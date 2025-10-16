Cualquier inmigrante que aspira residir en Estados Unidos tiene un objetivo: obtener la Green Card . Sucede que este documento funciona como el aval que permite transitar por este país sin temor a ser arrestado por agentes de inmigración . Sin embargo, un reciente caso ha puesto en tela de juicio la validez de esta tarjeta. Esto se debe a que un hombre fue detenido y multado tan solo por no llevar consigo esta credencial.

El protagonista de este caso es Rubén Antonio Cruz, un inmigrante de origen salvadoreño que cuenta con la tarjeta de residencia permanente. En un conversatorio con Noticias Telemundo, confiesa que fue sorpresivo esta experiencia que le tocó vivir.

Según las palabras de este hombre de 60 años, mantenía una conversación con un amigo cercano en plena calle y, repentinamente, apareció una camioneta donde descendieron diversos agentes de inmigración. Lo detuvieron y lo abordaron en su vehículo, considerando que se trataría de un inmigrante ilegal .

Rubén cuenta que estaba conversando con su amigo en la calle y, repentinamente, aparecieron los agentes federales. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Cuando Rubén solicitó a los agentes federales que revisaran en su sistema que realmente contaba con Green Card, estos comprobaron que no estaba mintiendo. Fue así que procedieron a liberarlo, no sin antes de notificarle que debía firmar un “ticket por infracción”.

“Yo no entiendo por qué me dieron el ticket. Mucha gente me dice por qué me dieron dicho papel si eso no es un delito grave: el no traer papeles en mano”, declaró.

Este fue el ticket que le entregó los agentes federales donde se le detalle la multa por "no contar con su Green Card" físico. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Rubén recibió una multa de $130. Ante esto, un abogado ha decidido representarlo con el objetivo de que dicha infracción quede sin efecto y no perjudique su buen historial en este país. Expertos en temas de inmigración recomiendan a inmigrantes con Green Card portar una copia del documento original para evitar cualquier tipo de imprevisto.