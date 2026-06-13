La ciudad de Nueva York volverá a vestirse de rojo, blanco y azul este domingo con el Desfile Nacional del Día Puertorriqueño, uno de los eventos culturales más grandes y esperados del año en la Gran Manzana. Desde temprano por la mañana barrios enteros —y buena parte de Midtown y el Upper East Side— se llenarán de música, banderas, familias y comparsas que celebran la historia y las aportaciones de la comunidad puertorriqueña a la ciudad. Si piensas conducir por Manhattan o pasar por la Quinta Avenida, toma en cuenta que las autoridades esperan una afluencia masiva de público y participantes; por eso el NYPD implementará cierres viales extensos en la ruta del desfile, zonas de formación y dispersión. Lleva tiempo extra, planea rutas alternativas y valora opciones como el metro o el bus —especialmente líneas que eviten la Quinta— para no quedar atrapado en desvíos que podrían durar varias horas después del cierre oficial.

UN DESFILE QUE RECORRERÁ 35 CUADRAS DE MANHATTAN

La edición 2026 del Desfile Nacional del Día Puertorriqueño llega con el lema “Somos Más Que 100×35”, una declaración que celebra la influencia cultural global de Puerto Rico y la presencia histórica de la comunidad en Nueva York. El desfile comienza al mediodía y recorrerá la Quinta Avenida, atravesando puntos emblemáticos de Manhattan que suelen llenarse de público: expectación por las comparsas, las carrozas y las presentaciones en vivo, además de puestos de comida típica que atraen a vecinos y visitantes por igual.

Este domingo 14 de julio se realizará el desfile (Foto: Desfile Nacional del Día Puertorriqueño)

CALLES CERRADAS PARA LA FORMACIÓN DEL DESFILE

Antes del inicio del recorrido, estas vías estarán destinadas a la organización de carrozas, grupos culturales y participantes:

Calle o avenida Tramo afectado Calle 43 Oeste/Este Entre la Sexta Avenida y Madison Avenue Calle 44 Oeste/Este Entre la Séptima Avenida y Vanderbilt Avenue Calle 45 Oeste/Este Entre la Séptima Avenida y Vanderbilt Avenue Calle 46 Oeste/Este Entre la Séptima Avenida y Vanderbilt Avenue Calle 47 Oeste/Este Entre la Séptima Avenida y Vanderbilt Avenue Calle 48 Oeste/Este Entre la Séptima Avenida y Madison Avenue Quinta Avenida Entre las calles 43 y 44

LA RUTA PRINCIPAL DEL DESFILE

La vía principal que permanecerá cerrada será:

Ruta Tramo Quinta Avenida Entre las calles 44 y 79

ZONAS DE DISPERSIÓN AL FINALIZAR EL EVENTO

Al concluir el desfile, los participantes se dirigirán hacia el Upper East Side, donde también habrá restricciones vehiculares:

Calle o avenida Tramo afectado Quinta Avenida Entre las calles 79 y 86 Calle 79 Este Entre Quinta Avenida y Park Avenue Calle 80 Este Entre Quinta Avenida y Park Avenue Calle 81 Este Entre Quinta Avenida y Park Avenue Calle 82 Este Entre Quinta Avenida y Park Avenue Calle 83 Este Entre Quinta Avenida y Park Avenue Calle 84 Este Entre Quinta Avenida y Madison Avenue Calle 85 Este Entre Quinta Avenida y Madison Avenue

OTRAS CALLES QUE TAMBIÉN ESTARÁN CERRADAS

Además de las áreas directamente relacionadas con el desfile, el NYPD informó cierres adicionales en distintos puntos de Manhattan.

Avenidas afectadas:

Avenida Tramo Madison Avenue Entre la calle 42 Este y la calle 86 Este Quinta Avenida Entre las calles 42 y 43 Sexta Avenida Entre las calles 42 Oeste y 49 Oeste

Calles con restricciones adicionales:

Calle Tramo Calle 42 Oeste/Este Entre la Séptima Avenida y Park Avenue Calle 43 Oeste/Este Entre la Séptima Avenida y Vanderbilt Avenue Calle 51 Oeste Entre Rockefeller Plaza y la Quinta Avenida Calle 58 Oeste Entre Grand Army Plaza y la Quinta Avenida Calle 60 Este Entre la Quinta Avenida y Madison Avenue Calle 62 Este Entre la Quinta Avenida y Madison Avenue Calle 63 Este Entre la Quinta Avenida y Madison Avenue Calle 64 Este Entre la Quinta Avenida y Madison Avenue Calle 66 Este Entre la Quinta Avenida y Madison Avenue Calle 68 Este Entre la Quinta Avenida y Madison Avenue Calle 69 Este Entre la Quinta Avenida y Park Avenue Calle 70 Este Entre la Quinta Avenida y Madison Avenue Calle 72 Este Entre la Quinta Avenida y Park Avenue Calle 74 Este Entre la Quinta Avenida y Madison Avenue

RECOMENDACIONES PARA QUIENES SE MOVILICEN POR MANHATTAN ESTE DOMINGO

Evita conducir por Midtown y el Upper East Side entre la mañana y la tarde. Los desvíos pueden extenderse varias horas más allá del cierre oficial.

Usa el metro: líneas 4, 5 y 6 (Park/Lenox/Lexington Avenue corridor) y las conexiones en la zona son opciones útiles; camina unas cuadras si es necesario para evitar las áreas cerradas.

Si vienes desde Brooklyn o El Bronx, toma el PATH o ferrocarriles y conecta con el metro; evita los túneles y puentes que desembocan en Midtown durante el desfile.

Si dependes de rideshare (Uber/Lyft), programa viajes con tiempo extra y considera puntos de entrega alejados de la Quinta Avenida.

Si vas a pie, busca sombras y hidrátate —las fechas de verano suelen ser calurosas—. Lleva identificación y, si vas con niños, acuerda un punto de encuentro por si se separan.

Para negocios locales: planea entregas y servicios fuera del horario del desfile y avisa a clientes sobre posibles demoras.

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