El sistema ferroviario que conecta a millones de personas entre New Jersey y New York City está atravesando uno de sus momentos más delicados en años, justo en plena rutina de quienes todos los días cruzan el Hudson para trabajar, estudiar o hacer diligencias en Manhattan. Si tú viajas a diario hacia Midtown, vives en el área tri-estatal o tienes familia que se mueve entre Newark, Jersey City, Hoboken y NYC, sabes que cualquier ajuste en los trenes puede cambiar por completo la organización del día: a qué hora sales del apartamento, si llegas a tiempo a tu shift, si alcanzas a dejar a los niños en la escuela o si te toca tomar el PATH a última hora. Esta vez no se trata de un retraso aislado que se resuelve con unos minutos de paciencia en el andén, sino de una reestructuración temporal de gran escala que impacta con fuerza a la comunidad hispana que depende de NJ Transit para llegar a trabajos de servicios, construcción, salud, limpieza o delivery en la ciudad. Desde esta semana, se aplica una reducción de alrededor del 53% de su servicio ferroviario hacia Penn Station New York mientras Amtrak hace el “cutover” al nuevo Portal North Bridge, que reemplazará al histórico puente de más de 110 años sobre el río Hackensack, una estructura famosa por generar retrasos cada vez que se atasca al reabrir tras el paso de barcos. El objetivo es modernizar uno de los corredores ferroviarios más transitados del país como parte del Gateway Program, pero mientras tanto miles de pasajeros deberán adaptarse a menos trenes, desvíos, andenes más llenos y tiempos de viaje más largos, especialmente en las horas pico de la mañana y la tarde.

Para muchas familias hispanas que viven en New Jersey —en lugares como Elizabeth, Union City, Passaic, Perth Amboy o Paterson— el tren no es solo “una opción más”, sino la forma en que llegan todos los días a Midtown, Downtown o el West Side para cumplir con turnos en restaurantes, bodegas, limpieza de oficinas, construcción o cuidados de salud. En estos barrios, es común organizar el día alrededor del horario de NJ Transit: quién lleva el carro, quién toma el tren temprano, quién recoge a los niños si el regreso se retrasa, o si conviene combinar tren con PATH o ferri para ahorrar unos minutos. Por eso, este mes de obras en el Portal North Bridge no solo se siente como un cambio técnico en la infraestructura, sino como un ajuste directo en la vida diaria de quienes ya lidian con rentas altas, varios trabajos y la necesidad de llegar sí o sí a tiempo a la ciudad.

¿POR QUÉ SE ESTÁN HACIENDO ESTOS CAMBIOS?

Durante aproximadamente un mes —hasta el 15 de marzo de 2026— los trenes operan solo en una vía entre Newark y Secaucus mientras Amtrak transfiere el tráfico desde el viejo Portal Bridge hacia el nuevo Portal North Bridge. Esta operación reduce de forma drástica la capacidad hacia Penn Station New York, pasando de unas 48 a apenas 18 trenes por hora en ese tramo, lo que obliga a recortar y reorganizar el servicio. El presidente y CEO de NJ Transit, Kris Kolluri, reconoció que será un periodo complicado para los usuarios, pero insiste en que es una mejora estructural necesaria para ganar confiabilidad a largo plazo en el corredor del noreste. En paralelo, el sindicato Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen ha manifestado inquietudes sobre la reorganización de asignaciones de personal durante este calendario de recortes y desvíos. Las autoridades recomiendan revisar los horarios especiales antes de viajar, salir con más tiempo de lo habitual y, si tu trabajo lo permite, considerar el trabajo remoto algunos días para evitar lo más fuerte del rush hour.

DESVÍOS CLAVE: ADIÓS TEMPORAL AL MIDTOWN DIRECT

Uno de los cambios más importantes para la vida diaria de los commuters es que todos los trenes Midtown Direct de lunes a viernes están siendo desviados a Hoboken Terminal durante el periodo de obras. Eso afecta directamente a muchos residentes hispanos de suburbios de New Jersey que dependen del servicio directo a Penn Station para llegar rápido a Midtown Manhattan.

Eso significa que pasajeros de Morristown Line, Gladstone Branch y Montclair-Boonton Line ya no tendrán servicio directo hacia Penn Station en Manhattan durante los días laborables.

En su lugar, deberán conectar con:

PATH (que aumentará su servicio más de 30% en la línea Hoboken–33rd Street durante este periodo y aceptará boletos de NJ Transit bajo cross-honoring).

Ferris de New York Waterway (con más opciones entre Hoboken y Midtown Manhattan en horas pico, también bajo cross-honoring para clientes de Midtown Direct).

Autobuses de NJ Transit, en especial la ruta 126 Hoboken–Port Authority, donde también se aceptarán boletos de tren durante la contingencia.

Para muchos hispanohablantes que trabajan en Midtown, esto significa añadir un tramo más al viaje: tren hasta Hoboken, luego PATH a 33rd Street o ferri hacia el área de Midtown, algo que puede sumar entre 15 y 30 minutos extra según la hora del día.

CAMBIOS POR LÍNEA (17 DE FEBRERO – 15 DE MARZO DE 2026)

A continuación, te presento los ajustes oficiales línea por línea, pensando en quienes necesitan revisar rápido si su tren habitual cambió de horario, de ruta o de conexión.

Northeast Corridor (NEC)

Elemento Detalle Trenes diarios antes 133 trenes de lunes a viernes. Trenes diarios ahora 112 trenes de lunes a viernes. Tipo de cambio Reducción de 21 trenes diarios y ajuste de horarios para adaptarse al uso de una sola vía Newark–Secaucus. Periodo 15 de febrero – 15 de marzo de 2026 (sujeto a pruebas de seguridad y a que el cutover avance según lo planeado). Tramo afectado Trenton – Newark – Secaucus – Penn Station New York (cruce por Portal North Bridge). Cambios en frecuencias Menos trenes, sobre todo entre Newark y New York; intervalos más largos en horas pico y horas valle. Cambios en horarios Varias salidas se adelantan o se consolidan (dos servicios se combinan en uno con más capacidad), por lo que puede cambiar tu hora habitual. Impacto para el usuario Menos opciones directas a Penn, mayor ocupación en los trenes que sí circulan y viajes potencialmente más largos; es imprescindible revisar el horario especial en njtransit.com/portalcutover antes de salir.

North Jersey Coast Line (NJCL)

Elemento Detalle Trenes diarios antes 109 trenes de lunes a viernes. Trenes diarios ahora 92 trenes de lunes a viernes. Tipo de cambio Reducción de 17 trenes diarios, con menos trenes directos a Penn Station New York. Periodo 15 de febrero – 15 de marzo de 2026. Tramo afectado Costa de Jersey – Newark – Secaucus – Penn Station New York. Cambios en frecuencias Menos servicios hacia y desde New York, mayor concentración en horas punta y algunos trenes acortan su recorrido. Cambios en horarios Varias salidas cambian de hora; ciertos trenes modifican su estación de origen o su destino final. Impacto para el usuario Más necesidad de hacer transbordo en Newark o Secaucus y de planificar con antelación el viaje hacia Manhattan, algo clave para quienes viven en comunidades costeras con alta población latina como Perth Amboy o Long Branch.

Raritan Valley Line (RVL)

Elemento Detalle Trenes diarios antes 52 trenes de lunes a viernes. Trenes diarios ahora 49 trenes de lunes a viernes. Tipo de cambio Reducción de 3 trenes diarios y reajuste de horarios para encajar en la capacidad reducida hacia Newark. Periodo 15 de febrero – 15 de marzo de 2026. Tramo afectado Corredor Raritan Valley – Newark Penn. Cambios en frecuencias Recorte moderado; se mantiene el esqueleto de servicio pero con menos trenes en ciertos huecos horarios. Cambios en horarios Ajustes de minutos para acomodarse a la limitación de una sola vía en el tramo Newark–Secaucus. Impacto para el usuario Se mantienen las mismas franjas generales de operación, pero con algo menos de oferta; es necesario revisar el nuevo horario si dependes de esta línea para conectar con New York.

Morristown Line + Gladstone Branch

Elemento Detalle Trenes diarios antes 149 trenes de lunes a viernes (Morristown Line + Gladstone Branch). Trenes diarios ahora 141 trenes de lunes a viernes. Tipo de cambio Reducción de 8 trenes diarios y desvío de todo el servicio Midtown Direct a Hoboken Terminal entre semana. Periodo 15 de febrero – 15 de marzo de 2026. Tramo afectado Morristown/Gladstone – Newark – Secaucus – Hoboken/Penn. Cambios en frecuencias Menos trenes en total, con reconfiguración de qué servicios van a Hoboken y cuáles se conectan hacia New York mediante trasbordos. Desvíos a Hoboken Todo el servicio Midtown Direct de Morristown y Gladstone se desvía a Hoboken (no entra a Penn) durante el periodo de cutover. Cambios en horarios Modificación de horas de salida y llegada y, en algunos casos, de patrones local/semiexpreso. Impacto para el usuario Quienes antes llegaban directo a Midtown ahora tienen que usar PATH, ferri o bus desde Hoboken, lo que alarga el viaje total y puede cambiar la hora a la que necesitas salir de casa.

Montclair-Boonton Line

Elemento Detalle Trenes diarios antes 64 trenes de lunes a viernes. Trenes diarios ahora 60 trenes de lunes a viernes. Tipo de cambio Reducción de 4 trenes diarios y desvío a Hoboken de todo el servicio Midtown Direct. Periodo 15 de febrero – 15 de marzo de 2026. Tramo afectado Montclair-Boonton – Newark – Secaucus – Hoboken/Penn. Cambios en frecuencias Menos trenes, con algunos servicios consolidados y reajuste de tiempos para mantener conexiones. Desvíos a Hoboken Todos los trenes que antes entraban directo a Penn lo harán a Hoboken durante el cutover. Cambios en horarios Se mueven horas de salida y llegada, y se reacomodan las conexiones en Secaucus y Hoboken. Impacto para el usuario No hay acceso directo a Midtown; hay que añadir un tramo en PATH o ferri y revisar bien los nuevos horarios entre semana y fines de semana, algo clave si trabajas en restaurantes, hoteles o cleaning services en Manhattan.

Main Line, Bergen County Line, Pascack Valley Line, Port Jervis Line

Elemento Detalle Trenes diarios antes Se mantiene el número de trenes previo; NJ Transit indica que “service remains unchanged”. Trenes diarios ahora Mismo conteo de trenes, pero con cambios en tiempos de conexión en Secaucus y Hoboken. Tipo de cambio Ajustes en las conexiones hacia y desde Secaucus y Penn, sin recorte del servicio base. Periodo 15 de febrero – 15 de marzo de 2026. Tramo afectado Ramales Main, Bergen County, Pascack Valley y Port Jervis hacia Hoboken y Secaucus. Cambios en frecuencias No se reduce la cantidad de trenes; el impacto se ve en cómo enlazan con trenes hacia Penn Station New York. Cambios en horarios Ajustes de minutos para cuadrar con el nuevo esquema de una vía en el corredor Newark–Secaucus–New York. Impacto para el usuario Las ventanas de trasbordo pueden ser diferentes y podrían aumentar los tiempos de espera para conexiones a Manhattan, algo a considerar si conectas desde zonas residenciales con alta población latina en el norte de New Jersey.

Atlantic City Rail Line

Elemento Detalle Trenes diarios antes Sin cambios atribuibles al Portal North Bridge. Trenes diarios ahora Se mantiene la misma oferta de trenes. Tipo de cambio No hay cambios relacionados con el cutover al Portal North Bridge. Periodo Opera con su horario normal durante todo febrero–marzo 2026. Tramo afectado Atlantic City – área de Filadelfia. Impacto para el usuario Los pasajeros de esta línea no verán afectaciones ligadas al proyecto Portal North y pueden seguir usando sus horarios habituales.

Medidas transversales

Elemento Detalle Lanzaderas Secaucus–Penn 44 viajes lanzadera adicionales entre Secaucus y Penn Station New York (22 por sentido) en días laborables para ayudar a mantener conexiones clave. Reducción global NJT NJ Transit ajusta 178 de 332 trenes diarios en total durante el cutover, reduciendo la oferta y alargando tiempos de viaje en el corredor hacia New York. Ventana de fin de semana Fines de semana: se mantienen servicios a Penn Station New York donde ya existían, pero las salidas pueden moverse hasta 30 minutos; se añaden 34 lanzaderas adicionales Secaucus–Penn. Cross-honor de boletos Boletos de NJ Transit son aceptados en PATH (Hoboken–33rd Street), ferris de NY Waterway (Hoboken–Midtown) y el bus 126 durante el periodo para clientes Midtown Direct desviados a Hoboken.

LO QUE VIENE DESPUÉS

Si todo avanza según lo previsto, a mediados de marzo el nuevo Portal North Bridge comenzará a operar en una vía, marcando un paso importante en la modernización del corredor ferroviario del noreste y en la reducción de las fallas crónicas del viejo Portal Bridge. Más adelante, está prevista una segunda fase de trabajos hacia el otoño, cuando se realizará otro cutover para terminar de transferir operaciones al nuevo puente y seguir ajustando la infraestructura del Gateway Program. Para muchas familias hispanas que viven en New Jersey y dependen del tren para cruzar al “city” todos los días, este mes puede sentirse largo: menos trenes, más conexiones, estaciones más llenas y más estrés al tratar de llegar a tiempo al trabajo. Pero también es cierto que estas obras buscan, a mediano plazo, reducir esos retrasos inesperados que tantas veces han afectado a quienes salen de madrugada desde lugares como Elizabeth, Union City o Paterson para cumplir con su jornada en Manhattan. La recomendación más clara es simple y muy práctica: revisa el horario antes de salir, considera rutas alternativas (PATH, ferri, bus) y planifica con margen; en un sistema tan complejo como el que conecta New Jersey con New York, anticiparse puede marcar la diferencia entre un viaje muy estresante y uno manejable.

RECOMENDACIONES

Antes de decidir si viajas

Valorar si el viaje es realmente necesario. Si puedes trabajar desde casa o reprogramar citas, NJ Transit sugiere hacerlo “en la mayor medida posible” durante el cutover.

Considerar modos alternativos. Revisar si puedes usar bus directo al Port Authority, conducir hasta una estación menos afectada o combinar con carpool/ride‑share.

Elección de horario (picos a evitar)

Evitar las horas pico más críticas. Se recomienda viajar antes de las 7:00 a. m. o después de las 9:00 a. m. por la mañana, y antes de las 4:00 p. m. o después de las 7:00 p. m. por la tarde, si es posible.

Añadir un colchón de tiempo extra. Planear llegar al menos 30–45 minutos antes a compromisos importantes, considerando posibles esperas, transbordos y trenes llenos.

Planificación previa del viaje

Revisar siempre los horarios especiales, no el horario regular.Consultar njtransit.com/portalcutover o la app para ver los horarios “Portal Cutover” por línea (weekday y weekend), porque el horario habitual está suspendido hasta mediados de marzo.

Identificar el tren exacto que vas a tomar. Localizar número de tren, hora y estación; algunos servicios fueron fusionados o cambiaron de origen/destino.

Verificar conexiones en Secaucus y Hoboken. Prestar atención a los nuevos tiempos de conexión entre tu línea (Main/Bergen, Pascack, Port Jervis, etc.) y los trenes o lanzaderas hacia Penn.

Boletos, pases y cross‑honor

Si eras usuario de Midtown Direct, comprar boleto/pase hacia/desde Hoboken. Los clientes de las líneas Morristown, Gladstone y Montclair-Boonton, cuyos trenes ahora terminan en Hoboken, deben comprar sus boletos con origen/destino Hoboken.

Aprovechar el cross‑honor en PATH y NY Waterway. Con boleto NJT a/desde Hoboken puedes usar PATH entre Hoboken y 33rd St, y los ferris de NY Waterway entre Hoboken y Midtown (W 39 St), incluyendo los buses de conexión del ferry.

Usar el cross‑honor en bus NJ Transit. Los boletos de tren NJT se aceptan en rutas de autobús seleccionadas (por ejemplo, desde Perth Amboy o Woodbridge hacia el Port Authority) durante el periodo del cutover.

Tener en cuenta que algunas combinaciones pueden requerir pago adicional. Si usas tu ticket para viajar a un destino distinto al impreso, NJT puede cobrar la diferencia de tarifa correspondiente.

En el trayecto (día a día)

Llegar temprano a la estación. Las plataformas y trenes pueden estar más llenos de lo habitual, especialmente en Newark, Secaucus, Hoboken y Penn Station.

Revisar alertas en tiempo real. Consultar la app de NJ Transit, el sitio web o X (Twitter) para ver retrasos adicionales, trenes cortados o cambios de andén de última hora.

Seguir las indicaciones del personal. Usar sólo las puertas, escaleras y pasillos designados, y seguir las instrucciones de embarque que den empleados de NJT o anuncios en la estación.

Prepararse para trenes y ferris con mucha ocupación. NJT advierte que las opciones alternativas (PATH, ferris, bus 126) pueden operar al límite de su capacidad en horas pico.

Llevar la app o el boleto listo antes de abordar. Tener el ticket móvil activado o el pase en mano para agilizar la subida y evitar cuellos de botella.

Recomendaciones específicas para usuarios Midtown Direct

Recalcular tu rutina diaria. Asumir que el trayecto habitual Morristown/Gladstone/Montclair → Penn será más largo y con transbordo; ajustar horarios de entrada/salida del trabajo.

Definir tu ruta Hoboken → Manhattan. Elegir de antemano si usarás PATH a 33rd St, ferry a Midtown (W 39 St) o bus 126 al Port Authority para no improvisar al llegar a Hoboken.

Considerar el ahorro potencial comprando a Hoboken. NJT señala que comprar el ticket hasta Hoboken y usar PATH/ferry puede suponer hasta un 25% de ahorro por viaje respecto a un billete directo a Manhattan, según la estación de origen.

Personas con movilidad reducida: avisar con anticipación. Pasajeros que lleguen a Hoboken con necesidades de accesibilidad deben informar al conductor del tren para que se coordinen las asistencias necesarias.

Para quienes buscan reducir el impacto

Flexibilizar días y horarios presenciales. Coordinar con el empleador para concentrar trabajo presencial en días menos críticos o salir más temprano para evitar la peor congestión.

Explorar estaciones alternativas. En algunos casos puede convenir usar otra estación en tu línea, cambiar a bus directo al Port Authority o combinar auto + tren para evitar los tramos más saturados.

Tener un “plan B” y “plan C”. Antes de salir, definir: si pierdo la conexión X en Secaucus, cuál es mi siguiente opción; si PATH está saturado, voy por ferry o bus, etc.

Consultar a diario, no sólo una vez. Como es un esquema temporal y complejo, algunos ajustes adicionales pueden ir apareciendo según NJT evalúe la demanda; revisar la información cada día.

