Las autoridades de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) confirmaron que las redadas de inmigración en el área de Chicago continuarán durante las celebraciones de Halloween, a pesar de la solicitud del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, de suspenderlas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, rechazó la petición este jueves en una conferencia de prensa en Gary, Indiana: “No estamos dispuestos a pausar ningún trabajo que realizamos para mantener a las comunidades seguras”, afirmó.

Agregó que es “lamentable” que Pritzker no reconozca la importancia de estas operaciones para retirar criminales de las calles, incluso mientras los niños disfrutan del festejo.

Las tensiones entre funcionarios estatales y autoridades federales han escalado después de recientes redadas en Chicago.

Residentes de Chicago denunciaron que ICE utilizó gas lacrimógeno en un desfile familiar la semana pasada. | Crédito: Mathieu Lewis-Rolland / AFP

Residentes de Old Irving Park denunciaron que agentes de la Patrulla Fronteriza interrumpieron un desfile familiar de Halloween la semana pasada, usando gas lacrimógeno para controlar a la multitud.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional aseguró que se trató de “medidas de control de multitudes necesarias”.

El miércoles, Pritzker envió una carta a Noem, al director interino de ICE Todd M. Lyons y al comisionado de CBP Rodney S. Scott, solicitando la suspensión de las operaciones en zonas donde se llevaran a cabo celebraciones de Halloween entre viernes y domingo.

“Las familias de Illinois merecen disfrutar el fin de semana de Halloween sin miedo. Ningún niño debería inhalar gas lacrimógeno mientras hace truco o trato en su propio vecindario”, escribió el gobernador.

ICE asegura que sus operaciones buscan mantener la seguridad y retirar criminales de las calles. | Crédito: EFE/ICE

Durante una conferencia previa a Halloween, Pritzker insistió: “Estoy pidiendo un mínimo de decencia humana. Su respuesta será reveladora. Denles a los niños y familias de Illinois un respiro”.

La situación ha llevado a presentaciones legales, incluyendo declaraciones de residentes de Old Irving Park que aseguraron haber sido sorprendidos por el ruido, mientras se preparaban para actividades familiares, aún en pijama o saliendo de la ducha, según reportó NBC.

