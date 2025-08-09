Un perro es más que un animal , capaz de crear un vínculo especial con su dueño. Por esa razón, a muchas personas les genera un profundo dolor despedirse de estos seres tan especiales. En esta ocasión, quiero compartirte el caso de un hombre que, al no tener otra alternativa, tuvo que “abandonar” a su mejor amigo en un albergue de Houston, Texas. La dolorosa decisión se debió a su temor de ser arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Este can tiene como nombre Dreamer y fue encontrado en una jaula por un personal del albergue ‘Friends for Life’. Quizás consideres que este dueño fue inhumano, pero no fue lo único que hallaron: también había una carta y un monto de US$ 60.

“Lo sacamos de su cannel y, después de eso, nos leímos la carta. Nos pusimos a llorar”, fueron las palabras del personal de este albergue a Noticias Telemundo.

El personal del albergue había encontrado una carta, explicando el motivo del abandono, y un monto de US$60. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

En este escrito, el dueño cuenta que fue beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa que ofrece protección temporal a jóvenes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos siendo niños. Sin embargo, se vio obligado a abandonar Texas y huir a un lugar desconocido.

Hizo todo lo posible para que su mascota lo acompañara en esta travesía. Incluso, les solicitó a algunas de sus amistades que le hicieran el favor de cuidarlo cuando no veía viable seguir junto a él, pero fue en vano. Fue así que no tuvo más opción que separarse de Dreamer.

El dueño de esta mascota escribió por qué lo estaba abandonando en esta carta. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Estuvo bien cuidado

Si bien consideres que hizo mal en abandonar a su mascota, el dueño había demostrado que era muy importante en su vida. La propia fundadora de este albergue confirmó que Dreamer está en perfectas condiciones físicas y de salud, pero eso no es todo, ya que ha recibido un excelente entrenamiento.

Es probable que Dreamer también haya sentido mucha tristeza al no saber nada de su dueño. Sin embargo, ahora tiene la oportunidad de ser adoptado por una nueva familia que, sin duda, le brindará el cariño que necesita.

Dreamer está a la espera de ser adoptado por una nueva familia. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)