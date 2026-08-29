El verano todavía no se despide de Nueva York y septiembre arrancaría con un escenario conocido para los residentes: calor, bochorno, cielos variables y posibilidad de precipitaciones en distintos sectores de la ciudad. Para quienes viven en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island —o deben salir temprano a trabajar, tomar el subway, hacer entregas, llevar a los niños a clases o cruzar la ciudad para una cita— el panorama obliga a mirar el tiempo con atención. No se espera lluvia ininterrumpida durante toda la semana, pero sí varios períodos inestables, con chubascos y actividad eléctrica que podrían aparecer de manera localizada, especialmente entre la noche del lunes 31 de agosto y el jueves 3 de septiembre.

El patrón no resulta extraño para esta época, aunque llega tras un agosto particularmente húmedo en la Gran Manzana. Central Park acumuló más de 8 pulgadas de agua hasta el 23 de agosto, una cifra superior al promedio habitual para ese período y una de las más altas de los últimos cinco años.

Para la comunidad hispana de la ciudad, desde las familias que se desplazan entre Washington Heights y el Bronx hasta los trabajadores que viajan desde Queens, Sunset Park o Staten Island, la clave será no asumir que una mañana seca garantiza una tarde sin aguaceros. En NYC, una tormenta estival puede complicar la hora pico, generar demoras en buses y trenes, o dejar calles anegadas en algunos vecindarios mientras en otros apenas caen unas gotas.

La ciudad de Nueva York está registrando intensas lluvias (Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

ASÍ COMENZARÍA SEPTIEMBRE EN NUEVA YORK

El panorama para New York City no apunta a una semana completamente lluviosa, pero tampoco a varios días consecutivos de sol pleno. El lunes 31 de agosto tendría una ventana relativamente estable durante las horas diurnas; luego, la posibilidad de chubascos y tormentas aumentaría hacia la noche y la madrugada.

Las proyecciones para Central Park muestran temperaturas máximas cercanas a los 83 °F el lunes, 84 °F el martes y hasta 86 °F entre miércoles y jueves. El viernes podría registrar un descenso moderado, aunque el ambiente seguiría siendo cálido para el inicio de septiembre.

Día Condiciones previstas Posibilidad de lluvia o tormentas Temperatura aproximada Lunes 31 de agosto Cielo parcialmente nublado y ambiente cálido durante el día. Riesgo bajo por la tarde; aumenta durante la noche. 83 °F / 28 °C Martes 1 de septiembre Cálido, húmedo y con nubosidad variable. Chubascos y tormentas aisladas posibles. 84 °F / 29 °C Miércoles 2 de septiembre Ambiente cálido e inestable. Mayor posibilidad de lluvias y actividad eléctrica. 86 °F / 30 °C Jueves 3 de septiembre Humedad elevada y condiciones variables. Riesgo de precipitaciones y tormentas; jornada para vigilar. 86 °F / 30 °C Viernes 4 de septiembre Menos húmedo y con una tendencia a mayor estabilidad. La posibilidad de lluvia baja, aunque no desaparece. 83 °F / 28 °C

Hay una precisión importante: una probabilidad de precipitación no significa que vaya a llover durante toda la jornada ni que los cinco boroughs recibirán agua al mismo tiempo. Los fenómenos estivales suelen ser irregulares y localizados. Puede caer un aguacero fuerte cerca de LaGuardia o JFK, mientras partes de Manhattan o Staten Island permanecen secas por varias horas.

Nueva York ha acumulado varias pulgadas de lluvia en las últimas semanas (Foto por SELCUK ACAR / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

LUNES 31: EL DÍA MÁS ESTABLE, POR AHORA

El lunes 31 de agosto aparece como la fecha más tranquila de este tramo, al menos durante el día. La previsión contempla una máxima cercana a 83 °F, cielo parcialmente nublado y una baja posibilidad de precipitación durante la tarde.

El cambio llegaría en la noche. La opción de lluvia subiría y no se descartan chubascos ni tormentas aisladas durante la madrugada del martes. En otras palabras, quienes tengan actividades al aire libre en Central Park, Coney Island, Flushing Meadows-Corona Park, el Bronx o el waterfront de Manhattan podrían aprovechar mejor las horas de la tarde, aunque conviene no dejar el paraguas en casa si el plan se extiende hasta tarde.

También será una noche para prestar atención si se debe conducir, especialmente en vías donde suelen formarse charcos o donde la visibilidad baja rápidamente durante un aguacero. En una ciudad donde muchas personas dependen del tren, los buses o las aplicaciones de transporte para regresar a casa, una tormenta nocturna puede alterar los tiempos de traslado en pocos minutos.

MARTES Y MIÉRCOLES: AUMENTA LA INESTABILIDAD

El martes 1 de septiembre comenzaría con un ambiente cálido y bochornoso. Las previsiones contemplan chubascos y actividad eléctrica aislada, con una mayor posibilidad de precipitación hacia la noche.

Para Queens, el escenario sería parecido, aunque con algunos matices según la zona. Las áreas cercanas a LaGuardia y JFK también podrían registrar lluvias intermitentes durante el período, especialmente después del atardecer.

El miércoles 2 de septiembre, como señala News 12 Brooklyn, es una de las fechas que merece más atención. Las proyecciones muestran un aumento del riesgo de aguaceros, con temperaturas máximas cercanas a 86 °F y condiciones favorables para la formación de tormentas.

No es posible afirmar todavía que habrá un evento severo sobre toda la ciudad ni anticipar qué vecindarios recibirán los mayores acumulados. Sin embargo, existen señales de una jornada más cambiante. Esto puede ser relevante para quienes trabajan al aire libre, hacen repartos, tienen actividades deportivas o planean salir con niños antes del inicio de clases en distintos distritos del área metropolitana.

JUEVES 3: OTRO DÍA PARA VIGILAR

El jueves 3 de septiembre, como apunta Time Out, se perfila como otra jornada con lluvia y actividad eléctrica en el radar. Las previsiones mantienen un riesgo moderado de precipitación, con temperaturas aún veraniegas y condiciones que podrían favorecer chubascos en distintos momentos.

El panorama sería parecido en otros sectores de NYC. Tanto Queens como partes de Brooklyn, Manhattan, el Bronx y Staten Island podrían registrar episodios aislados, aunque todavía no se puede precisar la hora ni los barrios que tendrán mayor impacto.

La recomendación no es cancelar planes desde ahora, sino seguir las actualizaciones. En Nueva York, un pronóstico emitido con varios días de anticipación puede cambiar cuando se define la trayectoria de un frente, la humedad disponible y el momento exacto en que se desarrollan las tormentas.

Quienes tengan una cita médica, un vuelo, un viaje por carretera o un evento al aire libre el jueves deberían revisar la información actualizada la noche anterior y la mañana del mismo día. También conviene activar las alertas del celular y tener presente que la presencia de rayos puede obligar a suspender actividades en parques, canchas y espacios abiertos.

¿QUÉ DÍAS TIENEN MAYOR RIESGO DE LLUVIA?

A grandes rasgos, este es el panorama para New York City:

Lunes 31 de agosto: día relativamente estable, con mayor riesgo de lluvia y tormentas durante la noche.

día relativamente estable, con mayor riesgo de lluvia y tormentas durante la noche. Martes 1 de septiembre: posibles chubascos y actividad eléctrica aislada, con un aumento de la inestabilidad hacia el final del día.

posibles chubascos y actividad eléctrica aislada, con un aumento de la inestabilidad hacia el final del día. Miércoles 2 de septiembre: una de las fechas con mayor potencial de aguaceros y tormentas.

una de las fechas con mayor potencial de aguaceros y tormentas. Jueves 3 de septiembre: se mantiene como otra jornada que conviene monitorear por posibles precipitaciones.

se mantiene como otra jornada que conviene monitorear por posibles precipitaciones. Viernes 4 de septiembre: baja el riesgo de lluvia, aunque el escenario todavía puede modificarse.

¿LLEGARÁ UN FRENTE FRÍO A NUEVA YORK?

Por ahora, no hay señales de un frente frío fuerte que cambie de golpe el ambiente en New York City. Las máximas continuarían en los 80 °F durante los primeros días de septiembre, con valores cercanos a 86 °F entre miércoles y jueves.

Eso significa que el inicio del nuevo mes todavía se sentirá como verano: humedad, calor y una sensación pegajosa en varios momentos del día. Para muchos neoyorquinos, es el tipo de clima que invita a salir con ropa ligera, llevar agua y guardar un paraguas plegable en la mochila o el bolso, especialmente si el plan incluye pasar varias horas fuera de casa.

La combinación de temperaturas elevadas y aire húmedo favorece el desarrollo de chubascos, aunque su evolución exacta depende de factores que suelen definirse con mayor precisión cuando faltan menos horas para el evento.

El contexto también es importante. Nueva York llega al inicio de septiembre después de un agosto mucho más lluvioso de lo habitual. Los acumulados en Central Park superaron las 8 pulgadas antes de la última semana del mes, una cifra por encima del promedio que suele registrarse para agosto.

Ese volumen no significa que cada jornada haya tenido lluvia permanente. Más bien, refleja un patrón de aguaceros frecuentes, tormentas rápidas y episodios intensos que, en algunos casos, pueden provocar inundaciones repentinas, problemas de drenaje y demoras en el tránsito.

La oficina meteorológica local mantiene disponibles sus avisos, el radar y los pronósticos por hora para seguir cualquier cambio. Los reportes recientes de tormentas y precipitaciones en el área confirman que el patrón húmedo ha seguido activo en la región.

¿QUÉ SE ESPERA PARA EL VIERNES 4?

El viernes 4 de septiembre aparece, por ahora, como un día más estable que el tramo comprendido entre martes y jueves. La posibilidad de lluvia sería menor, con temperaturas todavía cálidas y una tendencia favorable para actividades al aire libre.

Aun así, no conviene tratarlo como un escenario definitivo. Faltan varios días y la evolución del tiempo puede variar. La señal más clara, de momento, es que el riesgo de tormentas disminuiría hacia el cierre de la semana laboral.

Para quienes planean salir de la ciudad por el fin de semana del Labor Day, visitar familiares en Nueva Jersey, Long Island o el norte del estado, o simplemente organizar un plan en los cinco boroughs, será importante revisar el pronóstico por hora antes de salir.