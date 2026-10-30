El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacom, según la información del TSA. (Crédito: Pexels / Transportation Security Administration - TSA﻿ / Facebook)
El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacom, según la información del TSA. (Crédito: Pexels / Transportation Security Administration - TSA﻿ / Facebook)
Marcelo López Chavez
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En los controles realizados por los agentes de la se suelen hallar objetos llamativos y peligrosos. Recientemente, el personal encontró sorpresivamente un artículo que solo se ha visualizado en películas: una manopla con cuchillas al estilo Wolverine. Para conocer más detalles sobre este hallazgo, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Mediante un , la TSA explicó que este peculiar suceso ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Dos agentes lograron identificar a tiempo este objeto peligroso mientras se pasaba una maleta de mano por las imágenes de rayos X.

Estos controles de seguridad han logrado que los agentes de la TSA encuentren artículos inesperados y peligrosos. (Crédito: Michael Ciaglo / GETTY IMAGES VIA AFP)
Estos controles de seguridad han logrado que los agentes de la TSA encuentren artículos inesperados y peligrosos. (Crédito: Michael Ciaglo / GETTY IMAGES VIA AFP)

“Su vigilancia, concentración y gran capacidad de interpretación de imágenes garantizaron que el objeto fuera debidamente atendido antes de que pudiera pasar el punto de control”, se lee.

Para ambos oficiales, se trata de un hallazgo inesperado, ya que, en sus años de experiencia, nunca visualizaron algo similar. La misma reacción también presentó Ann Rhodes, oficial supervisora de la TSA.

Por su parte, el pasajero que cargaba este artículo similar a las garras de Wolverine no tuvo problema para abandonarlo en el control de seguridad del aeropuerto mencionado. Tampoco realizó algún altercado por este hecho sin precedentes.

Estas son las garras que se encontró en la maleta de mano de una pasajero en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. (Crédito: Transportation Security Administration - TSA﻿)
Estas son las garras que se encontró en la maleta de mano de una pasajero en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. (Crédito: Transportation Security Administration - TSA﻿)

Qué objetos están prohibidos llevar en el equipaje de mano y maletas facturadas, según la TSA

Con el caso que te acabo de informar, es importante que tomes tus precauciones al momento de realizar un vuelo desde los EE. UU., pues habrá agentes de la TSA que realizarán controles de seguridad. En ese sentido, existen ciertos artículos que están prohibidos equipar en el equipaje de mano y maletas facturadas, según la . Presta atención al siguiente cuadro:

Artículo¿Está prohibido llevar en equipaje de mano?¿Está prohibido llevar en maleta facturada?
Insecticida en aerosolNo
Bebidas alcohólicas con más de 140° de alcohol
MuniciónNo, pero con instrucciones especiales
Hachas y hachuelasNo
Snaps de Bang
Bates de béisbolNo
Sillas de ruedas y dispositivos de movilidad que funcionan con bateríaNo, pero con instrucciones especiales
Pistolas de balinesNo, pero con instrucciones especiales
Spray para osos
Jabalinas negras (armas de autodefensa)No
Detonadores
Arcos y flechasNo
CúteresNo
Nudillos de latónNo
Repelente de insectosNo, pero debe ser una cantidad menor o igual a 3,4 ozNo, pero con instrucciones especiales
Butano
Palas para canoa/kayakNo
Pistolas de jugueteNo
Picanas para ganadoNo
Cloro para piscina
Cartucho de CO2
SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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