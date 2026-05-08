Un tren de NJ Transit en el terminal de Hoboken (Foto: AFP)
Un tren de NJ Transit en el terminal de Hoboken (Foto: AFP)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

La cuenta regresiva para ya está en marcha en Estados Unidos y, mientras crece la expectativa entre los aficionados que sueñan con ver partidos históricos en el MetLife Stadium, también se intensifica la discusión sobre cuánto costará moverse hasta allí desde y . En una región donde millones de hispanos dependen del tren, el PATH, los autobuses y las conexiones entre boroughs y suburbios para llegar a sus trabajos, eventos y estadios, el tema del transporte no es un detalle menor. Por eso, se convirtió en una noticia seguida de cerca por residentes, viajeros diarios y fanáticos del fútbol que ya empiezan a sacar cuentas para junio de 2026.

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Durante varias semanas, líderes locales, usuarios y aficionados criticaron el precio inicial de los boletos especiales de ida y vuelta para los encuentros mundialistas. , especialmente porque el mismo trayecto normalmente ronda los US$12,90. Ahora, tras la presión política y el malestar público, la agencia finalmente dio marcha atrás y anunció una reducción en la tarifa, tal y como lo informan medios locales como y .

EL NUEVO PRECIO DE LOS BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026

El director ejecutivo de NJ Transit, Kris Kolluri, confirmó que el precio del billete especial de ida y vuelta bajará de US$150 a US$105 para los partidos que se jugarán en el MetLife Stadium, que para el Mundial 2026 cambiará su nombre a New York New Jersey Stadium.

Según explicó el funcionario, la reducción representa cerca de un 30% menos respecto al precio originalmente anunciado.

Comparación de tarifas:

ConceptoPrecio anteriorNuevo precio
Billete especial ida y vuelta Mundial 2026US$150US$105
Viaje regular habitualUS$12,90US$12,90

Kolluri reconoció que la reacción del público influyó directamente en la decisión. “Me complace que hayamos podido reducir el precio al menos un 30%, hasta los US$105 por boleto”, declaró el ejecutivo de NJ Transit.

NJ Transit ha subido notablemente los costos de los boletos para viajar entre Nueva York y Nueva Jersey durante la Copa del Mundo (Foto: AFP)
NJ Transit ha subido notablemente los costos de los boletos para viajar entre Nueva York y Nueva Jersey durante la Copa del Mundo (Foto: AFP)

LA PRESIÓN POLÍTICA FUE CLAVE

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, jugó un papel importante en la reducción de tarifas. Desde que se conocieron los precios iniciales, insistió en que los costos del operativo no debían recaer sobre los residentes ni los contribuyentes del estado.

La mandataria incluso sostuvo que la propia FIFA debería asumir parte de los gastos de transporte relacionados con el torneo.

“Sabemos que este evento aportará beneficios económicos reales a nuestras comunidades y empresas. Al mismo tiempo, la organización del evento no puede ir en detrimento de los residentes y contribuyentes de Nueva Jersey”, expresó Sherrill.

Además, la gobernadora solicitó que NJ Transit busque patrocinadores privados y nuevas fuentes de financiamiento para aliviar el impacto económico sobre los aficionados.

La demócrata Mikie Sherrill es la actual gobernadora de Nueva Jersey (Foto: AP)
La demócrata Mikie Sherrill es la actual gobernadora de Nueva Jersey (Foto: AP)

¿QUÉ PARTIDOS ESTARÁN AFECTADOS?

Las autoridades confirmaron que habrá descuentos y medidas especiales especialmente para los encuentros programados los días 22 y 30 de junio de 2026, fechas en las que se espera una enorme movilización de aficionados hacia el estadio.

NJ Transit también informó que pondrá a disposición unos 40,000 pases de tren por partido, buscando evitar un colapso operativo durante el evento.

Medidas anunciadas para el Mundial:

  • Reducción del billete especial a US$105.
  • Servicio adicional de trenes y conexiones.
  • Coordinación con PATH para aceptar boletos de otros sistemas.
  • Refuerzo del transporte en días de alta demanda.
  • Mayor control sobre servicios de transporte autorizados.

TAMBIÉN HABRÁ AUTOBUSES LANZADERA

Para quienes busquen otra alternativa, los organizadores confirmaron la disponibilidad de autobuses lanzadera hacia el estadio por US$80 ida y vuelta.

Sin embargo, las autoridades han insistido en que los aficionados eviten llegar en vehículos particulares. De hecho, se informó que no habrá estacionamiento disponible para asistentes comunes durante los partidos.

Solo operadores autorizados por NJ Transit y el comité organizador podrán acceder a las zonas de descenso cercanas al estadio.

LA ADVERTENCIA A LOS AFICIONADOS

Uno de los mensajes más fuertes de las autoridades ha sido evitar completamente los sistemas de transporte no autorizados. Según explicaron, el nivel de seguridad alrededor del estadio será extremadamente alto. Kolluri fue especialmente directo sobre ese punto:

“La idea de que vayas a tomar un autobús privado, totalmente no autorizado, que te recoja en un lugar cualquiera y te deje cerca del estadio, donde hay algunas de las barreras de seguridad más estrictas, me parece un poco irresponsable”.

El funcionario también pidió a los aficionados no intentar llegar caminando al estadio, ya que considera que puede ser peligroso e incluso ilegal dependiendo de la zona de acceso.

CAMBIOS EN PENN STATION DURANTE LOS PARTIDOS

Otro dato importante para quienes planean asistir al Mundial es que .

De acuerdo con reportes difundidos por CBS News New York, algunas áreas de la estación operarán con restricciones aproximadamente cuatro horas antes de los partidos, como parte del plan de control de multitudes y seguridad.

Todo esto deja claro que el Mundial 2026 no solo será un enorme reto deportivo, sino también logístico. Y aunque la reducción del precio en NJ Transit representa un alivio para miles de aficionados, el debate sobre los costos y la organización del transporte todavía está lejos de terminar.

Usuarios de NJ Transit esperando para abordar un tren en Penn Station (Foto: AFP)
Usuarios de NJ Transit esperando para abordar un tren en Penn Station (Foto: AFP)

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL NEW YORK NEW JERSEY STADIUM

Partidos de fase de grupos en el MetLife Stadium

  1. Brasil vs. Marruecos: 13 de junio de 2026 (Grupo C)
  2. Francia vs. Senegal: 16 de junio de 2026 (Grupo I)
  3. Noruega vs. Senegal: 22 de junio de 2026 (Grupo I)
  4. Ecuador vs. Alemania: 25 de junio de 2026 (Grupo E)
  5. Panamá vs. Inglaterra: 27 de junio de 2026 (Grupo L)

Partidos de fase eliminatoria en el MetLife Stadium

  1. Partido de dieciseisavos de final: 1.º del Grupo I vs. 3.º de los Grupos C, D, F, G u H (30 de junio de 2026)
  2. Partido de octavos de final: Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 (5 de julio de 2026)
  3. Final de la Copa del Mundo 2026: Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 (19 de julio de 2026)
FechaFasePartido / EnfrentamientoGrupo / InstanciaSede
113 junio 2026Fase de gruposBrasil vs. MarruecosGrupo CMetLife Stadium
216 junio 2026Fase de gruposFrancia vs. SenegalGrupo IMetLife Stadium
322 junio 2026Fase de gruposNoruega vs. SenegalGrupo IMetLife Stadium
425 junio 2026Fase de gruposEcuador vs. AlemaniaGrupo EMetLife Stadium
527 junio 2026Fase de gruposPanamá vs. InglaterraGrupo LMetLife Stadium
630 junio 2026Dieciseisavos de final1.º Grupo I vs. 3.º Grupo C/D/F/G/HEliminación directaMetLife Stadium
75 julio 2026Octavos de finalGanador Partido 76 vs. Ganador Partido 78Eliminación directaMetLife Stadium
819 julio 2026FinalFinal de la Copa del Mundo 2026Final del torneoMetLife Stadium
El MetLife Stadium pasará a llamarse New York New Jersey Stadium durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ahí se jugarán 8 partidos, incluyendo la gran final (Foto: AP)
El MetLife Stadium pasará a llamarse New York New Jersey Stadium durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ahí se jugarán 8 partidos, incluyendo la gran final (Foto: AP)
/ Adam Hunger

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