Leidybeth Santos, una joven venezolana de 22 años, lleva más de 100 días detenida por ICE (Servicio de Inmigración) en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia. Desde allí, entre lágrimas y con la voz entrecortada, pidió a las autoridades de inmigración que ejecuten su orden de deportación.

“Ya no quiero estar más en este lugar de Stewart… no quiero más esto”, dijo en entrevista con Yólise Paez, de Univision, desde el centro de detención. Santos asegura que su salud mental se ha deteriorado al punto de sentirse completamente agotada.

La joven venezolana asegura que ha pedido a ICE ejecutar su orden de deportación, pero no ha recibido respuesta. | Crédito: YouTube / Univision Atlanta

“Llevo tres meses y una semana ya… Me dieron orden de deportación y yo les digo que me quiero ir, pero sigo acá. Nada que me sacan”, contó la joven. “Mentalmente ya estoy muy agotada. En verdad ya estoy muy mal acá”, agregó con evidente desesperación.

Afuera del centro, su pareja sentimental, Isaí Flores, y su madre, Lisbeth Pérez, viven con angustia lo que ocurre dentro. Ambos han denunciado las condiciones que enfrenta Santos, quien según ellos ha bajado de peso, come poco y pasa la mayor parte del tiempo llorando.

“Cuando habla conmigo o con su mamá, nos dice que la depresión la está consumiendo. Que hay días que no come, ha bajado mucho de peso, se la pasa llorando”, relató Flores. “A eso se suma que la castigan… que no la dejan usar el teléfono. Incluso, por estar despierta, le quitaron un mes el comisary, donde compra su comida”, añadió.

Afuera del centro, familiares de Santos denuncian que las condiciones impuestas por ICE afectan gravemente su salud mental. | Crédito: YouTube / Univision Atlanta

Desde Venezuela, su madre suplica por su liberación. “Se la pasa triste, yo me siento mal. Mi hija está sufriendo por allá”, dijo entre lágrimas Lisbeth Pérez. “Se lo ruego a inmigración, por favor, dénle libertad a mi hija Leidybeth Santos, se lo pido de todo corazón”.

Mientras tanto, Leidybeth continúa detenida, sin saber cuándo podrá regresar a su país, aferrándose a la esperanza de que su petición sea escuchada y pueda finalmente salir del centro de detención donde, según sus palabras, “ya no puede más”.

