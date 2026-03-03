El Concejo Municipal de Denver aprobó por unanimidad una nueva ley que prohíbe a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como a otros oficiales del orden, operar con el rostro cubierto dentro de los límites de la ciudad. La medida también exige que los funcionarios federales porten una identificación visible desde al menos 25 pies de distancia durante sus operativos. La decisión llega tras semanas de debate público y en medio de preocupaciones por intervenciones migratorias realizadas con mascarillas, lo que, según autoridades locales, ha generado temor e incertidumbre entre residentes que no logran distinguir entre agentes oficiales y posibles impostores. Aunque la norma ya fue aprobada, persisten dudas sobre cómo se aplicará en la práctica y qué respuesta dará el gobierno federal.

Según Denver 7, la ordenanza establece que los agentes que no cumplan podrían ser citados o incluso arrestados por la policía local. Sin embargo, contempla excepciones para operaciones encubiertas, equipos SWAT, respuestas tácticas y situaciones de emergencia. La disposición aplica a oficiales locales, estatales y federales que operen en Denver.

La votación llega pocos días después de que el alcalde Mike Johnston firmara una orden ejecutiva que prohíbe al ICE utilizar propiedades controladas por la ciudad y que además refuerza protecciones para manifestantes frente a un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales. Según Johnston, ambas medidas forman parte de una estrategia combinada para proteger a los residentes ante lo que considera una posible extralimitación federal.

“Es lo mínimo para dar seguridad”

La concejal Flor Alvidrez, una de las impulsoras de la ordenanza, explicó que recibió múltiples llamadas de residentes preocupados por no poder distinguir entre agentes reales y posibles impostores cuando alguien toca la puerta con el rostro cubierto.

“Cuando alguien está en su casa y alguien toca la puerta con mascarilla y arma, ¿quién va a abrir? ¿Por qué lo haría?”, señaló durante la sesión. Para ella, la ley busca ofrecer un mínimo de certeza y seguridad a la comunidad.

El jefe de policía de Denver, Ron Thomas, respaldó el espíritu de la medida, aunque reconoció que muchos aspectos de su aplicación “están por verse”. Indicó que los oficiales usarán su discreción y que se priorizará la desescalada en cualquier intervención. “Cualquier cosa que genere miedo en la comunidad afecta la confianza”, afirmó.

Dudas legales y posible batalla judicial

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que la ley federal prevalece cuando entra en conflicto con leyes estatales o locales. Esto abre la puerta a una eventual demanda del gobierno federal contra la ciudad.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la subsecretaria adjunta Lauren Bis calificó la norma como “despreciable” y aseguró que no acatarán prohibiciones que consideren inconstitucionales. Argumentó que los agentes utilizan mascarillas para protegerse de amenazas, acoso y la divulgación de datos personales.

El gobierno federal ha sostenido que los ataques contra agentes de ICE han aumentado más de un 1.300%, aunque reportes periodísticos independientes no han encontrado evidencia pública que respalde un incremento de tal magnitud. Investigaciones recientes muestran que las agresiones a oficiales federales han subido, pero no en la escala señalada por la administración.

Un movimiento que se extiende en otras ciudades

Con esta decisión, Denver se suma a otras ciudades gobernadas por demócratas como Los Angeles, New York City, Chicago, Boston, Oakland y Seattle que buscan limitar ciertos aspectos de los operativos migratorios federales.

Por ahora, no está claro cuándo el alcalde firmará formalmente la ordenanza ni cuándo entrará en vigor. Tampoco se sabe si el gobierno federal llevará el caso a los tribunales, como ocurrió recientemente en California, donde una medida similar fue bloqueada por un juez federal.

Lo que sí es evidente es que la discusión apenas comienza y que el debate sobre el alcance del poder federal en materia migratoria seguirá marcando la agenda política en los próximos meses.

