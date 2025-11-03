Imagina pagar un refresco en efectivo y descubrir que el cajero no puede darte el cambio justo porque “ya no hay centavos”. Lo que suena a anécdota curiosa se ha convertido en una realidad común en supermercados, gasolineras y bancos de Estados Unidos. Aquí te contamos por qué el país enfrenta una inesperada falta de “pennies” y cómo esta situación está afectando a la economía cotidiana.

El centavo estadounidense, introducido en 1793 y presente en los bolsillos de generaciones enteras, está desapareciendo silenciosamente. Desde que el presidente Donald Trump ordenó detener su acuñación en 2025, millones de esas diminutas monedas han salido de circulación sin ser reemplazadas. Lo que comenzó como una medida de eficiencia fiscal se ha transformado en un desafío para comercios, bancos y consumidores que dependen del efectivo.

¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS SE ESTÁ QUEDANDO SIN MONEDAS DE 1 CENTAVO?

Cuando la Casa de la Moneda de Estados Unidos (United States Mint) cerró sus líneas de producción de centavos en primavera, pocos imaginaron que las consecuencias llegarían tan rápido. El Departamento del Tesoro (United States Department of the Treasury) explicó que fabricar un centavo costaba 3,7 centavos en materiales y energía, mientras que cada nickel (cinco centavos) costaba 13,8 en producirse.

El Gobierno justificó la decisión en términos de ahorro y sostenibilidad. En un mensaje difundido en febrero, Trump expresó: “Eliminemos los gastos innecesarios del presupuesto nacional, incluso un centavo a la vez.”

Meses después, los minoristas comenzaron a notar que conseguir centavos nuevos era casi imposible. “Tenemos tiendas que literalmente no pueden dar cambio exacto,” aseguró Dylan Jeon, director de relaciones gubernamentales de la Federación Nacional de Minoristas (National Retail Federation).

El presidente estadounidense, Donald Trump, detuvo su producción en 2025 para reducir gastos públicos (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

EL IMPACTO DE LA ESCASEZ DE MONEDAS DE UN CENTAVO EN EE. UU.

La carencia de “pennies” ha generado un efecto dominó. Los comercios que redondean precios, bancos que restringen la entrega de monedas y consumidores que acumulan centavos en casa. “Las monedas existen, pero no están circulando”, explicó Jeff Lenard, portavoz de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (National Association of Convenience Stores, NACS).

Los bancos se han visto obligados a priorizar la distribución a clientes comerciales antes que particulares, mientras que los minoristas reducen sus márgenes debido al redondeo a la baja en las transacciones en efectivo.

Troy Richards, presidente de Guaranty Bank & Trust Co., explicó que su banco agotó los centavos disponibles en apenas dos semanas: “La Reserva Federal advirtió que reduciría los envíos, pero no esperábamos un corte total”.

Mark Weller, director ejecutivo de Americans for Common Cents, advirtió sobre el impacto social: “Eliminar los centavos perjudica a quienes dependen del efectivo. No todos tienen acceso a cuentas bancarias o tarjetas”.

Cadenas como Sheetz y Kwik Trip tomaron medidas inusuales: ofrecer productos gratuitos a los clientes que entregaran monedas sueltas o redondear precios al nickel (5 centavos).

Es interesante, además, que la circulación monetaria se contrajo rápidamente. Las compañías de transporte blindado cerraron un tercio de las terminales de depósito de centavos, dificultando que las regiones con exceso los envíen a otras con déficit.

El aumento de la demanda de monedas de cinco centavos podría empeorar la situación fiscal, ya que producirlas cuesta más del doble de su valor. Ante este panorama, el Congreso debate actualmente la Ley de Centavos Comunes (Common Cents Act), que permitiría redondear las transacciones en efectivo al centavo más cercano, buscando un equilibrio entre eficiencia y equidad.

Cada centavo cuesta 3,7 centavos fabricarlo, casi cuatro veces su valor(Foto: Diseñado por Freepik).

