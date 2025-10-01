Jamás imaginó que una visita rutinaria al dentista junto a sus dos hijas gemelas de 14 años significaría el inicio de una terrible pesadilla. Hoy te traigo una nueva historia vinculada a las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y que tiene como protagonista a Sulma Martínez, una madre hondureña de 35 años que fue retenida por agentes migratorios en Luisiana a la salida del consultorio. Todo ocurrió en julio pese a que su caso de asilo estaba en proceso y desde ahí ella ha vivido un calvario separada de quienes más ama, pues las jóvenes permanecen bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en Texas. Aquí los detalles.

Desde que asumió el poder, el presidente Donald Trump puso en marcha el mayor programa de deportaciones masivas en la historia del país ordenando que se capture a los migrantes indocumentados para luego expulsarlos de suelo estadounidense. Bajo este escenario, muchos latinos vienen sufriendo el abuso de las autoridades o siendo esposados pese a no tener historial criminal o haber estado involucrados en delitos.

Este es el caso de Sulma Martínez quien llegó a Estados Unidos en 2019 junto a sus hijas huyendo de Honduras luego de que pandilleros agredieran a su padre e incendiaran su casa. Su esposo Melvin Rodríguez Manueles, había migrado años antes y trabajaba en construcción; sin embargo, en noviembre de 2023 fue asesinado de un disparo en un intento de robo.

La familia escapó de Honduras por la violencia y se refugió en Estados Unidos. (Foto: captura @telemundo42 / YouTube)

Detenida por ICE tras salir del dentista con sus hijas gemelas

La madre hondureña fue interceptada en julio por agentes de ICE vestidos de civil, quienes le pidieron documentación en Metairie, un suburbio de Nueva Orleans. Aunque tenía un permiso de trabajo y una solicitud de asilo pendiente, igual fue llevada por las autoridades quienes le plantearon dos opciones: abandonar voluntariamente Estados Unidos junto a sus hijas o ser arrestada, separándose de ellas.

“Llorábamos. Teníamos miedo. No quería que me separaran de mis hijas”, contó la mujer en declaraciones a The Washington Post.

Ella decidió no salir de Estados Unidos, lo que significó que sea llevada el 31 de julio a un centro de detención en Basile, Luisiana, mientras que sus hijas fueron enviadas a un albergue de menores migrantes en San Antonio, Texas, donde permanecen bajo custodia e la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Sulma Martínez afrontó hace unos años el asesinato de su esposo, y ahora está separada de sus hijas gemelas. (Foto: captura @telemundo42 / YouTube)

“Sulma llegó a Nueva Orleans en principios de 2019 y se entregó a Migración porque fueron amenazados en Honduras (…) Ellos empezaron a venir a la iglesia desde que llegaron y desde ahí la familia ha sido parte de nuestra comunidad. Desafortunadamente en 2023 el esposo fue asesinado afuera de su casa", relató a Telemundo42 Eunice Alvarado, ministra de jóvenes de la Iglesia Restauración y Poder en Luisiana que acompaña a la familia.

Según agregó, la madre le comentó que las autoridades de inmigración le indicaron que si no aceptaba salir del país, sus hijas serían puestas en adopción. “Está en incertidumbre, no sabe qué va a pasar. Se ha refugiado mucho en la iglesia y nosotros le hemos mandado cosas a las niñas para uso personal”, narró Alvarado.

Sulma Martínez decidió no abandonar voluntariamente Estados Unidos porque aplicó a la visa U, destinada a víctimas de delitos que colaboran con investigaciones. El trámite sigue pendiente y, por el momento, enfrenta ahora un proceso migratorio y la separación de su familia.

