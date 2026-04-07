Si para llegar al trabajo, a una reunión, a tu centro de estudios o a cualquier otro lugar tenías que caminar largas cuadras, hacer transbordos o ajustar toda tu rutina al horario del autobús, esto ya no será un problema en Nueva Jersey. NJ Transit puso en marcha un servicio piloto, MicroLink, que traslada a los pasajeros desde puntos cercanos a sus casas hasta la parada de autobús. En los siguientes párrafos te contamos cómo funciona para que puedas aprovecharlo al máximo y por qué puede convertirse en una herramienta clave para moverte con más facilidad por tu comunidad.

MICROLINK LLEGA A NUEVA JERSEY PARA LLEVARTE DESDE TU CASA AL BUS GRATIS

NJ Transit MicroLink es un programa piloto de “microtransporte” gratuito y bajo demanda que recoge a los pasajeros cerca de su casa y los lleva a paradas designadas de autobús o centros de transporte en zonas específicas de Nueva Jersey.

¿En qué consiste MicroLink?

MicroLink es un servicio de vans/vehículos pequeños que funciona tipo taxi compartido, pero solamente para conectar tu origen o destino con paradas de NJ Transit (primera y última milla). Incluye vehículos accesibles para personas con discapacidad.

Vale precisar que los viajes son “esquina a esquina” dentro de una zona delimitada y deben iniciar o terminar en una parada de autobús o punto de NJ Transit autorizado. En otras palabras, no te recogerá en la puerta de tu casa, a menos que se encuentre ubicada en una intersección, por lo que deberás movilizarte unos metros al punto indicado para abordarlo.

Este programa piloto funcionará por dos años de forma gratuita y el horario para solicitarlo es de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Para usar MicroLink solo necesitas reservar un viaje desde la app o por teléfono y caminar unos metros hasta el punto de recogida que te asigne el sistema. (Crédito: Imagen creada Por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

¿En qué lugares de Nueva Jersey funciona MicroLink?

Por ahora, MicroLink se ofrece en partes de los condados de Bergen (Bergenfield, Englewood, Teaneck y Tenafly) y Monmouth (Freehold y Manalapan), donde incluso reemplaza algunos desvíos de rutas como la 139 para mejorar cobertura.

El objetivo es probar si este modelo mejora la conectividad hacia el autobús, reduce tiempos de caminata y aumenta el uso del transporte público, para decidir después si se expande a más zonas del estado.

“MicroLink, impulsado por NJ Transit, es una inversión inteligente y centrada en el cliente que forma parte de la construcción de un NJ Transit más conectado, fiable y orientado al usuario. Al ofrecer un servicio flexible y a demanda a las comunidades de los condados de Monmouth y Bergen, y al llegar a las personas dondequiera que estén, estamos facilitando más que nunca el acceso a un sistema de transporte público que funciona para los usuarios”, señaló la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

¿Cómo reservar un viaje en MicroLink?

Para reservar un viaje en MicroLink tienes dos opciones: usar la app MicroLink en tu celular o llamar por teléfono al centro de servicio.

1. Reservar con la app

Descarga la app “MicroLink desde App Store o Google Play.

Crea tu cuenta y confirma que tu dirección está dentro de las zonas de servicio (Bergen o Monmouth).

Abre la app, escribe tu punto de recogida y tu destino (uno de los dos debe ser una parada de autobús de NJ Transit).

Indica cuántas personas viajan contigo (puedes llevar 1 acompañante) y, si lo necesitas, solicita espacio para silla de ruedas.

Toca “Book This Ride” o “Reservar este viaje” y la app te mostrará la hora estimada de llegada, datos del vehículo y un punto de recogida cercano (esquina a esquina, no puerta a puerta).

OJO: pide tu viaje entre 20 y 30 minutos antes de la hora en que necesitas salir, ya que es un servicio 100% bajo demanda y no permite reservar con mucha anticipación.

2. Reservar por la línea telefónica

Llama al (973) 233-4047 en horario de servicio (lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.).

Indica tu dirección de recogida, el destino y el número de pasajeros. El agente confirmará si estás en la zona y te dará la hora estimada y el punto de encuentro.

Datos importantes para tener en cuenta al reservar

Todos los viajes deben empezar o terminar en una parada de autobús de NJ Transit dentro de la zona MicroLink.

Es un servicio esquina a esquina: deberás caminar una corta distancia hasta el punto virtual de recogida que la app o el agente te indiquen.

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