NEWARK, Nueva Jersey.- Los precios por las nubes de las entradas no serán lo único que vacíe los bolsillos de los aficionados al fútbol que asistan a los partidos del Mundial en algunos recintos de Estados Unidos esta primavera.

Los aficionados que intenten llegar al Estadio MetLife, que se encuentra en Nueva Jersey, desde la ciudad de Nueva York pueden esperar desembolsar 150 dólares por un pasaje de tren de ida y vuelta para cada partido, confirmaron el viernes funcionarios de transporte.

Eso es casi 12 veces la tarifa habitual de 12,90 dólares por el trayecto de unos 15 minutos y 14 kilómetros desde Penn Station en Manhattan hasta el estadio en East Rutherford, Nueva Jersey. El estacionamiento en el lugar no estará disponible para la mayoría de los aficionados, por lo que las autoridades de Nueva Jersey prevén que alrededor de 40.000 aficionados usarán el transporte público para cada partido.

El estadio, sede de los Giants y Jets de Nueva York de la NFL, albergará ocho partidos del Mundial, incluida la final del torneo el 19 de julio. Los partidos de la fase de grupos de potencias futbolísticas como Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra, junto con otras naciones, comienzan el 13 de junio.

Foto del domingo 13 de julio del 2025, aficionados juegan con un balón afuera del Estadio Metlife antes de la final de la Copa Mundial de Clubes entre el Chelsea y Paris Saint-Germain. (AP Foto/Pamela Smith, Archivo) / Pamela Smith

Funcionarios de Nueva Jersey dijeron que el recargo era necesario para cubrir el costo de albergar el Mundial que regresa a los Estados Unidos por primera vez desde 1994.

Funcionarios de NJ Transit indicaron que planeaban gastar 62 millones de dólares transportando a los aficionados hacia y desde el estadio durante la duración del torneo. Subvenciones externas solo habían reducido 14 millones de dólares de esos gastos previstos. Según el presidente y director ejecutivo de NJ Transit, Kris Kolluri, era necesario un aumento de la tarifa para cubrir el resto.

“Esto no es un abuso de precios”, declaró a los periodistas el viernes. “Literalmente estamos tratando de recuperar nuestros costos”.

La gobernadora Mikie Sherrill, una demócrata, instó a la FIFA, el organismo rector internacional del fútbol, a cubrir los costos de transporte.

“Si no lo hace, no estaremos subvencionando a los titulares de entradas del Mundial a costa de los habitantes de Nueva Jersey que dependen de NJ TRANSIT todos los días”, dijo en un comunicado.

Los precios del transporte en Boston también serán altos

Tomar transporte público para los partidos del Mundial en los suburbios de Boston también será costoso.

Los autobuses exprés desde varios puntos hasta el Gillette Stadium, sede de los Patriots de Nueva Inglaterra de la NFL, costarán 95 dólares, anunciaron funcionarios esta semana.

Y miles de aficionados ya han comprado boletos de tren de ida y vuelta de 80 dólares desde Boston hasta la estación de tren de cercanías cerca del estadio. Eso es cuatro veces los 20 dólares que normalmente se cobra a los pasajeros por un boleto de ida y vuelta durante días de partido y otros eventos especiales en Gillette, que está ubicado en Foxborough, una localidad a 48 kilómetros al sur de Boston.

Otras ciudades sede del Mundial se han comprometido a mantener sin cambios sus tarifas de transporte, al señalar que el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado unos 100 millones de dólares en subvenciones de transporte a las ciudades anfitrionas para ofrecer un servicio reforzado de autobuses y trenes.

En Los Ángeles, las tarifas de ida seguirán siendo de 1,75 dólares; en Atlanta, se mantienen en 2,50 dólares; en Houston, un viaje sencillo seguirá costando 1,25 dólares y en Filadelfia la tarifa base del metro seguirá siendo de 2,90 dólares. Kansas City opera autobuses especiales desde distintos puntos de la ciudad hasta el Arrowhead Stadium que cuestan apenas 15 dólares ida y vuelta.

La FIFA dice que no debería pagar

La FIFA se ha mostrado molesta ante la sugerencia de que debería cubrir los costos de transporte , al señalar que los acuerdos firmados con las ciudades sede del Mundial en 2018 contemplaban transporte gratuito para los aficionados a todos los partidos. También argumentó que ningún otro gran evento celebrado en MetLife ha tenido que pagar el transporte de los aficionados.

“Estamos bastante sorprendidos por el enfoque del gobernador de Nueva Jersey hoy sobre el transporte de los aficionados”, señaló la organización en un comunicado el jueves, mientras empezaban a circular reportes de prensa sobre la tarifa informada. “La FIFA trabajó durante años con las ciudades sede en planes de transporte y movilidad, incluida la defensa de millones de dólares en financiación federal para apoyar a las ciudades sede en materia de transporte”.

El enorme aumento de la tarifa hacia MetLife también provocó una objeción de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

“Cobrar más de 100 dólares por un corto viaje en tren me parece terriblemente alto”, publicó la demócrata en X a principios de esta semana. El medio deportivo The Athletic informó primero sobre la tarificación dinámica.

Pocas opciones

Las alternativas al tren para los partidos en el Estadio MetLife también serán caras.

Los autobuses con capacidad para unos 10.000 pasajeros saldrán desde la terminal de autobuses de Midtown Manhattan y otros puntos por 80 dólares ida y vuelta.

Unas 5.000 plazas de estacionamiento en el cercano centro comercial American Dream Mall también se venden por adelantado y actualmente tiene un precio de 225 dólares.

El Estadio MetLife tiene un enorme estacionamiento, pero para los partidos del Mundial gran parte de ese espacio se está utilizando para una villa de aficionados, autobuses lanzadera, un área de preparación y personal de la FIFA, dijeron funcionarios.

Cuando el estadio albergó el Super Bowl de la NFL en condiciones similares en 2014, New Jersey Transit tuvo dificultades para acomodar a unos 33.000 pasajeros que salían del partido. Los andenes de una estación de transbordo de trenes se atascaron con pasajeros que no podían conseguir espacio en los trenes. Algunos esperaron durante horas para subir a bordo.