Nueva York experimentará un desafío meteorológico sumamente importante para el primer fin de semana del 2026. Los reportes mencionan que se formarán intensas bandas de nieve por efecto lago en el mencionado estado. Por consecuente, el fenómeno pretende transformar el paisaje y generar complicaciones para los conductores de la región. A continuación, te indicaré qué condados resultarán afectados por visibilidad reducida y carreteras resbaladizas.

Debes saber que muchos estados del país están siendo severamente afectados por sistemas meteorológicos que se registran desde el último tramo del 2025. No solo perjudican los viajes por las autopistas, ya que también ocasionan cortes de electricidad, derrumbe de árboles, daños en la infraestructuras, entre otros.

Para que tengas una mayor comprensión sobre la nieve por efecto lago, este evento meteorológico se forma tras el paso de una masa de aire frío por aguas abiertas de los Grandes Lagos; permitiendo que el calor y la humedad se sitúen en la zona más baja de la atmósfera.

Por consecuente, este fenómeno se concentra en la región de los Grandes Lagos (Erie, Ontario, Michigan, Superior y Hurón), pero también afecta a distintas áreas, la cual se incluye Nueva York.

Nuevo York es un área propensa a la nieve por efecto lago, ya que se sitúa cerca de los Grandes Lagos. (Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Los condados de Nueva York que serán afectados por la nieve por efecto lago

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), los condados de Nueva York que están bajo advertencia por este fenómeno meteorológico son Onondaga, Madison y el norte y el sur de Oneida.

La agencia indica que estas áreas podrían registrar acumulaciones de nieve de hasta 4 pulgadas, especialmente en el extremo noreste del condado de Oneida. Esta condición sería suficiente para que las carreteras estén cubiertas de nieve.

La ciudad de Rochester también resultaría afectada con la presencia de nieve. Según las declaraciones de Richard Bann, meteorólogo del NWS, a Newsweek , esta zona podría registrar nevadas entre 11 y 23 pulgadas para el presente día.

Tres condados de Nueva York resultarán afectados por este fenómeno climático. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Qué tener en consideración si conduciré o caminaré por Nueva York

Ante la alerta de nieve por efecto lago en tres condados de Nueva York, es crucial tomar ciertas consideraciones para no resultar afectados por este fenómeno meteorológico. Aquí te comparto una serie de recomendaciones:

Usa calzado con suele antideslizante, ropa abrigada en capas, guantes y gorro. En tu auto, equipa linterna, agua, manta, rascador de hielo y snacks.

Conduce despacio por las vías con presencia de nieve. Mantén la distancia con cada vehículo.

Evitar realizar movimientos bruscos al momento de conducir. Podrías sufrir un derrape y sufrirías un accidente de tránsito.

