El padre Carlos Reyes ha cambiado su rutina en Washington DC. Ya no solo celebra misa o escucha confesiones: ahora también deja el altar para ponerse al volante y acompañar a sus feligreses citados por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) a las cortes de Inmigración, donde enfrentan procesos que podrían separar a sus familias.

“¿Cuántos de sus feligreses han sido arrestados o deportados en las últimas semanas, padre?”, le preguntaron. Su respuesta fue clara: “Aproximadamente 60”, dijo en entrevista con Univision Noticias. Esa cifra lo impulsó a actuar. Consciente del miedo que enfrentan los inmigrantes ante ICE, decidió estar a su lado, incluso fuera de la iglesia.

Muchos feligreses temen salir de casa por miedo a encontrarse con ICE camino a la iglesia. | Crédito: Univision Noticias

Un ejemplo reciente lo muestra bien. El padre Reyes llevó a la corte a un hispano detenido por ICE cuando se dirigía a su trabajo. A su lado, su hijo, vestido con terno y corbata, iba con serenidad. “No siento miedo porque no voy solo, voy con el padre”, dijo el hombre antes de entrar a su audiencia.

Durante más de tres horas, el sacerdote permaneció junto a ellos. Su misión, explica, no es interferir en los procesos judiciales, sino “ablandar el corazón del juez” con su presencia y transmitir un mensaje claro: nadie está solo. “Ayuda, impresiona, porque esta gente no está sola”, asegura.

Mientras tanto, en su parroquia, las bancas lucen más vacías. Muchos feligreses prefieren escuchar misa por internet, temerosos de encontrarse con ICE en el camino. Sin embargo, el compromiso del padre Reyes no disminuye. Él insiste en que la fe debe ir más allá de los muros de la iglesia.

Un hispano que fue detenido por ICE mientras iba al trabajo recibió el acompañamiento del sacerdote durante su audiencia. | Crédito: Univision Noticias

Al salir de la corte, el inmigrante que acompañó ese día celebró la noticia: no habrá deportación hasta enero. Con alivio, agradeció al sacerdote: “La presencia de él ayuda mucho, porque en las dos cortes que vamos asistiendo lo toman muy en cuenta”.

Para el padre Reyes, estos pequeños triunfos significan mucho. Son la prueba de que la fe, cuando se pone en acción, puede ser una fuerza que da esperanza incluso frente al miedo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!