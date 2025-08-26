Llegó a Estados Unidos desde Honduras hace 28 años y hoy siente que su futuro es totalmente incierto. Y es que 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses que estaban protegidos con una residencia temporal en EE.UU., desde el paso del huracán Mitch en 1999, están a punto de perder la validez de su Estatus de Protección Temporal (TPS). Teófilo Martínez es uno de los centroamericanos quien hoy se niega a dejar todo lo que construyó y logró en el país, así como la familia que formó.

Dentro de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, a partir del 8 de septiembre el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) pondrá en marca la nueva norma por la que estos extranjeros pasarán a tener una documentación inválida. Esto los pone en riesgo a ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y ser sometidos al proceso de deportación.

Cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) se da luego que un juez federal en San Francisco fallara a favor de Trump, esto luego que a finales de julio, una jueza federal decidiera extender el TPS (hasta noviembre) para cerca de 60,000 inmigrantes provenientes de Nepal, Honduras y Nicaragua. Además, la Administración Trump también ha cancelado este beneficio migratorio otorgado por el Ejecutivo a unos 350.000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos.

Tras órdenes de la administración Trump en materia migratoria, extranjeros como Teófilo Martínez pasarán a tener una documentación inválida. (Foto: captura @noticias / YouTube)

Inmigrante hondureño lamenta decisión y pérdida de TPS

“Hemos recibido esta decisión con mucha tristeza. Tenemos raíces aquí, tenemos nuestro hijos, empresas y casa. No es fácil tirar todo a la basura para regresarse o separar a la familia”, aseguró el hondureño Teófilo Martínez quien no piensa abandonarlo todo de la noche a la mañana.

Y es que han pasado 28 años desde que llegó a Estados Unidos donde logró construir una estabilidad económica y familiar. Además, siente que su futuro es incierto porque señaló que los tepesianos (beneficiarios del TPS) que no estén casados con un ciudadano estadounidense o no tengan hijos nacidos en EE.UU., mayores de edad, poseen muy pocas opciones para legalizar su estatus migratorio.

“No es que uno esté sentado esperando que lo legalicen, sino que el sistema migratorio aquí no te oportunidad”, expresó a Noticias Telemundo.

Fechas de vencimiento para el TPS activo en EE.UU.

Según datos de USCIS, actualmente 16 países tienen un Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente para sus ciudadanos y estas son las fechas límites de vencimiento:

Birmania (Myanmar): 25 de noviembre de 2025

Camerún: 4 de agosto de 2025

El Salvador: 9 de septiembre de 2026

Etiopía: 12 de diciembre de 2025

Haití: 3 de febrero de 2026

Honduras: 8 de septiembre de 2025

Líbano: 27 de mayo de 2026

Nicaragua: 8 de septiembre de 2025

Somalia: 17 de marzo de 2026

Sudán del Sur: 3 de noviembre de 2025

Sudán: 19 de octubre de 2026

Siria: 30 de septiembre de 2025

Ucrania: 19 de octubre de 2026

Venezuela: hasta el 10 de septiembre de 2025

Yemen: 3 de marzo de 2026

USCIS detalla que el "TPS es un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal ni confiere ningún otro estatus migratorio". (Foto: Getty Images) / Chip Somodevilla

¿Qué es el TPS?

TPS se refiere principalmente al Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status), un programa de los Estados Unidos que permite a ciudadanos de ciertos países permanecer y trabajar legalmente en EE. UU. debido a condiciones que les impiden regresar de forma segura a su país, como desastres naturales o conflictos armados. USCIS es el encargado de otorgar TPS a los nacionales elegibles de ciertos países (o partes de estos) que ya están en Estados Unidos.

Con este, las personas no serán removidas de USA, pueden obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD) y una autorización de viaje, pero “es un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal ni confiere ningún otro estatus migratorio”.

