Si hay algo que caracteriza a muchos de los operativos que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) es el uso de la fuerza para detener a hombres y mujeres que se presume están de manera ilegal en el país. Hoy te traigo un nuevo caso en el que un hombre italiano identificado como Julian resultó herido luego que los agentes lo lanzaran al suelo violentamente en Chicago. Aquí los detalles que se conocen hasta el momento.

Todo sucedió el pasado 4 de octubre en el marco del mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU. implementado por el Gobierno de Donald Trump, quien también solicitó el despliegue de 300 agentes de la Guardia Nacional en esta ciudad para que acompañen a los agentes de ICE en las redadas contra inmigrantes indocumentados a pesar del rechazo local.

Hombre quedó ensangrentado tras detención de ICE

“¡No está haciendo nada!”, se le escucha decir a Sara, novia del hombre, quien grabó todo lo sucedido. Según su versión, Julian se estaba rascando la espalda baja y los efectivos lo atacaron supuestamente asumiendo que portaba un arma.

En las imágenes se ve cómo uno de los agentes lo levanta de una pierna haciendo que caiga violentamente de espaldas contra el suelo.

Desde Univision informan que el afectado es un italiano nacido en Chicago y que su pareja cree que no se trató únicamente de una cuestión de inmigración, porque nunca le preguntaron si era ciudadano.

La pareja del hombre cree que los agentes creyeron que estaba armado y que por eso lo sometieron violentamente. (Foto: captura @univisionnoticias / YouTube)

Tras la violencia usada, el hombre fue esposado y, 25 minutos después, lo trasladaron a un hospital donde le realizaron tomografías debido al golpe que sufrió en la cabeza.

Hasta el cierre del informe de Univision, se supo que la familia no había podido conversar con él y tampoco se le permitió ingresar al centro médico a petición de ICE, pero les indicaron que Julian será enviado a una cárcel federal hasta que comparezca ante el juez.

Julian es un italiano nacido en Chicago y terminó detenido por ICE. (Foto: captura @univisionnoticias / YouTube)

Chicago rechaza los operativos de ICE

Chicago está afrontando por quinta semana diversas manifestaciones frente al centro de procesamiento de Inmigración y Aduanas en Broadview, Illinois, donde los protestantes rechazan los operativos de los agentes federales y el Departamento de Seguridad Nacional.

La alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, en una conferencia de prensa ofrecida el martes pasado, exigió al Departamento de Seguridad Nacional el cese de lo que calificó como ataques por parte de agentes federales.

“ICE tiene que dejar de poner en peligro a nuestros residentes, policías y bomberos. ICE tiene que detener los ataques no provocados con agentes químicos en contra de manifestantes pacíficos y periodistas… no estamos en Rusia, estamos en los Estados Unidos de América”, comentó la alcaldesa.

