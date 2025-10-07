Llevan más de 20 años de casados y ni ICE los podrá separar. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos continúan en diversos estados como parte del mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU. implementado por el Gobierno de Donald Trump. Estas detenciones no solo están ocasionando que cientos de inmigrantes indocumentados sean retirados de su territorio, sino que las historias de familias separadas siguen acaparando titulares. Sabiendo esto, Aura Hernández está decidida a no formar parte de esta estadística y tomó la decisión de pedir su salida voluntaria con tal de seguir junto a su esposo Juan Hernández, de 63 años, quien fue capturado. Aquí los detalles de su caso.

Ella es una ciudadana estadounidense oriunda de Guatemala que afronta uno de los momentos más complicados de su vida, pues jamás se imaginó estar sin su compañero, quien lleva más de un mes en el Centro de Procesamiento en Adelanto, California.

El hombre fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en su lugar de trabajo, un autolavado en Los Ángeles, y cuando se encontraba en proceso de ‘autodeportación’ porque requiere una cirugía. Ahora él desea que lo envíen pronto a El Salvador para que lo operen.

Aura Hernández, ciudadana estadounidense, relata lo difícil que ha sido estar sin su esposo, Juan Hernández, de 63 años. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

Quiere acompañar a su esposo en la deportación

Desde el día en que su pareja fue detenido por ICE, nada volvió a ser lo mismo para Aura Hernández quien afirma que “es bien difícil porque llego de mi trabajo y encuentro el nido vacío. Es bastante triste la situación, se siente uno solo”. Y es que fueron inseparables por más de dos décadas y formaron una gran familia en el país que hoy los tiene separados.

En conversación con Univision Los Ángeles, la mujer explicó que su esposo está delicado de salud y que él le ha manifestado que sí está recibiendo atención médica, pero requiere una cirugía. Para no poner su vida en riesgo, decidieron acelerar la ‘autodeportación’.

Tras dos décadas juntos y una familia conformada en EE.UU., ella saldrá del país cuando a su esposo lo deporten. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

“Gracias a Dios yo puedo regresar a este país, pero yo no me voy a separar de él”, dijo tajante sobre su decisión de también salir de Estados Unidos cuando a Juan lo envíen hacia El Salvador. Ella dejará a sus hijos y familia, pero seguirá al lado del amor de su vida.

