 a 6 pulgadas Syracuse, Nueva York: 3 a 6 pulgadas

3 a 6 pulgadas Boston: 1 a 3 pulgadas

1 a 3 pulgadas Filadelfia: 1 a 3 pulgadas

1 a 3 pulgadas Baltimore: ligera capa hasta 1 pulgada

ligera capa hasta 1 pulgada Washington: ligera capa hasta 1 pulgada

Precaución en el regreso a casa

Con carreteras potencialmente cubiertas de nieve y hielo, autoridades y expertos recomiendan revisar el pronóstico antes de viajar, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y prever retrasos significativos. Para muchos, el regreso tras la Navidad podría ser más lento y complicado de lo habitual, marcado por un temporal invernal que no dará tregua en gran parte del este del país.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!