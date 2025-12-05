Durante este mes de diciembre, la Casa Blanca se transforma en un espectáculo y las decoraciones navideñas son una tradición que generan gran expectativa. Para fortuna de los estadounidenses, tendrán la oportunidad de experimentar el esplendor de los árboles y distintos adornos temáticos. A continuación, te explicaré cómo reservar una visita para disfrutar de este tour.

Este recorrido navideño en el recinto federal estadounidense está disponible desde el pasado martes 2 de diciembre. Su propósito es brindarle al visitante una experiencia increíble sobre la historia y la infraestructura de la ‘Casa del Pueblo’.

Según lo indicado por el sitio web de la Casa Blanca, la decoración navideña que se visualizará en los distintos compartimientos y tramos de este emblemático edificio fueron diseñados y seleccionados por la primera dama, Melania Trump.

Cada espacio de la Casa Blanca ha sido diseñado por la primera dama, Melania Trump. (Crédito: The White House / YouTube)

Cómo asistir al tour navideño de la Casa Blanca

De acuerdo a la información de la Casa Blanca, para participar en este recorrido navideño en el Palacio Presidencial de Estados Unidos, la persona deberá solicitarlo mediante su congresista; es decir, su representante o senador estadounidense.

Para comunicarse con dicho miembro del Congreso, es necesario contactarse con la Centralita del Capitolio de los Estados Unidos al 202-224-3121 (TTY: 202-225-1904). También existe la opción en línea. Si quieres reservar un tour, ingresa al siguiente ENLACE.

La visita navideña en la Casa Blanca es totalmente gratuita y está disponible en los siguientes horarios: martes a jueves de 7:30 a.m. a 11:30 a.m; y viernes a sábado de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. Ten en cuenta que no se aceptarán visitas en los días festivo.

La persona deberá solicitar la visita mediante un congresista de Estados Unidos. (Crédito: The White House / YouTube)

Qué incluye el recorrido navideño por la Casa Blanca

Durante esta visita, podrás recorrer las salas públicas de la Planta de Estado, como el Salón Azul, el Salón Rojo, el Salón Verde, el Comedor del Estado, el Salón Cruzado y el Vestíbulo. Es más, para una experiencia enriquecedora, oficiales del Servicio Secreto estarán a disposición para cualquier consulta relacionada a la historia, el arte, el mobiliario y los usos actuales de cada compartimiento.

En estos espacios, se podrá presenciar 75 coronas con lazos rojos, 51 árboles de navidad, más de 700 pies de guirnaldas, más de 2,000 hilos de luz, más de 25 mil pies de cita y 2,800 estrellas doradas.

