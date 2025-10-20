Durante 20 años se dedicó a la venta de paletas y helados en Culver City, Los Ángeles, hasta que agentes sin identificación lo capturaron en plena calle y frente a una iglesia. Tras 114 días en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), en los que temió por su familia y todo lo que había logrado construir en el país, el inmigrante mexicano Ambrocio Lozano salió en libertad y con una gran noticia: recibió la residencia permanente. Aquí todos los detalles del emotivo reencuentro con su familia.

Todo se inició el pasado lunes 23 de junio poco después de la 1:00 p.m. en la intersección de Culver Boulevard y Sepúlveda Street, donde quedó abandonado su carrito de helados. La imagen se viralizó y conmovió a todo aquel que lo conocía.

Cuando los agentes se le acercaron le preguntaron si tenía papeles a lo que respondió “no, soy mexicano, no tengo residencia, no soy nada’ y pues dijeron ‘te vas pa’ arriba’”. Él pasó por tres centros de detención, entre ellos El Paso, Texas, y posteriormente fue trasladado a Nuevo México.

Hace cuatro meses, Ambrocio fue interceptado por ICE frente a una iglesia en Culver City y, tras pasar 114 días en un centro de detención, finalmente fue liberado. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

El emotivo reencuentro con su familia

Tras estar 4 meses detenido y pasar por diversas situaciones, como “solo comer pollo a fin de mes, una vez, daban pura comida sencilla”, logró regresar a casa y abrazarse con los suyos.

“Yo me deseaba estar en este lugar”, dijo emocionado a las cámaras de Univision Los Angeles ya que durante su detención encontró fuerza en su fe y la Biblia fue su refugio. Esto le daba esperanza de volver a respirar aire puro.

“Solo cuando nos sacaban a caminar una hora al día. Era lo único que respirábamos, ver la luz, el sol”, agregó.

Además de reencontrarse con su familia, este querido paletero recibió la noticia de que obtuvo su residencia permanente. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

Paletero obtuvo su residencia permanente

El hombre que afirma “soy paletero y vine (a Estados Unidos) para una vida mejor, no para perjudicar al país. Somos gente trabajadora, somos gente guerrera”, ahora tiene una nueva oportunidad de seguir deleitando a sus clientes con sus productos.

Después del arresto, la familia pudo contratar los servicios de una abogada de inmigración, con el apoyo económico de los miembros de la comunidad. La esposa de Ambrocio Lozano es residente permanente y había iniciado una petición. Durante la detención trataron de obtener su liberación bajo fianza, pero no se pudo por un cambio en la ley para solicitar este beneficio para personas indocumentadas.

Sin embargo, todo cambió el 15 de octubre durante una audiencia virtual. Un juez de inmigración le concedió la residencia permanente. Ebony Espinoza, quien representa al inmigrante, explicó que esto se logró gracias a la Ley 245(i) que permitió ajustar su estatus sin salir del país. “Él tuvo protección por esa ley porque estuvo casado con su esposa antes que ella consiguiera la residencia. Esa petición fue aprobada por medio de una cuñada”, indicó al medio.

La abogada dijo que la tarjeta de residencia permanente o Green Card para Ambrocio Lozano le llegará entre 3 y 4 meses y él envió un poderoso mensaje a quienes están pasando la misma situación de detención por parte de ICE. “No pierdan la fe. Sí se puede”, enfatizó el hombre que volverá a vender paletas en las calles porque es lo que ama y extraña a sus fieles clientes.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!