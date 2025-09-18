Viajar en avión dentro o hacia Estados Unidos implica pasar por estrictos controles de seguridad. Entre las medidas más importantes se encuentra una lista especial que impide a ciertas personas abordar vuelos con destino o salida del país. Se trata de la llamada “No Fly List”, creada para proteger a los pasajeros y evitar posibles amenazas.

Esta lista, que maneja el Centro de Detección de Terroristas (TSC) del Buró Federal de Investigaciones (FBI), funciona en conjunto con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Ambos organismos colaboran para identificar a individuos que representen un riesgo para la seguridad nacional y pública. La TSA es la encargada de aplicar las restricciones en los aeropuertos.

El TSC consolidó esta base de datos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un evento que transformó los protocolos de viaje en todo el mundo. La información se comparte con diferentes agencias del gobierno estadounidense y con cuerpos policiales para reforzar las medidas de control.

La lista es administrada por el Centro de Detección de Terroristas del FBI y aplicada por la TSA en aeropuertos de todo el país. (Foto: KENA BETANCUR / AFP)

Además de revisar antecedentes, el personal de seguridad investiga a viajeros que porten objetos peligrosos o intenten ingresar a zonas restringidas de los aeropuertos. Estas acciones se realizan no solo en Estados Unidos, sino también en aeropuertos internacionales que tienen vuelos directos al país norteamericano.

Entre los procedimientos más comunes están: la inspección del equipaje de mano, con más de tres millones de maletas revisadas a diario; la revisión de maletas facturadas, que supera el millón cada día; el cacheo de pasajeros, cuando se considera necesario; y el uso de escáneres AIT, que los viajeros pueden rechazar a cambio de un registro físico.

Entre las medidas figuran inspecciones de equipaje, revisiones corporales y cooperación con más de 100 aeropuertos internacionales. (Foto referencial: SAUL LOEB / AFP)

La TSA aclara que ser sometido a estos controles no significa estar en la lista ni ser buscado por las autoridades. El objetivo es garantizar la seguridad de los viajeros y del personal que trabaja en las terminales aéreas.

En este esfuerzo también participan otras entidades, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Departamento de Estado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y distintas agencias de inteligencia.

El FBI destaca que nadie puede ser incluido en la lista de vigilancia antiterrorista por su raza, religión, ideas políticas o actividades protegidas por la Primera Enmienda, ni por simples suposiciones.

El FBI aclara que nadie puede ser incluido por su religión, etnia o creencias, sino solo tras un proceso basado en evidencias.(Foto: AFP)

Quiénes tienen prohibido viajar a EE. UU.

Un decreto presidencial de Donald Trump prohibió la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, motivado por razones de seguridad nacional. Estos países son: Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Incluso sin una prohibición específica, otras circunstancias impiden la entrada a Estados Unidos:

Antecedentes penales: Crímenes graves o de índole moral pueden resultar en la denegación de entrada.

Enfermedades contagiosas: Portadores de algunas enfermedades también pueden ser excluidos.

Violaciones previas: Haber sido deportado previamente o haber excedido el tiempo de estadía en EE. UU. son motivos de exclusión.

Fraude: Mentir en una solicitud de visa o ESTA, o tener un comportamiento inadecuado ante oficiales, puede llevar a la denegación de entrada.

