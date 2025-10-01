Luego de haberte informado acerca del estado de EE.UU. donde en menos de una semana hubo 2 ganadores de $50 mil en el Powerball, te cuento que en ese mismo juego se ha registrado una nueva victoria. Resulta que una persona, cuya identidad de momento se desconoce, ganó $1 millón tras haber comprado su boleto en un local de East Alton (villa en Illinois). Para más detalles sobre el caso, continúa leyendo la nota.

Si te estás preguntando en qué sorteo tuvo mucha suerte, pues te digo que en el del lunes 29 de septiembre, cuando los números ganadores fueron 1, 3, 27, 60, 65, el Powerball 16 y el Power Play 5x. De todos los números mencionados, la afortunada persona acertó los cinco primeros, razón por la cual ya le pertenece una gran cantidad de dinero.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

¿Dónde compró el boleto de Powerball ganador de $1 millón?

Con respecto a dónde compró su boleto ganador de $1 millón, te comento que, según thetelegraph.com, se adquirió en Dairy Fresh Rosewood, que está ubicado en 740 E. Airline Drive, East Alton, Illinois. Si estás cerca de dicho establecimiento no sería mala idea que vayas a visitarlo para probar suerte ahí.

El momento en que una persona compra un boleto de Powerball en un local de Estados Unidos. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“No hay palabras para describir la emoción que sentimos todos”, expresó Brian Patel, dueño de la tienda, de acuerdo a la citada fuente. “Aún no sabemos quién es el ganador, pero esperamos que sea uno de nuestros clientes habituales. Sea quien sea, estamos encantados y esperamos celebrarlo juntos”, agregó. Cabe mencionar que Dairy Fresh Rosewood recibirá una bonificación de $10 mil por la venta del boleto.

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball. Lo puedes hacer en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción es capaz de multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial del juego, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!