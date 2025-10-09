Desde que el presidente Donald Trump solicitara el despliegue de 300 uniformados de la Guardia Nacional para acompañar a las autoridades federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en las redadas contra indocumentados, las calles de Chicago se han llenado de protestantes que rechazan el uso de la violencia y cómo se vienen realizando los operativos. Fue justamente en una de estas manifestaciones que un pastor de Illinois identificado como David Black denunció que agentes de ICE le dispararon bolas de gas pimienta en la cabeza. Aquí los detalles que se conocen hasta el momento.

Todo sucedió cuando el reverendo, quien se unió a una demanda de periodistas y vecinos que acusan a la administración Trump de violar el derecho a la libre expresión, participaba junto a otras personas de una vigilia frente al centro de procesamiento de ICE en Broadview, donde agentes federales detienen a inmigrantes tras arrestarlos.

Este lugar viene siendo criticado porque los inmigrantes retenidos allí dicen que no hay camas, la comida es limitada y los baños están a la intemperie. “La celda es asquerosa, extremadamente sucia, nunca me acosté en el suelo, estaba tan mugroso (…) Aún así, dormir sentado en el suelo era imposible. Les dijimos a los guardias que el lugar estaba a plena capacidad, pero seguían trayendo gente. Nos trataron como animales, o peor que animales, porque nadie trata así a sus mascotas”, narró Yushell Alejandro Yin Del Toro, un inmigrante mexicano, al medio local Chicago Sun Times.

El impacto de la bola de gas pimienta hizo que el pastor terminaba en el suelo y tomándose la cabeza. (Foto: @univisionnoticias / YouTube)

Pastor fue atacado con gas pimienta en la cabeza

Las constantes redadas de ICE en Chicago, el uso de la violencia, así como las condiciones de reclusión de los inmigrantes han motivado diversas manifestaciones. En una de las más recientes, el pastor David Black denunció que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le dispararon bolas de gas pimienta en la cabeza.

En las imágenes captadas el 7 de octubre se ve a tres agentes enmascarados y fuertemente armados con equipo táctico parados en lo alto de un edificio apuntando a los manifestantes. En el video aparece David Black vestido de negro con cuello clerical y extiende los brazos. Luego se aprecia cómo recibe el impacto de un perdigón, mientras una nube de humo blanco sale de su cabeza. Esto ocasionó que cayera de rodillas al piso.

En un artículo publicado en Religion News y citado por The Mirror, Black, quien es ministro de la Primera Iglesia Presbiteriana de Chicago, afirmó que comenzó a orar antes del ataque porque vio a los agentes armados. “Los invité al arrepentimiento. Básicamente, hice un llamado al altar. Los invité a venir y recibir esa salvación, y a ser parte del reino que viene”. Agregó que podía “escuchar a los agentes riendo” después del asalto.

Al pastor le dispararon bolas de gas pimienta en la cabeza mientras participaba durante una vigilia frente al centro de procesamiento de ICE en Broadview, Illinois. (Foto: @univisionnoticias / YouTube)

Testigo describe cómo el pastor fue rociado con gas pimienta por ICE en Chicago

Amanda Tovar presenció cómo el pastor David Black fue rociado en Chicago con gas pimienta por agentes de ICE y grabó el video del preciso momento.

“Cuando los grabé haciendo eso, miré hacia abajo, hice una panorámica hacia el suelo y, entonces, vi al pastor y a algunas personas en el suelo también. Así que no había nada que lo provocara. No estaba haciendo nada que se considerara amenazante. Y cuando vi que le rociaban la cara con aerosol, pensé que era surrealista. Todo sucedía a mi alrededor. He asistido a muchas protestas diferentes a lo largo de mi vida. Nunca había vivido algo así”, narró a CNN.

Casos más relevantes de detenciones de ICE y manifestaciones en Chicago

En los últimos meses, Chicago ha vivido una ola de detenciones masivas de inmigrantes por parte de ICE en el marco de la operación “Midway Blitz”. Esto ha provocado disturbios e intensas protestas en las calles de Illinois donde los agentes federales usaron gases lacrimógenos, balas de goma y fuerza excesiva contra los manifestantes. A raíz de esto, el presidente Donald Trump autorizó el despliegue de la Guardia Nacional. Aquí te explico los casos que más han llamado la atención en los últimos días.

El viernes 3 de octubre, al menos 18 manifestantes fueron arrestados frente a una sede de ICE cerca de Chicago. La policía y el sheriff bloquearon calles mientras usaban máscaras antigás por temor a disturbios graves; los arrestos continuaron por desobediencia civil y resistencia. Durante un enfrentamiento el 4 de octubre, agentes de ICE dispararon a Marimar Martínez, una manifestante, y usaron balas de goma y gas pimienta contra decenas de personas. El incidente estuvo seguido por protestas aún más intensas y denuncias de abuso. El 4 de octubre también quedó registrado en video el terror que vivió un inmigrante cuando agentes federales intentaron detenerlo frente a un taller mecánico en la cuadra 6300 de S. Kostner Ave, en el vecindario West Lawn, al suroeste de Chicago. “¡Ayúdenme, ayúdenme... los latinos somos más!”, se le escucha gritar desesperadamente. En medio de las redadas recientes en Chicago, ICE comenzó a trasladar inmigrantes detenidos a prisiones fuera de Illinois, en Indiana, lo que desató nuevas manifestaciones de familiares y defensores por lo que consideran una estrategia para dificultar el acceso legal y la supervisión. El 29 de septiembre, cuatro personas enfrentaron cargos federales, incluyendo agresión y amenazas de muerte a agentes, tras enfrentamientos violentos afuera de un centro de detención de ICE. Las fuerzas federales usaron balas de goma y gas pimienta para dispersar a los manifestantes que llevaban semanas protestando frente a la instalación.

