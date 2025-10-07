La reconocida influencer Bobbi Althoff, con más de 8.2 millones de seguidores en TikTok y 3.7 millones en Instagram, está utilizando su enorme plataforma para denunciar las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump, luego de que un amigo de su infancia fuera detenido por agentes de ICE a inicios de esta semana.

Según relató, Félix Morales Gómez, a quien conoce desde hace toda la vida, fue arrestado por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el lunes en el estacionamiento de un Home Depot en Corona, mientras esperaba trabajo junto a otros jornaleros.

“Están yendo a los autolavados y a los Home Depot, llevándose a gente trabajadora, personas que no son criminales y que no han hecho nada malo aquí”, expresó Althoff visiblemente indignada.

La influencer se presentó el jueves frente al centro de detención de ICE en Adelanto, donde Morales Gómez permanece bajo custodia, acompañada por la sobrina del detenido y su pastor.

Félix Morales Gómez fue detenido por agentes de ICE mientras esperaba trabajo junto a otros jornaleros en el estacionamiento de un Home Depot en Corona. | Crédito: YouTube / ABC7

“Estoy muy preocupada, porque no era la forma en que queríamos que se fuera”, dijo Ermelinda Estevan, sobrina de Morales Gómez, al temer que su tío pueda ser deportado en los próximos días.

Aunque Althoff reconoció que su amigo no tiene estatus legal en Estados Unidos, insistió en que se trata de un hombre trabajador que ha sostenido a su familia desde que llegó al país en 2004.

“No hay ninguna explicación o justificación para lo que están haciendo con estas personas”, afirmó.

La creadora de contenido admitió que su postura le ha costado miles de seguidores, pero asegura que no piensa quedarse callada.

“Me han dicho que no hable de política si quiero seguir ganando el dinero que gano en redes sociales. Pero no quiero estar del lado equivocado de la historia”, declaró.

Frente a un centro de detención de ICE, Bobbi Althoff exigió justicia y pidió a otros influencers alzar la voz. | Crédito: YouTube / ABC7

Althoff, quien alcanzó la fama durante la pandemia con videos de humor seco que se hicieron virales, comenzó a hablar de temas políticos durante la guerra entre Israel y Hamás. Hoy, dice, siente una responsabilidad moral de usar su voz para visibilizar lo que considera una injusticia.

“Voté por Trump en mi primera elección. Era una joven de 18 años muy ingenua”, reflexionó. “Creo que muchas personas no entienden lo que realmente significa para las familias que están siendo separadas. Si puedo cambiar la opinión de una sola persona, ya será un comienzo”.

