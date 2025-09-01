Un tiempo lleno de terror y angustia es el que vive Hooshang Aghdassi, propietario de un negocio en Studio City. El hombre está totalmente abrumado desde hace un mes cuando su esposa Sharareh Moghaddam fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) tras asistir a una reunión presencial sobre inmigración, que, al parecer, la acercaba a la ciudadanía, pero en verdad terminó con ella siendo trasladada a un centro de detención en Phoenix, Arizona. Pese a tener Green Card, hoy afronta el temor de ser deportada y, según afirma su esposo, todo parece indicar que un reciente viaje de ella a su país natal, Irán, fue el detonante. Aquí los detalles de su historia y la versión de la agencia que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Este caso llamó la atención en Los Ángeles, California, estado que afronta constantes redadas y operativos en el marco de la ofensiva migratoria de Donald Trump que prometió implementar el mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU. y no solo con criminales o con antecedentes penales, sino hasta personas con documentación válida, incluyendo Green Card y visas.

Según información reciente de Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 5,000 inmigrantes indocumentados han sido arrestados en el área de Los Ángeles desde el 6 de junio, cuando se intensificaron las detenciones de inmigrantes de varios países con antecedentes penales por delitos violentos, aunque, según datos del departamento, la mayoría de los detenidos no tenían historial criminal, salvo el de no tener papeles para demostrar su permanencia legal en Estados Unidos.

Hooshang Aghdassi, propietario de un negocio en Studio City, dice que está abrumado por la angustia desde que su esposa fue detenida por ICE hace casi un mes. (Foto: captura @telemundo52 / YouTube)

Dueño de tienda pide apoyo para su esposa detenida por ICE

Hooshang Aghdassi fue enfático en afirmar que su esposa “no es una ladrona de bancos ni una delincuente” y que “tenía la Green Card y aprobó el examen de ciudadanía, y estaba esperando la ceremonia”.

En entrevista con NBC Los Ángeles, aseguró que Sharareh Moghaddam nació en Irán y entró al país legalmente con sus documentos en regla, por lo que cree que su viaje reciente a su país de origen es el motivo de su detención.

Él no pierde la esperanza de reencontrarse pronto con su esposa: “hace años, para nosotros, el sueño era que Estados Unidos fuera una tierra de oportunidades y libertad, y lo era, pero ahora todo ha cambiado. Ya no nos sentimos seguros”.

La pareja iraní tiene una tienda de globos en Laurel Canyon y en los últimos días ha recibido el apoyo de sus vecinos quienes están firmando una petición solicitando la intervención de los legisladores antes de la próxima audiencia de la mujer.

Hooshang Aghdassi afirma no haber visto a su esposa, Sharareh Moghadam, en casi un mes desde que agentes de ICE la detuvieron. (Foto: captura @telemundo52 / YouTube)

La versión de ICE sobre la detención de mujer iraní

ICE rechazó las afirmaciones de Aghdassi, afirmando que su esposa no tenía antecedentes penales. “Los informes de que Sharareh Moghaddam no tiene antecedentes penales son completamente FALSAS y solo se utilizan para intentar conseguir apoyo para un ladrón. Sharareh Moghaddam no es ciudadana ni nacional de Estados Unidos. Es de origen iraní y ciudadana con antecedentes penales documentados que se remontan a 2015. Moghaddam entró en Estados Unidos en 2014 en fecha y lugar desconocidos y obtuvo su estatus legal en 2016. A pesar de que se le concedió la oportunidad de permanecer en el país, entre agosto de 2015 y el 9 de mayo de 2019, Moghaddam fue condenada por dos delitos de robo distintos, lo que demuestra un claro desprecio por las leyes estadounidenses y la expulsa según la ley de inmigración estadounidense”, escribió un portavoz del ICE en un comunicado a NBC4.

