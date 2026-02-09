Bad Bunny provocó que todo el mundo hablara sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante su show de medio tiempo del Super Bowl LX, a pesar de que el artista suele mantenerse al margen de la política estadounidense. Su presentación, cargada de simbolismos, fue vista por millones de espectadores que convirtieron su actuación en uno de los momentos más comentados de la jornada.

El domingo 8 de febrero, el cantante puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, actuó en el Super Bowl LX, disputado entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. Durante el espectáculo de Apple Music, interpretó varios de sus mayores éxitos ante un estadio repleto.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando, en las pantallas, apareció un niño viendo un video del reciente discurso de Bad Bunny en los Grammy desde la sala de su casa. Segundos después, el cantante ingresó a la escena, le entregó un premio Grammy al menor, le dio una palmada en la cabeza y continuó con su enérgica actuación.

En redes sociales, muchos creyeron que se trataba de Liam Ramos, el menor que fue detenido junto a su padre por agentes de ICE en Texas. (Foto: @the_lincfox / Instagram)

Tras la transmisión, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a debatir si el niño era Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años que había sido liberado recientemente de un centro de detención en Texas junto a su padre, Adrián Conejo Arias. En enero, ambos, originarios de Ecuador, fueron detenidos por agentes de ICE cuando regresaban a casa tras salir del preescolar de Liam en Minneapolis, según el medio Telemundo.

La especulación creció cuando un usuario compartió una imagen comparativa y escribió en X: “¡El pequeño al que Bad Bunny le entregó su Grammy en el Super Bowl fue Liam Ramos!”. Otro comentó: “El pequeño Liam Ramos, el niño de 5 años secuestrado por ICE recibió el Grammy de Bad Bunny en el show del Super Bowl”.

Sin embargo, tras la ola de comentarios, se confirmó que el niño que apareció en el show era en realidad Lincoln Fox, un modelo y actor infantil de 5 años de ascendencia argentina y egipcia.

Posteriormente se confirmó que se trataba de un actor y modelo infantil que ya había participado en campañas publicitarias. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Según la revista People, Fox participó anteriormente en comerciales de marcas como Walmart y Target. El menor fue reconocido por varios espectadores durante la transmisión.

De hecho, el propio Lincoln Fox compartió imágenes del espectáculo en sus historias de Instagram y publicó un video grabado desde el estadio junto con el mensaje: “¡Recordaré este día para siempre! @badbunnypr: fue mi mayor honor”.

Más de 80.000 personas reaccionaron al video y muchos aseguraron que su aparición fue su momento favorito del Super Bowl. Aun así, algunos usuarios opinaron que la escena no hacía referencia a Liam Ramos, sino que simbolizaba al propio Bad Bunny de niño y un mensaje de sueños cumplidos.

Lincoln Fox compartió imágenes del show en sus redes sociales y agradeció al cantante por la oportunidad. (Foto: @the_lincfox / Instagram)

Así fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX convirtió el estadio en un homenaje a la cultura puertorriqueña, recreando escenas de la isla con campos de caña de azúcar, puestos de piraguas y su icónica “casita” rosa. El “Conejo Malo” hizo historia al ser el primer artista en liderar el show casi totalmente en español, acompañado de invitados de lujo como Lady Gaga (en una versión salsa de “Die With A Smile”) y el legendario Ricky Martin, mezclando el pop contemporáneo y las raíces caribeñas.

Lo más llamativo fue el trasfondo social: aunque no se mencionó a ICE directamente, el show estuvo lleno de simbolismos sobre la inmigración y la identidad latina. Bad Bunny cerró su presentación con un desfile de banderas de toda América Latina, mientras en las pantallas gigantes se leía el mensaje: “The only thing more powerful than hate is love” (Lo único más poderoso que el odio es el amor).

La presentación no solo fue un despliegue de éxitos como “Tití Me Preguntó” y “DtMF”, sino que incluyó momentos inesperados como una boda real sobre el escenario y la aparición de figuras como Pedro Pascal y Cardi B.

Al final, Bad Bunny elevó un balón con la frase “Together, We Are America” (Juntos somos América), consolidando el show como una declaración política sutil pero contundente sobre la unidad de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Para ver el show completo ingresa a este enlace.

