En los controles realizados por los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte de EE. UU. (TSA, por sus siglas en inglés) se suelen hallar objetos llamativos y peligrosos. Recientemente, el personal encontró sorpresivamente un artículo que solo se ha visualizado en películas: una manopla con cuchillas al estilo Wolverine. Para conocer más detalles sobre este hallazgo, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Mediante un comunicado oficial , la TSA explicó que este peculiar suceso ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Dos agentes lograron identificar a tiempo este objeto peligroso mientras se pasaba una maleta de mano por las imágenes de rayos X.

Estos controles de seguridad han logrado que los agentes de la TSA encuentren artículos inesperados y peligrosos. (Crédito: Michael Ciaglo / GETTY IMAGES VIA AFP)

“Su vigilancia, concentración y gran capacidad de interpretación de imágenes garantizaron que el objeto fuera debidamente atendido antes de que pudiera pasar el punto de control”, se lee.

Para ambos oficiales, se trata de un hallazgo inesperado, ya que, en sus años de experiencia, nunca visualizaron algo similar. La misma reacción también presentó Ann Rhodes, oficial supervisora de la TSA.

Por su parte, el pasajero que cargaba este artículo similar a las garras de Wolverine no tuvo problema para abandonarlo en el control de seguridad del aeropuerto mencionado. Tampoco realizó algún altercado por este hecho sin precedentes.

Estas son las garras que se encontró en la maleta de mano de una pasajero en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. (Crédito: Transportation Security Administration - TSA﻿)

Qué objetos están prohibidos llevar en el equipaje de mano y maletas facturadas, según la TSA

Con el caso que te acabo de informar, es importante que tomes tus precauciones al momento de realizar un vuelo desde los EE. UU., pues habrá agentes de la TSA que realizarán controles de seguridad. En ese sentido, existen ciertos artículos que están prohibidos equipar en el equipaje de mano y maletas facturadas, según la agencia estatal . Presta atención al siguiente cuadro:

Artículo ¿Está prohibido llevar en equipaje de mano? ¿Está prohibido llevar en maleta facturada? Insecticida en aerosol Sí No Bebidas alcohólicas con más de 140° de alcohol Sí Sí Munición Sí No, pero con instrucciones especiales Hachas y hachuelas Sí No Snaps de Bang Sí Sí Bates de béisbol Sí No Sillas de ruedas y dispositivos de movilidad que funcionan con batería Sí No, pero con instrucciones especiales Pistolas de balines Sí No, pero con instrucciones especiales Spray para osos Sí Sí Jabalinas negras (armas de autodefensa) Sí No Detonadores Sí Sí Arcos y flechas Sí No Cúteres Sí No Nudillos de latón Sí No Repelente de insectos No, pero debe ser una cantidad menor o igual a 3,4 oz No, pero con instrucciones especiales Butano Sí Sí Palas para canoa/kayak Sí No Pistolas de juguete Sí No Picanas para ganado Sí No Cloro para piscina Sí Sí Cartucho de CO2 Sí Sí