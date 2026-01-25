Para este domingo 25 de enero, el estado de Illinois se mantiene en una situación de alerta máxima mientras la potente tormenta invernal sigue complicando a sus ciudadanos. Te comentaré que se sigue registrando acumulación de nieve, convirtiendo las carreteras y las aceras en escenarios peligrosos; además, este evento meteorológico seguirá trayendo riesgos latentes. Si pretendes conocer el alcance real de esta emergencia, los peligros y las medidas esenciales que debes tomar para protegerte, te invito a seguir leyendo los siguientes párrafos.

El equipo de meteorología de CBS News señaló hoy que se activó una advertencia de tormenta invernal en el condado de Cook, ya que sus distintas localidades han registrado acumulaciones de nieve por más tiempo de lo previsto.

En un principio, se estimaba que las precipitaciones culminarían al mediodía de hoy del mencionado condado; no obstante, este mal tiempo sigue presente en horas de la tarde. Se esperan entre 6 y 12 pulgadas adicionales.

El condado de Cook está presentando intensas nevadas durante este fin de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la zona también registraría un frío extremo durante la madrugada, con sensaciones térmicas entre -20 y -25 °F (-29 a -32 °C).

Respecto a las ciudades del centro-sur y suroeste, la agencia advirtió una fuerte nevada para este fin de semana. Se prevén acumulaciones rápidas de 4 a más pulgadas, creando condiciones peligrosas para aquellos conductores que pretenden realizar viajes.

La nieve disminuirá en Chicago en horas de la tarde de hoy

Chicago ha sido una de las ciudades más impactadas por la megatormenta invernal ; sin embargo, sus ciudadanos podrían darse un ligero respiro en la tarde de este domingo. Si bien seguirán experimentando un frío extremo, el CBS News avisó que se registrarán menos nevadas.

Se prevén que las nevadas en Chicago disminuirán a partir de las 6:00 p.m. de hoy. (Crédito: Tyler LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP) / Tyler LaRiviere

Te mencionaré que las autoridades locales han tomado medidas ante los pronósticos climáticos que afrontaría esta ciudad para este fin de semana. Por ejemplo, en la mañana de hoy se derivó máquinas quitanieves y esparcidores de sal en todo la área para salvaguardar la integridad de los conductores.

Aunque en la madrugada de este domingo 25 de enero se registró un accidente de tránsito, afortunadamente no se reportaron heridos ni pérdidas humanas. Sin embargo, la policía estatal de Illinois recomendó conducir con precaución.

