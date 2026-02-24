Con apenas siete años, Mia Bates se enfrentó a una situación que pondría nervioso a cualquier adulto: su padre cayó por las escaleras de su casa, golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento al instante. Mientras su madre estaba en el trabajo, la pequeña reaccionó con una calma impresionante, tomó el teléfono, llamó al 911 y siguió todas las instrucciones del operador hasta la llegada de los paramédicos. Gracias a su valentía y rapidez de pensamiento, la vida de su padre se salvó, y ahora su comunidad en el Village of Lynwood, Illinois, Estados Unidos, la honrará entregándole la llave de la ciudad.

Este martes 24 de febrero, Mia recibirá la llave de la ciudad en una ceremonia encabezada por la alcaldesa Jade Curry y miembros del equipo de primeros respondedores. El reconocimiento no es simbólico: las autoridades han destacado públicamente que su “valentía y rapidez de pensamiento” fueron determinantes para salvar la vida de su padre.

El momento que lo cambió todo

El accidente ocurrió en enero, cuando Xavier, conductor de trenes, bajaba las escaleras de su casa. Según relató a WLS-TV, resbaló, se golpeó la cabeza con fuerza y perdió el conocimiento de inmediato. En ese momento, Mia estaba sola con él, ya que su madre se encontraba trabajando.

Mia Bates mantuvo la calma mientras explicaba la emergencia al operador y esperaba a los paramédicos. | Crédito: CBS Chicago / YouTube

Lejos de entrar en pánico, reaccionó con claridad. Llamó al 911, explicó lo sucedido, respondió a las preguntas del operador y, cuando los paramédicos llegaron, les permitió ingresar a la vivienda. Cada paso fue clave.

En un comunicado difundido en enero, el Village of Lynwood subrayó que “sus acciones marcaron la diferencia”. No fue solo una llamada: fue la capacidad de mantener la calma bajo presión.

“Sean valientes”

La propia Mia envió un mensaje simple pero poderoso a otros niños que puedan vivir algo similar: “Sean valientes”. También contó que sabía que su papá necesitaba ir al hospital “donde podría mejorar” y expresó su alivio porque la ambulancia pudo ayudarlo.

El jefe de bomberos de Lynwood, Lashaun Alston, explicó a WLS que revisó las notas de la llamada y destacó que la niña se mostró “calmada” y “serena” durante toda la comunicación.

Mia Bates será homenajeada por su comunidad por su valentía y rápida reacción. | Crédito: CBS Chicago / YouTube

Una lección para todas las familias

Expertos en salud infantil como KidsHealth recomiendan que los padres enseñen a sus hijos a identificar qué constituye una emergencia y cuándo deben llamar al 911. Conocer esa información básica puede ser determinante.

Este 24 de febrero, cuando Mia reciba la llave de la ciudad, no solo se celebrará un acto heroico. También se recordará algo fundamental: la preparación y la sangre fría pueden convertir a un niño en un verdadero salvador.

