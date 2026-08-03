El mes de agosto trae consigo importantes novedades económicas para millones de hogares en Estados Unidos. Además del clásico apoyo del Seguro Social , hay programas estatales y créditos fiscales que activará el envío de depósitos y cheques con la finalidad de aliviar la carga económica familiar. Este artículo informativo te revelará cuáles son los tres pagos distintos y en qué consisten.

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Actualmente, miles de familias tienen problemas financieros debido al alto costo de vida que existen en diversos estados del país. La situación las obliga a realizar horas extras en sus puestos de trabajo o aprovechar cualquier tipo de ayuda benéfica.

Afortunadamente, ciertos hogares tienen la posibilidad de recibir hasta tres pagos distintos durante el presente mes, gracias a programas federales, ayudas estatales y los depósitos del Seguro Social. Eso sí, se debe tener en cuenta que dependerá de la situación económica y en la región que residen.

Este dinero tiene el propósito de aliviar la carga económica que presentan miles de familias cada mes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué cheques podrían recibir las familias de EE. UU. durante el mes de agosto

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)

Se trata de un programa de ayuda económica del gobierno estadounidense para las familias en situación de vulnerabilidad. Los beneficiados reciben pagos mensuales (sea en tarjeta de débito o depósito directo) con la finalidad de que cubran sus necesidades básicas, tales como renta, comida, servicios, transporte, entre otros.

Los montos suelen variar por distintos factores, tales como el estado donde reside la familia, la cantidad de personas y el monto económico que ingresa mensualmente al hogar. Por ejemplo, los beneficiados de Texas reciben entre $154 y $528 cada mes; en cambio, los residentes de Georgia pueden percibir un pago de $256.

Programas con pagos directos

Los programas federales no son los únicos capaces de brindar ayuda económica a las familias estadounidenses; te comentaré que existen estados los cuales entregan beneficios mediante créditos fiscales, reembolsos, entre otros.

En California, existe el Crédito Tributario por Ingresos de Trabajo de California (CalEITC), capaz de entregar hasta $3,756 a los interesados. Por su parte, Pensilvania cuenta con un programa de reembolso para propietarios y arrendatarios que otorga montos entre los $380 y $1,000.

En tanto, los residentes elegibles en Virginia pueden recibir cheques de estímulo de hasta $400. Finalmente, Nueva Jersey dispone del programa ANCHOR, el cual otorga entre $1,250 y $1,750 a propietarios calificados.

Los subsidios de SNAP también se mantienen como una fuente de apoyo económico, con pagos mensuales asignados según los ingresos y número de integrantes de cada familia. Para el presente mes, las cifras oscilan entre $298 y $1,789.

Los beneficios SNAP son vitales para millones de personas en Estados Unidos (Foto: Gobierno de Texas)

Seguro Social

Para agosto, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) entregará los pagos correspondientes a millones de jubilados, personas con discapacidad y demás beneficiarios, manteniendo la entrega del dinero según la fecha de nacimiento de cada persona. Estos son los días que realizarán el depósito:

Lunes 3 de agosto: usuarios que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y quienes también reciben Seguro Social y SSI.

usuarios que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y quienes también reciben Seguro Social y SSI. Miércoles 12 de agosto: usuarios que nacieron entre el 1 y el 10.

usuarios que nacieron entre el 1 y el 10. Miércoles 19 de agosto: usuarios que nacieron entre el 11 y el 20

usuarios que nacieron entre el 11 y el 20 Miércoles 26 de agosto: usuarios que nacieron entre el 21 y el 31.

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