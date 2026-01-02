Si eres beneficiario del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y estás planificando tus compras… ¡alto! Antes de continuar con tu lista, debes saber que algunos alimentos que antes podías adquirir con total normalidad podrían dejar de estar disponibles. Esto se debe a que 18 estados han restringido el uso de los cupones para comprar golosinas, refrescos, bocadillos y toda aquella comida considerada poco saludable. Para que no te lleves sorpresas al momento de pagar con tu tarjeta EBT, te presentamos la lista completa de los productos que están prohibidos y las fechas en que estas restricciones empezarán a aplicarse en 2026.

Actualmente, 42 millones de personas con ingresos iguales o inferiores al umbral de pobreza en Estados Unidos son beneficiarias del SNAP, programa cuyo objetivo es ayudar a comprar alimentos que, de otro modo, no podrían costear. Debido a que varios de los beneficiarios hacen un mal uso del monto que se les deposita mensualmente, al adquirir productos poco saludables, ahora habrá un mayor control.

“No podemos continuar con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a las personas y luego pagar una segunda vez para tratar las enfermedades que esos mismos programas ayudan a crear”, señaló en un comunicado el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

El propósito de esta medida que busca “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo” es reducir enfermedades crónicas, como la obesidad y la diabetes, las cuales se asocian a las bebidas azucaradas y otros dulces.

Los cupones de alimentos SNAP tienen algunos cambios que entraron en vigor desde el 1 de enero de 2026 (Foto: Freepik / USDA)

LOS PRODUCTOS Y LAS FECHAS QUE YA NO PODRÁS COMPRAR ALIMENTOS POCO SALUDABLES CON TU CUPÓN SNAP

A continuación, la lista de productos que ya no podrás comprar con tus cupones de alimentos SNAP, además de precisarte la fecha en que estas restricciones empezarán a aplicarse este 2026 en algunos estados:

Enero 2026

Indiana: a partir del 1 de enero de 2026

Los refrescos y los dulces quedan prohibidos para comprar con SNAP.

Iowa: a partir del 1 de enero de 2026

Todos los alimentos gravables, según el Departamento de Ingresos de Iowa.

Excepción: plantas productoras de alimentos y semillas para producir alimentos.

Nebraska: a partir del 1 de enero de 2026

Los refrescos y las bebidas energéticas ya no podrán ser pagado con la tarjeta EBT.

Utah: a partir del 1 de enero de 2026

Los refrescos quedan excluidos de las compras con el programa SNAP porque no son saludables.

West Virginia: a partir del 1 de enero de 2026

Los refrescos tampoco podrás pagarlos con las tarjetas EBT. Si quieres adquirirlos, tendrás que pagar con tu propio dinero.

Febrero 2026

Idaho: a partir del 15 de febrero de 2026

Los refrescos y los dulces son considerados pocos saludables; por tanto, no forman parte de las compras del SNAP.

Oklahoma: a partir del 15 de febrero de 2026

Los refrescos y los dulces son considerados perjudiciales para la salud.

Louisiana: a partir del 18 de febrero de 2026

Los refrescos, las bebidas energéticas y los dulces no entran la lista de alimentos que debes comprar con el SNAP.

Marzo 2026

Colorado: a partir del 1 de marzo de 2026

Los refrescos quedan prohibidos de ser pagados con la tarjeta EBT.

Abril 2026

Texas: a partir del 1 de abril de 2026

Las bebidas endulzadas y los dulces son considerados alimentos poco saludables; por tanto, quedan prohibidos de ser adquiridos con el SNAP.

Virginia: a partir del 1 de abril de 2026

Las bebidas endulzadas no serán pagadas por el SNAP, ya que son considerados perjudiciales para la salud.

Florida: a partir del 20 de abril de 2026

Los refrescos, las bebidas energéticas, los dulces y los postres preparados no serán pagados con los cupones de alimentos.

Julio 2026

Arkansas: a partir del 1 de julio de 2026

Quedan excluidos los refrescos, las bebidas de frutas y verduras con menos del 50% de jugo natural, así como las bebidas no saludables y los dulces.

Tennessee: a partir del 31 de julio de 2026

No se pagarán con la tarjeta EBT los refrescos, las bebidas energéticas y los dulces.

Agosto 2026

Hawái: a partir del 1 de agosto de 2026

Los refrescos quedan prohibidos para ser adquiridos por los beneficiarios del SNAP.

Carolina del Sur: a partir del 31 de agosto de 2026

Los dulces, las bebidas energéticas y endulzadas, así como los refrescos son considerados poco saludables.

Septiembre 2026

Dakota del Norte: a partir del 1 de septiembre de 2026

No serán pagados con la tarjeta EBT los refrescos, las bebidas energéticas y los dulces.

Octubre 2026

Missouri: a partir del 1 de octubre de 2026

Los dulces postres preparados y ciertas bebidas no saludables no serán comprados por los beneficiarios del SNAP.

La nueva restricción del SNAP promueve una alimentación saludable (Foto: Freepik)

¿QUÉ OPINAN SOBRE ESTAS RESTRICCIONES DEL SNAP?

Para expertos en la industria minorista y políticas de salud, el SNAP no está preparado para estos cambios, ya que no cuentan con listas completas de los alimentos afectados, además de enfrentar desafíos técnicos en el punto de venta que varían según el estado y la tienda, publica Univision.

Por su parte, la Federación Nacional de Minoristas pronosticó largas colas cuando los clientes se quejen al momento de llegar a las cajas y les informen que no podrán pagar con la tarjeta EBT los alimentos que normalmente llevaban a casa.

