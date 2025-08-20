Las seis semanas que estuvo en el centro de detención migratoria en Florida, ‘Alligator Alcatraz’, fueron un experiencia desagradable y hoy, aunque continúa preso de su libertad, el panorama es un poco mejor. Las historias de inmigrantes que fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) continúan y hoy te comparto el caso de un hombre que ahora está recluido en Fort Bliss, ubicado en el desierto del condado de El Paso, en Texas, y cuya familia no la está pasando bien. Su esposa Carla Amador contó todo lo que vienen afrontando desde ese día.

La captura de este extranjero, que desde que llegó a Estados Unidos afirma no haber tenido problemas legales, se dio en medio de la campaña del gobierno de Donald Trump para detener y deportar a todo aquel que viva de forma ilegal en su territorio.

Y es que desde enero se han registrado diversas redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) en estados como California, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Massachusetts y Texas donde viviendas, centros de trabajo y la vía pública se han convertido en el foco de los agentes para arrestar indocumentados, llevarlos a centros de detención y enviarlos a sus países de origen.

Carla Amador cuenta que durante el tiempo que su esposo estuvo en el centro de detención de Florida no contaba con una cama ni cobijas, algo que cambió al llegar a Texas. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Su terrible experiencia detenido en ‘Alligator Alcatraz’

En conversación con Noticias Telemundo, Carla Amador, esposa del inmigrante del que no se conoce su identidad, contó que durante las seis semanas que estuvo detenido en ‘Alligator Alcatraz’, en Florida, él no contaba con una cama ni cobijas, algo que cambió al llegar a Texas.

“Me he podido comunicar con él en la nueva cárcel. En la antigua que estuvo dijo que no había cama, no tenían cobija, ni un trato bien. Ahorita en la nueva que está dice que les han dado una cama, tienen comida caliente”, precisó.

Además, narró un hecho preocupante sobre su estado de salud: “cuando estuvo en Alcatraz estuvo bien grave, lo llevaron de emergencia al hospital y lo ingresaron 8 días y siempre lo tuvieron encadenado de sus manos y pies, aún en el hospital como si fuera un delincuente”.

Esta madre de familia narró también los duros momentos que está viviendo, pues se ha quedado sola con cuatro niños y una en especial necesita medicinas por un problema de salud.

“No justifica que esté ahí porque dejó cuatro niños conmigo. Ahorita estamos sin un apoyo de nadie porque él aquí era todo, medicamentos de su niña que tiene problemas médicos y él tiene que comprarle sus medicamentos. No ha sido fácil para nosotros”, agregó.

Carla Amador lamenta que siga arrestado porque se ha quedado sola con cuatro niños. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Sobre el futuro de su esposo, Carla Amador dijo desconocer lo que sucedería, si sería liberado o expulsado de los Estados Unidos ya que no reciben información.

“Todavía no se sabe qué va a pasar con él, si va a ser deportado porque no le han dicho nada, él pide que quiere ser deportado y le den su hoja para firmar, pero no lo han hecho (…) En su país nunca le sucedió esto, hasta aquí en Estados Unidos que fue a pasar eso. Él dice ‘no tengo miedo de regresar a mi país porque no tengo ningún problema’”, agregó.

Este hombre detenido por ICE tenía citación en la corta el 20 de septiembre y no tenía orden de deportación activa.

