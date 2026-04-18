El Mundial de 2026 ya empieza a mover no solo a las selecciones y a los aficionados, sino también a los sistemas de transporte en el área de Nueva York y Nueva Jersey, donde miles de personas dependen todos los días de trenes, buses y conexiones que suelen ir al límite en horas pico. En medio de esa expectativa que ya se siente en barrios latinos de Queens, Brooklyn, el Bronx, Jersey City y Union City, NJ Transit confirmó cuánto costará viajar al MetLife Stadium durante los partidos del torneo, una cifra que no ha pasado desapercibida entre los usuarios ni entre quienes ya imaginan el caos de movilidad que puede venir en un evento de esta magnitud.

UN PRECIO QUE SORPRENDIÓ A MUCHOS

NJ Transit estuvo en el ojo del huracán hace poco porque se filtró cuánto costarían sus pasajes para esas fechas, pero ahora lo confirmó y sí que dejó a miles con la boca abierta. Y es que el boleto ida y vuelta en tren hacia el New York New Jersey Stadium costará US$150 por persona durante los días de partido de la FIFA World Cup 2026.

Para que quede más claro:

Concepto Detalle Precio del tren US$150 ida y vuelta Disponibilidad 40,000 boletos por partido Cobertura estimada 51% de los asistentes Compra Solo vía app móvil Condiciones No reembolsable, no transferible

Según las autoridades, cada partido tendrá un costo operativo cercano a los US$6 millones de dólares. Y ahí está el centro del problema: el sistema ya arrastra un déficit estructural, así que no tiene margen para absorber ese gasto adicional sin trasladarlo, al menos en parte, a los pasajeros y asistentes.

Un conductor de NJ Transit ingresando a su tren (Foto: AFP)

LA TENSIÓN POLÍTICA POR LOS COSTOS

El tema no se quedó en lo operativo. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, pidió públicamente que FIFA cubra los costos del transporte para los aficionados.

Pero desde el organismo la respuesta fue directa: aseguran que nunca habían enfrentado una situación similar en otra sede mundialista y no ven viable asumir ese gasto.

Ahí se cruzan dos posturas muy distintas:

Las autoridades locales sostienen que el sistema no puede cargar con todo.

FIFA insiste en que ese costo no le corresponde.

Y en el medio quedan los usuarios, que son los que terminan sintiendo cualquier ajuste.

¿QUÉ PASA CON LOS PASAJEROS HABITUALES?

Aquí vale detenerse un momento, porque este anuncio no afecta solo a quienes van al Mundial. Si usas NJ Transit para ir a trabajar, estudiar o moverte entre Nueva Jersey y Nueva York, este operativo sí puede tener efectos indirectos. En días de partido, el sistema priorizará la logística del evento, y eso puede generar cambios en la experiencia de viaje para el resto de los usuarios.

Impactos posibles:

Mayor congestión en estaciones clave como Penn Station New York.

Cambios en frecuencias y horarios habituales.

Prioridad operativa para los servicios del Mundial.

Saturación en conexiones como Secaucus Junction.

Además, el acceso estará restringido únicamente a quienes tengan entrada para el partido y un boleto de transporte válido. En la práctica, no será un servicio abierto como cualquier otro día.

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE

No todo será tren. También se habilitará un sistema de buses oficiales operados por el comité anfitrión NY/NJ.

Opciones disponibles:

Opción Detalle Bus oficial (shuttle) US$80 ida y vuelta Cobertura estimada 28% de los aficionados Venta Online Rideshare (Uber, Lyft, etc.) Punto único: Meadowlands Racing & Entertainment Acceso directo al estadio No Vehículos particulares No permitidos, no habrá estacionamiento

Dicho de forma simple: sí hay alternativas, pero ninguna resulta totalmente cómoda o libre de restricciones.

UN OPERATIVO PENSADO SOLO PARA EL EVENTO

Si algo deja claro este plan es que fue diseñado exclusivamente alrededor del Mundial. Desde los boletos digitales en la app de NJ Transit Mobile App hasta el sistema de “boarding zones” y pulseras obligatorias, todo apunta a controlar grandes flujos de personas en poco tiempo.

Eso puede funcionar para un evento global como este, pero también deja una sensación conocida para muchos hispanos que viven en el área triestatal: cuando hay un gran operativo, el día a día del trabajador, del estudiante o del padre de familia que toma el tren a diario suele quedar en segundo plano.

FECHAS CLAVE Y RECOMENDACIONES

Para quienes estén pensando en asistir a alguno de los partidos, hay varios puntos que conviene anotar desde ya:

Fechas y reglas importantes:

Venta de boletos: desde el 13 de mayo.

Compra exclusiva: app móvil.

Requisito obligatorio: entrada al partido.

Límite: hasta 8 boletos por cuenta.

Si vas a asistir, lo mejor es organizar todo con anticipación. Y si eres de los que usa NJ Transit todos los días para ir al trabajo o moverse entre Nueva York y Nueva Jersey, conviene prepararse para jornadas más complicadas de lo normal, sobre todo en estaciones y conexiones clave.

Al final, este tema muestra algo que en Nueva York se entiende muy bien: detrás de un gran evento deportivo también hay un costo urbano real, y casi siempre termina sintiéndose en el transporte, en los horarios y en la rutina de la gente común.

El MetLife Stadium será sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (Foto: AP) / Adam Hunger

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