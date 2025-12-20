Mientras los planes navideños comienzan a tomar forma en el sureste de Texas, una pregunta se repite en muchas casas del Estado de la Estrella Solitaria: ¿cómo estará el clima en Navidad este año? La respuesta, según el pronóstico preliminar, apunta a un escenario que ya resulta familiar para la región.

Según la meteoróloga Chita Craft, quien le reveló a KHOU 11 los primeros detalles del panorama climático, los días previos al 25 de diciembre estarán marcados por temperaturas templadas a cálidas, incluso después de un breve episodio invernal que se sentirá a inicios de la semana. El frío, esta vez, tendría una presencia corta.

El pronóstico del tiempo en Texas sugiere que los días previos a Navidad tendrán un ambiente más cálido de lo habitual en el Estado de la Estrella Solitaria. | Crédito: Freepik

Al analizar las tendencias de largo plazo entre el 20 y el 26 de diciembre, Craft explicó que gran parte del país, incluido Texas, registraría valores por encima de lo normal para esta época del año. Este comportamiento encaja con un patrón de La Niña, un fenómeno que suele favorecer inviernos más suaves en la región.

“Incluso después de esa ráfaga de aire ártico a comienzos del lunes, todo indica que las temperaturas se mantendrán estables durante la semana previa a Navidad, del lado cálido”, señaló la meteoróloga.

Lo que dicen las Navidades pasadas en Houston

Para entender mejor este pronóstico, basta con mirar atrás. Las temperaturas de Navidad en Houston han demostrado ser todo menos predecibles.

En algunos años recientes, los termómetros marcaron máximas en los altos 60 grados, con mínimas alrededor de los 50. En otros, el frío fue mucho más protagonista. La Navidad de 2022 quedó en la memoria con una mínima de 26 grados y una máxima cercana a los 50. En contraste, la Navidad de 2021 se sintió casi veraniega, con temperaturas que rozaron los 80 grados.

En promedio, Houston suele registrar mínimas de Navidad en los medios 40 y máximas en los medios 60. Cuando el mercurio sube a los altos 70 u 80 grados, se trata de valores claramente por encima de lo habitual.

El clima en Navidad en Texas vuelve a ser tema de conversación entre residentes del Estado de la Estrella Solitaria. | Crédito: Freepik

¿Y la blanca Navidad?

Para quienes todavía guardan la esperanza de ver nieve el 25 de diciembre, la historia no juega a favor. Houston solo ha registrado nieve medible en Navidad una vez, en 2004, cuando cayeron apenas 0.7 pulgadas.

Así que, por ahora, el consejo es práctico: pensar más en camisas de manga corta que en suéteres, y dejar las botas para la nieve bien guardadas. Todo indica que, una vez más, la Navidad en Texas llegará con una sorpresa… pero no precisamente blanca.

